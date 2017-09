Donar zorgt voor vol De Mencke

Bijna 600 toeschouwers zagen eindelijk weer eens sport van hoog niveau in sportcentrum De Mencke. Want de Stichting Evenementen ’t Hogeland had niemand minder dan landskampioen en bekerwinnaar Donar naar Uithuizen weten te halen voor zijn eerste oefenwedstrijd in aanloop naar hopelijk weer een succesvol seizoen voor de Groninger Basketbalvereniging.De rode loper lag zaterdagavond al vroegtijdig klaar voor de spelers en technische staf van Donar en Aris uit Leeuwarden. En ook de toeschouwers hadden vanaf 18.00 uur de eer om over dezelfde rode loper naar binnen te mogen. Toeschouwers die in groten getale naar De Mencke waren gekomen voor het eerste duel van landskampioen en bekerwinnaar Donar. Want rond 18.30 werd al duidelijk dat de hoop van Sietsema Highlanders-voorzitter Ellen Roede, dat er rond de 500 toeschouwers naar Uithuizen zouden komen, bewaarheid zou worden. ,,Vijfhonderd toeschouwers gaan we zeker halen. In de voorverkoop is dat aantal aan kaarten al bijna verkocht. En het moet toch raar lopen wanneer er niemand zou zijn die nog op het laatste moment besluit om toch naar hier te komen om basketbal op topniveau te zien.” Want dat het voor Nederlandse begrippen basketbal op topniveau zou gaan worden werd al duidelijk in de warming up van de Groningers. Alle oefeningen werden door de volledige selectie van coach Erik Braal in een hoog tempo uitgevoerd waarbij iedere speler exact wist wat hij moest doen. Om 19. 15 was De Mencke al gevuld met tegen de 600 toeschouwers en sprak Elske Doff, als voorzitter van de Stichting Evenementen ’t Hogeland, al van een succesvolle onderneming om Donar naar Uithuizen te halen. ,,Het was natuurlijk best even spannend maar toen in de voorverkoop al de nodige kaarten werden verkocht had ik alle vertrouwen in een prima opkomst van het gehoopte aantal toeschouwers. En wanneer het publiek ook nog waar voor zijn geld gaat krijgen zijn wij als organisatie dik tevreden.”Al snel in de wedstrijd bleek dat niemand zich daar zaterdagavond druk om hoefde te maken dat Donar, maar ook Aris uit Leeuwarden, er met naar de pet naar zouden gooien. Beide teams waren nog maar kort in training maar zeker Donar liet zien dat er ook dit seizoen door de fans in de MartiniPlaza weer het nodige vuurwerk verwacht mag worden. Het eerste kwart werd met een voorsprong van 20-13 in het voordeel van de Groningers afgesloten tegen een Aris waar de oud-inwoner van Uithuizen, Valentijn Lietmeijer, in de basis begon. Ook het tweede kwart werd door Donar gewonnen en nu met de cijfers 24-11 zodat er na de eerste helft een tussenstand van 45-24 op het scorebord stond zo zag ook Harald Bouwman die als wethouder in de Gemeente Eemsmond sport in zijn portefeuille heeft. Aan het gezicht van de wethouder was duidelijk te zien dat hij met volle teugen genoot van een avondje topsport in De Mencke. ,,Ik geniet zeker van het basketbal wat ons vanavond geboden wordt. Maar ik geniet ook van het feit dat De Mencke eindelijk weer eens gebruikt wordt als Topsporthal. Want dat moet het veel meer uitstralen, dat we hier in Uithuizen een hal hebben staan die absoluut topsportwaardig is. Dat is niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst na de herindeling belangrijk. Tonen wat je te bieden hebt is daarbij het motto,” aldus Bouwman die het verder leuk vond dat Valentijn Lietmeijer bij de gasten van de partij was. ,, Ik heb Valentijn als kleine jongen nog bij ons in de straat zien basketballen en vindt het daarom ook enorm leuk dat hij hier vanavond aanwezig is om met zijn ploeg als sparringpartner van Donar te fungeren.”Nadat de jeugd van de Sietsema Highlanders hun demonstratiewedstrijdje hadden afgewerkt en ook de Cheerleaders en de mascottes Thunder en mini-Thunder van Donar een optreden hadden verzorgd ging het weer los in De Mencke voor het derde kwart. Een derde kwart met als hoogtepunt de op het oog achteloze pass van Evan Bruinsma die door Jason Dourisseau spectaculair tot alley-oop werd verheven. Maar naast deze alley-oop was er ook verder voldoende te genieten wat ook ‘mini-Thunder’ Chantal de Boer uit Winsum zag. De nu 15- jarige Winsumse werd eind augustus wereldkampioen in de categorie House batlles 1 tegen 1 en is ondertussen al twee jaar als mini-Thunder een van de vaste mascottes van Donar. ,,Toen ik daar twee seizoenen geleden voor werd gevraagd vond ik dat natuurlijk enorm leuk. En dat is nog steeds het geval want wie wil dat nu niet in een volle MartiniPlaza als danseres optreden, vertelt de vrolijke Winsumse die gedurende de wedstrijd, samen met haar ‘grote broer’ Thunder, bijna constant in beweging was.Waar Donar ook in de derde kwart 20 punten, tegenover Aris 13, had weten te scoren werd dat aantal in het laatste kwart niet gehaald. Het manco in de vierde kwart was namelijk dat de vrije worpen opeens niet meer soepel door de basket gleden. Zo werden er zes vrije worpen op rij gemist zodat de teller uiteindelijk op 18 punten voor Donar bleef steken en Aris tot een totaal van 15 kwam. Dat zorgde voor een eindstand van 83- 54 in het voordeel van de Groningers die de coach Erik Braal voldoende aanknopingspunten bood om op door te bouwen, wist ook Jeroen Bos die als basketballer nog steeds actief is voor Sietsema Highlanders. ,,Ik vond het voor een eerste oefenduel al basketbal van prima niveau. En ook Aris speelde prima waarbij ik het leuk vond dat Valentijn een groot aantal speelminuten kreeg en prima speelde.”Even later kwam een fris gedouchte Valentijn Lietmeijer aangelopen en aan zijn gezicht viel af te lezen dat hij had genoten van een avondjeIk heb zeker genoten om hier te mogen spelen met heel veel bekenden op de tribune. Ik had nog nooit in De Mencke gespeeld want toen ik hier basketbalde speelden we nog in de oude hal. Maar dit is echt een topsporthal waar volgens mij te weinig mee gedaan wordt als ik de geluiden soms hoor. Dat is echt jammer want wanneer men wat vaker evenementen als dit naar De Mencke zou halen zou dat de sport in deze regio zeker een boost geven.”Een mening die even later ook Marijke van Beek was toegedaan. De burgermeester van de Gemeente Eemsmond staat bekend als een echte sportliefhebster en ook zij had met volle teugen genoten van prima basketbal maar ook van een prima bezette De Mencke. ,,Toen ik binnenkwam was ik blij verrast door het groot aantal toeschouwers. Dat gaf mij direct het beeld dat we met De Mencke een topsporthal in onze gemeente hebben waar te weinig mee is gebeurd. Dat moet en kan anders. Wat dat heeft deze avond absoluut bewezen en op de vraag of ook de volleyballers van Lycurgus naar Uithuizen moeten komen spelen zeg ik vol enthousiasme, ja graag. Want met een topsporthal, zoals De Mencke is, kun je nooit een teveel aan topsportevenementen binnenhalen.”