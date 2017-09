Bijna stunt Rood Zwart Baflo tegen Noordwolde.

Rood Zwart Baflo wist in het bekerduel tegen Noordwolde bijna voor een stunt te zorgen. Het stond in de 89e minuut namelijk nog 1-1 in Baflo maar was het Ewout Boersema die Noordwolde naar een niet meer verwachte maar wel verdiende 1-2 overwinning schoot.Voor Rood Zwart Baflo en Noordwolde begon het seizoen zaterdagmiddag in Baflo met een eerste bekerduel op een kortgeschoren grasmat. Waar dat in andere gemeentes vaak kommer en kwel is was Rood Zwart Baflo-trainer Jan Potma duidelijk in zijn nopjes. ,,Het mooie weer en een prima grasmat maken mij als voetballiefhebber blij, aldus Potma die voor het eerst in zijn carrière als hoofdtrainer in zijn woonplaats aan de slag gaat. ,,Dat heb ik altijd gezegd. Wanneer het een keer zo uit komt wil ik graag nog een keer Rood Zwart Baflo trainen. Die mogelijkheid deed zich nu voor en tot nu toe bevalt het prima. Natuurlijk weet ik ook wel dat ik van spelers in de vijfde klasse niet datgene kan en mag verwachten wat ik gewend was. Maar men is leergierig en enthousiast en dat zijn dingen die ik belangrijk vind want dan komt de rest vanzelf.”Ook voor zijn collega Bennie de Jong als trainer van Noordwolde is het even omschakelen. De Jong was eerder als trainer van PKC in de hoofdklasse actief en nu dus bij een derdeklasser. ,,Ik ben altijd op minimaal tweede klasse niveau actief geweest. Maar toch zie ik een uitdaging omdat Noordwolde graag een volgende stap wil maken. En dat is iets wat mij heel erg aanspreekt, dat een club een bepaalde ambitie uitspreekt. Ja, en wat vandaag betreft zeg ik dat we het als derdeklasser aan onze stand verplicht zijn om te winnen van een vijfdeklasser. Meer kan en wil ik er niet van maken.”Als snel na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Martin Rozema uit Leens keek de formatie van De Jong echter al tegen een achterstand aan. Bij de eerste aanval van Rood Zwart werd Duncan Torrenga in het strafschopgebied onderuit geduwd door Marco Vos. Voor Rozema restte niets anders dan naar de stip te wijzen zodat Melvin Folkerts in de 5e minuut de stand op 1-0 mocht brengen. Wat volgde was een eerste helft dat een Noordwolde te zien gaf wat zich wel een veldoverwicht creëerde maar daar niets mee deed. Want pas in de 18e minuut was daar een eerste echte kans voor de gasten toen centrale verdediger Chris ten Boer vergat om, zo was het commentaar van Jan Potma, de bal weg te ‘rossen’. Een Potma die zeven minuten later een eerste wissel moest toepassen. Zoon Jordy kon door een blessure niet meer verder en werd vervangen door Rick Danhof. Noordwolde bleef ondertussen zijn overwicht behouden tegen een thuisploeg die liet zien dat er dit seizoen weleens mooie dingen kunnen gaan gebeuren in Baflo. Met de ervaren Jan Potma heeft men namelijk iemand in huis gehaald die in staat moet worden geacht om binnen de selectie alle neuzen de gelijke kant op te houden. Richting het rustsignaal begon het er steeds meer naar uit te zien dat de gastheren met een 1-0 gingen rusten. Iets waar in de extra tijd van deze eerste helft toch nog verandering in kwam. Een mislukte voorzet van Laurens Groeneveld leek richting de cornervlag te gaan. Rick Danhof had vervolgens de bal gewoon kunnen laten lopen maar deed dat dus niet. De ijverige invaller kopte de bal met een geweldige krachtsinspanning over zijn eigen doelman Folkerts in het doel: 1-1.Na de pauze veranderde er niet veel aan het speelbeeld. De gasten bleven aanvallen en Rood Zwart Baflo probeerde via counters voor wat gevaar in de defensie van de geelhemden te zorgen. Zo werd het in de tweede helft steeds meer een gezapig partijtje waar rond de 70e minuut wat verandering in kwam. Er sloop wat meer irritatie in het duel zodat onpartijdige Rozema even met de gele kaart moest wapperen. Aan de kant van Noordwolde ging Laurens Groeneveld, na een overtreding op Torrenga, op de bon en Patrick Rutgers verdween in het boekje nadat hij Joram Wijnstra onreglementair onderuit had geschoffeld. Zo richting de slotfase stond het echter ook nog steeds 1-1 en leek een stunt in de maak. Een stunt van een gelijkspel voor een vijfdeklasser tegen een derdeklasser die bleef verzuimen om de mogelijkheden die het kreeg te verzilveren. Maar helaas voor de thuisploeg ging het ‘feest’ niet door. De elektronische klok gaf de 89e minuut al aan toen Noordwolde nog maar weer eens aan een aanval begon. Vanuit het achterveld rukte Ewout Boersema op en die werd door de defensie van de Bafloërs geen strobreed in de weg gelegd. De centrale verdediger kon dan ook rustig doorstomen naar het domein van doelman Rick Folkerts die even later volstrekt kansloos was op de schuiver van Boersema:1-2. Deze late tegentreffer was een domper voor het dappere Rood Zwart Baflo dat nu maar weinig tijd meer had om nog wat aan deze achterstand te doen. Uiteraard probeerden de Bafloërs nog wel een wijziging in de stand aan te brengen, maar toen Rozema voor de laatste keer floot stond er nog steeds een 1-2 stand op het scorebord wat gezien de kansenverhoudingen een terechte stand was.Rood Zwart Baflo-Noordwolde: 1-2(1-1).5. Melvin Folkerts 1-0 (str.), 45+2. Danhof 1-1(Ed.), 89. Boersema 1-2.Scheidsrechter: M. Rozema (Leens).Gele kaarten: Rutgers(Rood Zwart Baflo), Groeneveld(Noordwolde)Rood Zwart Baflo: Rick Folkerts; Kruizenga, Ten Boer, De Roo, Rutgers; Van Zanten, Melvin Folkerts, Jordy Potma(25. Danhof), Torrenga; Arjen Potma, Van Solkema(66. Tervooren).Noordwolde: Van Aurich; Drost, Vos, Wijnstra, Groeneveld; Patrick Meima(66.Hijlkema), Hollink, Dannick Meima; Buist(46. Van der Velde), Havinga.