Rood Zwart Baflo verliest in doelpuntrijk duel.

Rood Zwart Baflo verloor in een doelpuntrijk zijn tweede poulewedstrijd in het bekertoernooi van GVAV Rapiditas. Op Kardinge werd het een 6-5 nederlaag voor de Bafloërs die vooral in de tweede helft gruwelijk benadeeld werden door de arbitrage.Bij aankomst op Kardinge bleek dat de door de bond aangewezen scheidsrechter op het laatste moment verstek moest laten gaan doordat zijn echtgenote bij een verkeersongeval was betrokken. Dat zorgde dat GVAV Rapiditas met een vervanger kwam en de vraag was of Rood Zwart Baflo daar akkoord mee wilde gaan. Een verzoek waar de Bafloërs positief op reageerden omdat er anders op een avond naar Kardinge gereisd moest worden. Al snel in de eerste helft bleek dat de ploeg van Jan Potma de bovenliggende partij was. Binnen vijfentwintig minuten stond er, door goals van Melvin Folkerts en Mark van Zanten een 0-2 stand op het scorebord. Vervolgens deed de thuisploeg in de 23minuut nog wel even wat terug maar weer Mark van Zanten en een goal van Duncan Torrenga zorgde voor een 1-4 voorsprong voor de bezoekers. Kort voor het rustsignaal bracht de thuisploeg de stand nog wel op 2-4 maar gezien het spel van Rood Zwart Baflo leek er ook in de tweede helft geen vuiltje aan de lucht. Maar helaas was dat schone schijn in de tweede helft doordat de gasten te maken kregen met een arbiter die alleen maar tegen de bezoekers floot. Dat zorgde uiteraard voor een kanteling van de wedstrijd want de jonge formatie uit Baflo was opeens de kluts kwijt. Dat zorgde er dan ook voor dat GVAV Rapiditas langszij kon komen en in de slotfase zelfs op 5-4. Door een late treffer van Robin Meinema zag het er nog even naar uit dat het duel in 5-5 zou eindigen maar de scheidsrechter liet vervolgens dusdanig lang doorspelen dat het een 6-5 nederlaag voor de Bafloërs werd maar waar Jan Potma liever geen woorden meer aan vuil maakte. ,,Achteraf zeg je, dit hadden we niet moeten doen een eigen scheidsrechter toestaan. Maar dat is achteraf dus laten we dit duel maar snel vergeten.”