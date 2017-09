Zege SV Bedum JO19-1 op Helpman.

Op zaterdag 9 september speelde de JO19-1 (A1) selectie van SV Bedum de tweede bekerwedstrijd van het seizoen 2017 – 2018. Na een 7-0 overwinning op HFC ’15 JO19-1 in bekerwedstrijd 1 mocht de selectie van trainer Jelmer Meinardi, assistent Bas Helder en leider Rian Arends het vandaag in bekerwedstrijd 2 opnemen tegen hoofdklasser Helpman JO19-1.Selectie SV Bedum JO19: Julian Walraven, Robin ten Kate, Tim Staal, Stijn Arends, Luc Kuiper ©, Mark Kruizinga, Maurits Schmidt, Stef Klugkist, Stephan Mangoendirjo, Djen Bakker, Tom Hofman, Iwan van der Tuin, Jelle Loonstra, Marco Smit (B1) Afwezig: Jordy Haveman (A2), Rick Smit, Ard-Jan van der Giezen.Om 14:00 uur werd er afgetrapt op sportpark de Esserberg. Bedum JO19-1 nam al snel het initiatief en wist met mooi aanvalsspel vaak gevaarlijk voor de goal van Helpman te verschijnen. Toch was de openingsgoal voor Helpman. Na een goede steekpass in de diepte kwam een snelle aanvaller oog in oog met keeper Julian Walraven. Deze ronde beheerst af. Na de tegengoal kwam Bedum 3 minuten later al weer op gelijke hoogte. Djen Bakker liep goed door op een schot uit de 2lijn en tikte in tweede instantie de 1-1 binnen. Hierna volgde in de 14minuut een wereldgoal van Robin ten Kate. De 17 jarige middenvelder nam een bal rond de kopcirkel in één keer op zijn slof en schoot van grote afstand snoeihard de 1-2 tegen de touwen. Een prachtige goal! Hierna volgden nog een aantal mogelijkheden om te scoren, maar deze werden niet benut. Na de 45minuut floot de scheidsrechter af voor de rust met een 1-2 stand in het voordeel van de Bedumers. In de tweede helft kwam Helpman goed uit de kleedkamer. Bedum hield het initiatief aan de bal, maar bij balverlies wist Helpman slim gebruik te maken van de ruimtes achter de laatste linie met snel dieptespel. Dit zorgde voor dreigende situaties voor de goal van de Bedumers en uiteindelijk ook voor de 2-2. Na de tegengoal werd het een echte open wedstrijd en kon een goal aan beide kan vallen. Uiteindelijk wist Tom Hofman in de 87minuut de 2-3 voor de Bedumers te scoren na een prachtige stift over de uitkomende keeper gevolgd door veel ontlading. Hierna kregen Bedum nog een grote kans op de 2-4, maar deze bleef onbenut. Na 90 minuten floot de scheidsrechter af en eindigde de wedstrijd in een 2-3 overwinning voor SV Bedum JO19-1.SV Bedum JO19-1 bedankt het publiek en tegenstander VV Helpman voor de wedstrijd. Na deze overwinning is SV Bedum JO19-1 groepshoofd in de bekerpoule met 6 punten uit 2 wedstrijden. Een mooie start van het seizoen! Wij willen onze sponsor Problicity bedanken voor de inloopshirts die wij vandaag in ontvangst mochten nemen. We lopen er weer keurig bij! Tevens feliciteert de staf en spelersgroep Mirjam (moeder Mark) en Erik die dit weekend in het huwelijksbootje zijn gestapt. Zaterdag aanstaande speelt SV Bedum JO19-1 een uitwedstrijd tegen Velocitas om 15:00 u. Een gelijkspel of overwinning geeft garantie voor plek 1 in de poule en een vervolg naar de Knock-out fase van de bekercompetitie.