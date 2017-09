Stedum 2 verliest van sterk Noordpool 2

Na de bemoedigende wedstrijd van vorige week tegen Aduard 3 moest Stedum 2 vandaag naar Noordpool 2, welke een klasse hoger speelt in de competitie. Nu was het voor de beker. Wegens de veel afwezigen moest leider Juan een beroep doen op Klaas Lubbers en de jeugdspelers Tim Ypey, Erik Sevenhuysen en Lars Hofman. We willen deze spelers bedanken voor hun beschikbaarheid.Gelukkig werd er niet op kunstgras gespeeld maar of dat wat uitgemaakt had voor de Stedumers zullen we nooit weten. In elk geval was het direct Noordpool dat de dienst uitmaakte en het middenveld van Stedum overrompelde. Gelukkig speelde laatste man Erik van Hulst een dijk van een wedstrijd en wist deze man veel gevaar te onderscheppen. Maar ondanks dat wist Noordpool toch de score te openen. Niet veel later viel zelfs de 2-0 waarbij doelman de Sturler zich verkeek op een scherpe voorzet waardoor de bal er zomaar invloog. Deze bal had hij gewoon moeten hebben. Tja, elke doelman maakt wel eens een fout. Echter Noordpool bleef deze wedstrijd veel kansen krijgen en gelukkig kon de doelman van Stedum in veel gevallen zeker lijkende doelpunten voorkomen. In de rust, die met 4-0 bereikt werd, deed Juan wat omzettingen maar uiteindelijk bracht het niet veel soelaas. In de 2helft bleef Noordpool de veel betere ploeg en gelukkig haalde de ploeg niet de dubbele cijfers waardoor dat leed Stedum bespaard bleef. Uiteindelijk werd het 8-0 en kreeg Jurrien Pieterman zelfs nog een kans om de ere treffer te scoren maar zijn schot was een makkelijke prooi voor de doelman. Volgende week ontvangt Stedum GEO 2 thuis en hopelijk kunnen de Stedumers dan weer uit een ander vaatje tappen.