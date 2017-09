EKC 2 zwaar onderuit

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdag 9 september hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in Ulrum voor de beker tegen promovendus VVSV’09.De thuisploeg bleek de betere ploeg en nam na 14 minuten door Grisanne Meijering de leiding: 1-0. EKC probeerde wat terug te doen maar wederom was het VVSV’09 dat middels Esmeé Roorda in de 21e minuut op 2-0 kwam. Vier minuten later was het wederom Grisanne Meijering die de 3-0 op haar naam zette. EKC speelde bij vlagen best wel goed wat echter weer gevolgd werd door fases waarin niets liep. De kansen voor Marjon Bos, Inge Mulder en Romy Rijzinga kregen geen positief resultaat. De gasten lieten VVSV’09 teveel komen wat de blauwhemden door Laura van Dijk na een voorzet in de 33e minuut de 4-0 opleverde wat een minuut later gevolgd werd door de 5-0 van Dominica Hoeksema. Nog in dezelfde minuut als de laatste Ulrummer treffer deed EKC wat terug. Marjon Bos gaf de voorzet en Chantal Hofman liep de 5-1 binnen. Twee minuten hierna kwam EKC nog dichterbij toen Marjon Bos de stand naar 5-2 tilde. Helaas wisten de gasten dit geen verder gevolg te geven en was het Annerieke Bolt die de ruststand in de 44e minuut op 6-2 bepaalde.In de tweede helft probeerde EKC wel wat terug te doen maar zag geen kans dit ook echt te doen. Chantal Hofman liep vast, Marjon Bos stuitte op keepster Jolanda van Dijk en Loes Korhorn zag haar schot naast gaan. Na een overtreding in de 59e minuut binnen de beruchte lijnen kreeg VVSV’09 een strafschop die door Annerieke Bolt werd ingeschoten: 7-2. Daarna wist EKC VVSV’09 vooralsnog tegen te houden maar in de 69e minuut was het Esmeé Roorda die de stand op 8-2 bepaalde. Vervolgens zag Chantal Hofman haar inzet na een corner van Loes Korhorn gestopt. In de 80e minuut was het Esmeé Roorda die stand naar 9-2 zette middels een benutte penalty. Ook het laatste woord was voor VVSV’09 want in de 84e minuut bepaalde Dominica Hoeksema de eindstand op 10-2.14. Grisanne Meijering 1-0; 21. Esmeé Roorda 2-0; 25. Grisanne Meijering 3-0; 33. Laura van Dijk 4-0; 34. Dominica Hoeksema 5-0; 34. Chantal Hofman 5-1; 36. Marjon Bos 5-2; 44. Annerieke Bolt 6-2; 59. Annerieke Bolt 7-2 (pen.); 69. Esmeé Roorda 8-2; 80. Esmeé Roorda 9-2 (pen.); 84. Dominica Hoeksema 10-2.Romy Rijzinga, Marlies Tammens, Christina Prins, Iris Knol, Vivianne Huizinga, Maaike Adema, Loes Korhorn, Chantal Hofman, Mila Bolt, Inge Mulder, Ryanne Bakker, Lisanne Tammens, Marjon Bos, Sanne Werkman