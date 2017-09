Ruime overwinning voor SV Bedum JO19-1

Op zaterdag 2 september speelde de JO19-1 (A1) selectie van SV Bedum de eerste bekerwedstrijd van het seizoen 2017 – 2018. Na een 1-1 gelijkspel tegen Drachtster Boys JO19-1 en een 1-6 overwinning op ONR JO19-1 in de voorbereiding mocht de selectie van trainer Jelmer Meinardi, assistent Bas Helder en leider Rian Arends het vandaag in bekerwedstrijd 1 opnemen tegen HFC JO19-1.Selectie SV Bedum JO19: Jordy Haveman, Robin ten Kate, Tim Staal, Stijn Arends, Luc Kuiper, Mark Kruizinga, Maurits Schmidt, Stef Klugkist ©, Stephan Mangoendirjo, Djen Bakker, Tom Hofman, Iwan van der Tuin, Jelle Loonstra, Rick Smit Afwezig: Julian Walraven, Ard-Jan van der GiezenOm 15:00 uur werd er afgetrapt op sportpark Bedum. Een late aanvangstijd waardoor menig speler in de ochtend al actief was op de club. Robin ten Kate en Jelle Loonstra hebben als scheidsrechter de wedstrijd van de F5 en de E1 in goede banen geleid en trainers Stef Klugkist (SV Bedum F1) en Stephan Mangoendirjo (Be Quick F2) speelden een onderlinge oefenwedstrijd op sportpark de Esserberg. Tevens was leider Rian Arends samen met zijn vrouw actief in de kantine om alle leden en gasten te verzorgen van een kop koffie en hebben Stijn Arends en Djen Bakker geholpen met het ophalen van oud papier op de vrijdag. Ook werd deze week duidelijk dat Tim Staal de nieuwe trainer wordt van SV Bedum E5 en is trainer Mark Kruizinga al druk in training met de JO8-1. Het mag duidelijk zijn: De spelers van A1 zijn niet alleen spelend lid, maar zetten zich ook in voor de club. Hier zijn we trots op!Om 15:00 u. werd er afgetrapt op veld 5. Vanaf het eerste fluitsignaal waren de krachtsverhoudingen duidelijk. SV Bedum JO19-1 speelde op de helft van HFC en kreeg gedurende de eerste helft veel kansen om een goal te maken. Toch bleef de eerste goal lang uit. Deze viel pas in de 32minuut en werd gescoord door Luc Kuiper. Na een goede loopactie in de 16 meter volgde een hard en onhoudbaar schot in de verre hoek. In de 39minuut was het opnieuw raak. Ditmaal schoot Stef Klugkist de bal tegen de touwen. Kans na kans volgde, maar scoren lukte niet. De scheidsrechter floot in de 45minuut af voor de rust met een stand van 2-0 in het voordeel van de Bedumers. In de tweede helft bleef het spelbeeld van de eerste helft hetzelfde. Bedum JO19 speelde veel rondom de goal van HFC en ook in deze helft kreeg het team van trainer Jelmer Meinardi veel kansen om een goal te scoren. In de 48minuut passeerde centrale verdediger Luc kuiper een aantal spelers van HFC. Eenmaal aangekomen voor de uitkomende keeper werd de bal keurig in de breedte afgespeeld naar Tom Hofman die beheerst binnenschoot. Ondanks de vele kansen werden de meeste doelpunten pas in de eindfase van de wedstrijd gemaakt. In de 70minuut scoorde Tim Staal uit een penalty. De 17 jarige Bedumer schoot de bal hoog en onhoudbaar in het dak van het doel van de goed spelende keeper van HFC. Deze had gedurende de wedstrijd al een aantal katachtige en bijna onmogelijke reddingen gemaakt. Hierna wisten de Bedumers nog 3 goals te scoren. Rick Smit trof 2 keer het net en ook Mark Kruizinga wist na een mooie solo knap af te ronden. Na 90 minuten floot de scheidsrechter af en eindigde de wedstrijd in een 7-0 overwinning voor SV Bedum JO19-1. Een prima en mooie start van de bekercompetitie.SV Bedum JO19-1 bedankt het publiek en tegenstander HFC JO19-1 voor de wedstrijd. De eerste drie punten in de bekercompetitie zijn binnen. Bedum J019 moet het in bekerwedstrijd 2 en 3 opnemen tegen Helpman en Velocitas. Alleen plek 1 geeft recht op een vervolg in de knockoutfase. Zaterdag aanstaande speelt SV Bedum JO19-1 een uitwedstrijd tegen Helpman JO19-1 om 14:00 uur op sportpark de Esserberg. Beide teams staan op 3 punten uit 1 wedstrijd. We zullen ons uiterste best doen voor een goed vervolg!