Hoofdrol Korpershoek bij SV Bedum-Warffum

Drie goals van nieuwkomer Silke Korpershoek, een onopvallende en daar prima scheidsrechter Apol en een Warffum dat in zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen maar met twaalf spelers naar Bedum was gekomen waren wel de belangrijkste ingrediënten in het bekerduel tussen SV Bedum-zondag en Warffum. Een bekerduel wat doordat de thuisploeg absoluut nog niet scherp was uiteindelijk maar een 4-1 eindstand kreeg.Bron: Ommelander Courant Foto Ronnie Afman BafloSV Bedum-zondag onderging deze zomer een ware metamorfose. Een vijftal in de stad Groningen woonachtige spelers besloot om ook daar te gaan voetballen. Dat zorgde dat er verse krachten gemobiliseerd moesten worden om er voor te zorgen dat het zondagvoetbal in Bedum zijn bestaansrecht zou behouden. Gelukkig voor de zondagtak slaagde men daar in want Mark Veenstra, Marco Consten, Luuk Brands, John Thoma, Mustafa Sharanshi en Silke Korpershoek kwamen de eerste selectie versterken. Een kwaliteitsimpuls waar de ook al nieuwe trainer, Abel Darwinkel, duidelijk blij mee was. ,, Toen ik benaderd werd voor de functie van hoofdtrainer ben ik direct aan de slag gegaan om de selectie op orde te krijgen. En met deze zes jongens erbij denk ik dat we een prima selectie hebben en waar we tot nu toe een prima voorbereiding mee gedraaid hebben.” Waar Abel Darwinkel tevreden was over de voorbereiding tot nu toe was Warffum-trainer Simon Bos dat duidelijk niet. ,,Er zijn nog steeds jongens op vakantie en helaas was de bereidheid vanuit het tweede elftal om zich voor vandaag beschikbaar te stellen ook niet echt groot. Dat zorgt dat we ook maar een wissel meehebben. En daar baal ik wel een beetje van. Maar helaas is het niet anders en daarom hoop ik maar dat iedereen een beetje heel blijft want anders moet ik zelf nog het veld in en daar zit ik helemaal niet op te wachten,” aldus Bos die precies eender dan alle verder aanwezigen in Bedum zag dat het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Apol om precies 14.30 uur klonk. Al snel werd duidelijk dat de thuisploeg meer trainingsminuten in de benen had dan de Warffumers. De eerste aanvallen van de paarshemden rolden namelijk vlot richting doelman Marko Stoepker die vanuit de ter ziele gegane zondagtak van VV Winsum weer bij Warffum was teruggekeerd. Een Stoepker die al in de 10minuut voor de eerste keer moest vissen. Op links ging de van De Fivel overgekomen Silke Korpershoek goed door naar de achterlijn om de bal vervolgens keurig terug te leggen op John Thoma. De lange spits aarzelde vervolgens niet en wist met een prima schot de 1-0 langs een kansloze Marko Stoepker te schieten. De thuisploeg hield na deze vroege openingstreffer de regie in handen en had in de 22minuut op een 2-0 voorsprong moeten komen. Op de linkervleugel werd Jesse Fokkema goed aangespeeld door Thijs Helder. Fokkema kreeg vervolgens een vrije doortocht richting Stoepker en wist ook de Warffum-goalie te omspelen. Waar iedereen verwachtte dat de linkermiddenvelder door zou lopen naar het lege doel, besloot hij om van buiten het strafschopgebied de bal richting het lege doel te rossen. Maar helaas voor de Bedumers had de linkermiddenvelder zijn vizier zondagmiddag nog niet op scherp staan zodat de stand onveranderd bleef. In de 35minuut was er weer een prima aanval van de gastheren. Via Ruben Stuive, Marco Consten, Silke Korpershoek en Mustafa Sharanshi kwam de bal uiteindelijk weer bij Korpershoek terecht die zijn schot via de lat over zag gaan. Tot aan de rust veranderde er vervolgens niets meer aan de stand en ook in de eerste twintig minuten in de tweede helft gebeurde er maar weinig spraakmakends. De thuisploeg voetbalde in deze periode wat te frivool en de gasten deden een paar keer een poging wel om tot meer aanvallende acties te komen. Tot een doelpunt leidde dat echter niet wat, een doelpunt scoren, de formatie van Abel Darwinkel in de 65minuut wel lukte. Ruben Stuive stuurde Marco Consten goed de diepte in maar de rappe spits zag zijn schot op de paal belanden. Maar uit de rebound wist de goed meegelopen Silke Korpershoek doelman Marko Stoepker alsnog te passeren zodat er een 2-0 stand op het scorebord kwam te staan. Twee minuten later kwam Warffum terug tot 2-1. Een domme ingooi aan de kant van de thuisploeg zorgde voor knullig balverlies waar de bezoekers, via een afstandsschot van Bartel Klinkhamer fraai van wisten te profiteren. Zo zag het er even naar uit dat het op het kurkdroge kunstgrasveld in Bedum toch weer spannend zou gaan worden. Maar helaas was dat niet het geval. De wedstrijd kabbelde namelijk gezapig richting een slotfase die de Bedumers uiteindelijk toch nog twee treffers zouden opleveren. In de 79minuut was het Silke Korpershoek die aan het einde van een prima aanval stond en met zijn tweede treffer van de middag de stand op 3-1 bracht. Een stand waar velen van dachten dat het ook de eindstand zou gaan worden na een wedstrijd die mede door het stroeve kunstgras een behoorlijke aanslag op de conditie van vooral de spelers van Warffum pleegde. Maar over de eindstand dacht Silke Korpershoek echter anders want de frêle middenvelder zorgde er in de 88minuut met een fraai afstandsschot voor dat er na negentig minuten een eindstand van 4-1 op het scorebord stond. Een eindstand die gezien het overwicht van de thuisploeg absoluut in orde was maar die gezien het aantal gemiste kansen eigenlijk veel ruimer had moeten zijn.”SV Bedum-Warffum: 4-1(1-0).10. Thoma 1-0, 65. Korpershoek 2-0, 67. Bartel Klinkhamer 2-1, 79. Korpershoek 3-1, 88. Korpershoek 4-1.Scheidsrechter: J. Apol (Groningen)SV Bedum: Lankman; Veenstra, Brands, Van Loenen, Helder(78. Mulder); Stuive, Sharanshi, Fokkema, Korpershoek; Consten, Thoma.Warffum: Stoepker; Bakker, Gijsbert Venhuizen(60. Jansen), Teun Venhuizen, Bello; Zantingh, Meijer, Roel Klinkhamer, Bartel Klinkhamer; Dijkhuizen, Van den Berg.