Onnodig verlies Stedum 2

Na het afgelopen seizoen waren er voor het seizoen 2017-2018 wat mutaties opgetreden bij het tweede team van Stedum. Wegens een clausule in zijn contract kon Maris Keijser transfervrij vertrekken naar Al Wasi in Dubai de club waar Diego Maradonna trainer is geweest en welke al 7 keer landskampioen werd. Geef die Keijser eens ongelijk om zijn geluk dan elders te beproeven. Een verbeterd contract voorgelegd door trainer/leider Juan Werkman bracht geen soelaas. Gelukkig wilde ‘youngster’ Student het wel eens hogerop proberen en kwam de gelederen versterken. Even leek het erop dat hij niet eens zijn debuut zou maken omdat de hoofdmacht van Stedum ook zijn oog had laten vallen op de ervaren verdediger en hem had getest tijdens het Eenrumer toernooi waar hij geen gek figuur sloeg. Maar gelukkig wist Stedum 2 ‘genoeg’ te bieden en ligt Student voor een jaar vast. Ook de verloren zoon Jurrien Pieterman kan gelukkig dit jaar weer voetballen door andere werkzaamheden. Door de slechte resultaten heeft het technisch hart van de club er wel voor gekozen om een klasse lager uit te komen. Hierdoor komt het in de beker uit tegen clubs op dit niveau. Men hoopt dam ook goed mee te kunnen in de komende competitie waarin veel derby’s voorkomen. Zo werd op 2 september afgetrapt voor de beker tegen Aduard 3.In de eerste helft met ondersteuning van good old Andries de Vries werd er goed voetbal gespeeld en waren de betere kansen voor Stedum. Echter Aduard wist door een onnodige overtreding binnen de 16 via een penalty op voorsprong te komen. Deze achterstand werd direct ongedaan gemaakt. Het was de jongste van de gebroeders Bansberg die Andries goed inspeelde en deze wist met een prima steekpass Joeri te bereiken die met een subliem schotje de keeper wist te passeren. Bij rust had Stedum op voorsprong moeten staan. Erik wist een goede pass op waarde te schatten en verwachtte dat de keeper zou komen en wilde de bal stiften. Echter de keeper kwam niet en kon de bal zo vangen. Een hard schot op de goal was beter geweest.In de 2helft kwam Stedum goed uit de startblokken en was de gehele 2helft eigenlijk beter dan de tegenstander maar de diverse kansen waren niet besteed aan Stedum. Helaas kwam Aduard uit een spaarzame counter op 1-2. De aanvaller ging richting de korte hoek die goed werd afgedekt door De Sturler waardoor de aanvaller van Aduard wel voor een voorzet moest kiezen maar die raakte de bal volledig verkeerd waardoor deze als een ware ‘boogbal’ in de verste hoek vloog en waardoor de goalie kansloos was. Het prees de jongens van Stedum dat ze niet opgaven en bij de eerste de beste aanval ontstond er een scrimmage voor de goal waarbij het uiteindelijk Juan was die de bal er in frommelde. Hierna was de grootste kans wel voor de langste man van het veld. Maar met ‘schoenmaat 52’ presteerde Pieter het om de bal naast de goal te krijgen. En zo waren er nog wel wat mogelijkheden. Maar tja door een onnodige handsbal ging de bal weer op de stip en werd het onberispelijk 2-3. Met nog een minuut op de klok toog Stedum ten aanval en ja hoor..Andries de Vries kwam vrij voor de goal en scoorde de 3-3. Maar gelegenheidgrens Felicia de Vries (jawel dochter van) had gevlagd en de uitstekende scheidsrechter Swieringa nam na goed beraad het signaal over waardoor een terechte uitslag helaas niet de uitslag werd. Wel heeft het vertoonde spel aangetoond dat Stedum 2 het wel moet kunnen dit seizoen en we zien dan ook het seizoen met vertrouwen tegemoet. En als de geblesseerde Hovenga dan ook terugkeert heeft Stedum een uitgebalanceerde selectie die zeker in de middenmoot mee moet kunnen doen en wie weet wat er nog in het vat zit. Immers wat ‘in het vat zit, verzuurt niet’.