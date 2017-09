EKC wint met dubbele cijfers

Voor de eerste bekerwedstrijd zaterdag 2 september togen de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) naar het verre Muntendam om daar te spelen tegen de dames van de v.v. Muntendam. Het werd een eenzijdige wedstrijd waarbij EKC won met dubbele cijfers.Het begon allemaal in de 5e minuut. Marijn Nienhuis vond Marjon Bos die mooi naar binnen trok en de bal op Sarah Rijzinga plaatste. Deze tikte het leer in de linkerhoek: 0-1. In de 10e minuut viel bijna de tweede goal maar Janet Toonder zag haar schot naast gaan. Twee minuten later was het wel raak. Marijn Nienhuis kapte de bal mooi uit en vond Gretha Annema die de bal bij Emma Postma kreeg die op haar beurt het leer mooi over de keepster schoot: 0-2. In de 15e minuut was het andermaal raak. Sarah Rijzinga ontving de bal, omspeelde de uitkomende keepster en schoof de 0-3 binnen. Twee minuten later haalde Janet Toonder succesvol uit en tilde de stand naar 0-3. In de 18e minuut deed Muntendam even iets terug toen een hoge bal in het EKC-doel plofte: 1-3. Echter liet EKC zich hierdoor niet van de wijs brengen en tilde 4 minuten later de stand naar 1-4 toen Janet Toonder een diepe bal op Sarah Rijzinga legde die op haar beurt Emma Postma bediende die het afmaakte. Natuurlijk was niet alles raak. Janet Toonder zag haar inzet in de 25e minuut gestopt door de keepster en vijf minuten later raakte Marjon Bos de paal. Daarna lag de doelpuntenmachine even stil maar in de 40e minuut draaide deze weer. Rebecca Postma gaf de voorzet en Janet Toonder schoot deze binnen: 1-5. Drie minuten voor de rust werd de stand op 1-6 gezet toen Gretha Annema de bal passte op Emma Postma die Sarah Rijzinga vond die op haar beurt scoorde. Tot de rust bleef het hierbij.Na de rust bleef EKC de bovenliggende partij. In de 49e minuut scoorde EKC opnieuw. De keepster van Muntendam wist een schot van Marijn Nienhuis nog te verwerken maar Rebecca Postma pikte de bal alsnog op en vond Marjon Bos. Bos op haar beurt zette voor op Sarah Rijzinga die de 1-7 op haar naam zette. EKC ging door maar het duurde tot de 75e minuut eer er opnieuw een doelpunt viel. Uit een corner van Emma Postma kopte Wendy Reitsma de 1-8 in. In dezelfde minuut passte coach Joost Gerdez twee wissels toe. Marijn Nienhuis en Emma Postma werden naar de kant gehaald ten faveure van Michelle Koster en Loes Korhorn. Vlak na deze wissel was er een goede kans voor EKC toen Janneke Rietema de bal voor gaf op Suzanne Bergstra die net over schoot. In de 78e minuut was het wel weer raak. Sarah Rijzinga scoorde één op één met de keepster de 1-9. In de 80e minuut werden de dubbele cijfers bereikt. Janneke Rietema gaf de voorzet waarna Rebecca Postma de bal liet gaan voor Loes Korhorn die de 1-10 noteerde. Drie minuten later had EKC opnieuw een grote kans maar Gretha Annema zag haar inzet via binnenkant paal weer het veld in vliegen. Het slotstuk vond in de 84e minuut plaats. Loes Korhorn gaf de voorzet waarna Rebecca Postma de eindstand op 1-11 bepaalde. Het was een goede wedstrijd van de EKC dames die klaar zijn voor de tweede bekerwedstrijd tegen SC Berlikum over twee weken.