Stevige nederlaag FC LEO.

FC LEO verloor zaterdagmiddag met ruime cijfers van Friese Boys. In Kollumerzwaag werd het een 6-4 nederlaag na een wedstrijd waarin de Leensters de goals volgens trainer Erwin Molog veel te gemakkelijk weggaven.Na zeven minuten keek FC LEO al tegen een 1-0 achterstand en in de 25minuut stond het ook al 2-0 voor Friese Boys die zagen dat Rowan Rozema in de 29minuut de stand op 2-1 bracht. Twee minuten later stond het echter 3-1 omdat de Leensters bleven grossieren in het weggeven van cadeautjes. Nadat Frank Veenwijk in de 42minuut de stand op 3-2 had gebracht zag het er naar uit dat de oranjehemden toch weer terug in de wedstrijd zouden komen. Maar helaas voor de gasten kwam de thuisploeg op slag van rust op 4-2 zodat een marge van twee goals richting de tweede helft in de lijn der verwachting lag. In de slotseconden van de eerste helft wist Rowan Rozema echter nog een strafschop te benutten zodat beide teams met een 4-3 stand op het scorebord aan de tweede helft begonnen. Een tweede deel van een duel waarin FC LEO voorbleef spelen want al snel stond er een 5-3 stand op het scorebord. Rowan Rozema maakte er vervolgens in de 68minuut nog wel 5-4 maar het slotakkoord was voor de thuisploeg dat in de 81minuut nogmaals wist te scoren en daarmee de eindstand op 6-4 wist te brengen. Een eindstand waar FC LEO-trainer Erwin Molog duidelijk niet blij mee was. ,,We gaven de goals weer veel te gemakkelijk weg. Dat moet echt duidelijk verbeteren want als je zelf vier keer scoort moet dat minimaal voldoende voor een punt zijn.”