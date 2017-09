Drachtster Boys wint ook de SuperCup

De wedstrijd om de Supercup tussen Drachtster Boys VR1 en KTP Nieuw Roden VR1 werd, zoals verwacht, een spannend potje tot aan de laatste seconde.Na de line-up, waarin speelster Marleen Reenders een hart onder de riem werd gestoken door de speelsters van Drachtster Boys vanwege haar knieblessure, ging de wedstrijd van start met twee ploegen die zeer aan elkaar gewaagd waren. Zeer verrassend kwam Drachtster Boys al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Na een vrije trap van Esther van Toledo, die keepster Joukje van der Meer in 1instantie redde, schoot Toledo hem in de rebound alsnog binnen; 1-0.Daarna ging het spel lang op en neer met kansjes voor beide ploegen. Jildau Huitema van KTP Nieuw Roden moest nog uitvallen met een knieblessure. Acht minuten voor rust trok KTP Nieuw Roden de stand gelijk. Een mooie actie van Renée Huizinga zette Amber Bandringa vrij bij de 2paal. Die de bal vervolgens kon binnen tikken achter de debuterende Kim Schapelhouman; 1-1 KTP Nieuw Roden kwam daarna nog een aantal keer gevaarlijk voor de goal, maar met een gelijkspel werd de rust ingegaan.In de 2helft werd de strijd feller en feller. Er werden pittige duels uitgevochten en Drachtster Boys keepster Kim Schapelhouman moest meerdere malen reddend optreden. Een grote kans voor Grytsje van den Berg werd door de verdediging van Drachtster Boys in de kiem gesmoord. In de 26minuut werd een aanval van Drachtster Boys opgezet en die eindigde bij Jessie Prijs. Zij bedacht zich geen moment en met een puntertje belandde de bal laag in de verre rechterhoek. Wat KTP Nieuw Roden ook probeerde in de resterende 13 minuten; het verdedigende blok van Drachtster Boys stond als een huis waardoor de overwinning niet meer in gevaar kwam.De Drachtster vrouwen winnen na de Landelijke Beker en de Landstitel nu ook de SuperCup. Kortom de TRIPLE!Als kers op de taart werd trainer Symen Abe Hoekstra gehuldigd door de KNVB als beste coach van de vrouwen eredivisie van seizoen het 2016/2017.Renée Huizinga (KTP Nieuw Roden) kreeg de prijs als beste speelster en Michelle Playfair (ZuidOost United, niet aanwezig) werd de topscoorder.Volgende week vrijdagavond, 15 september, spelen de zaalvrouwen van Drachtster Boys om 21.30 uur de eerste competitie wedstrijd thuis in de Snij Noord Hal tegen de studenten uit Groningen, Drs. Vijfje VR1.Selectie Drachtster Boys: Kim Schapelhouman, Anita Vellema, Rianne Mulder, Sieta de Vries, Esther van Toledo, Tjitske Sikma, Jessie Prijs Esra van der Heide, Marian Meijer, Atty Eelkema, Brenda Bekkema en Richelle Gordijn.Selectie KTP Nieuw Roden: Joukje van der Meer, Sanne Bijlstra, Martine Kooiker, Linda Visser, Renée Huizinga, Femke Mulder, Amber Bandringa, Grytsje van den Berg, Jildau Huitema, Margrythe Beute, Nikki Bosman en Mariël Miedema.