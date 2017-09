FC LEO de sterkste op toernooi VVSV'09

FC LEO werd zaterdag winnaar van het VVSV’09-toernooi. Een toernooi dat liet dat er bij de deelnemende ploegen, FC LEO, Zeester Eenrum en VVSV’09 nog het nodige moet gebeuren wil men bij de start van de competitie goed voor de dag kunnen komen.Voor het eigen toernooi had VVSV’09 alle vijf de verenigingen uit de gemeente De Marne uitgenodigd. Een uitnodiging waar drie van de vier verenigingen gehoor aan gaven want Kloosterburen moest helaas verstek laten gaan en wat VVSV’09-voorzitter Albert de Groot jammer vond. ,,Wat ik begreep van onze toernooicommissie begreep is Kloosterburen nog maar kort in training en paste het toernooi niet in de opbouw. Dat is natuurlijk jammer. Want een toernooi met alle vijf de verenigingen uit de gemeente De Marne zou wel mooi zijn geweest. Maar wie weet is dat iets voor de volgende editie van ons toernooi want die gaat er absoluut komen, aldus de preses van VVSV’09. Vier ploegen waren er dus zaterdag aanwezig wat er voor zorgde dat de toernooicommissie had bedacht om de teams twee keer tegen elkaar te laten spelen. Als eerste duel stond VVSV’09-Eenrum op het programma. Een duel dat na twintig minuten spelen de Eenrumers een 2-0 overwinning opleverde. Het volgende duel tussen Zeester en FC LEO leek op een gelijkspel uit te draaien. Maar in de ‘extra tijd’ kwam daar echter verandering in. Op het moment dat er namelijk omgeroepen werd dat het tijd was constateerde arbiter Van Leeuwen uit Stedum nog een overtreding binnen de beruchte lijnen. Dat zorgde dat er nog een strafschop genomen moest worden die door Rowan Rozema keurig werd binnengeschoten.Na dit duel moest Zeester direct weer spelen en nu was buurman VVSV’09 de tegenstander. De ‘burenruzie’ liet een duel zien met de iets betere kansen voor de Zoutkampers. Maar de mannen uit het vissersdorp waren ook in dit duel een meester in het missen van een groot aantal opgelegde kansen tegenover de Ulrumers die wel een goal wisten te maken. Een goal die de gastheren daarom de eerste driepunter leek op te leveren. Op het moment dat er namelijk omgeroepen werd dat het tijd was stond er namelijk nog steeds een 1-0 stand op het scorebord. Dat zorgde uiteraard voor blijdschap bij de Ulrumers die daardoor te laat in de gaten kregen dat arbiter Van Ittersum liet doorspelen. Een actie waar Zeester dankbaar gebruik van maakte en men via Vince van der Veen de gelijkmaker scoorde. Een volgens velen een vreemde gang van zaken die in het volgende duel nogmaals naar voren zou komen. Jaap van der Ploeg had het namelijk in zijn dubbelrol als trainer van Eenrum en VVSV’09 aardig druk en moest in dit geval snel naar veld 2 waar FC LEO-Eenrum op het programma stond. Daar stond arbiter Van Leeuwen al klaar en die direct wilde beginnen maar waar Van der Ploeg terecht geen boodschap aan had. Dit omdat het sein van het starten van de duels centraal werd gegeven en dat nog niet had plaatsgevonden. De lichaamstaal van de onpartijdige uit Stedum zei vervolgens voldoende om te weten dat hij de trainer van Eenrum terug zou gaan pakken maar wat faliekant verkeerd uitpakte. Op de stand van 1-0 in het voordeel van Eenrum klonk het sein dat het tijd was maar maakte Van Leeuwen nog geen aanstalten om het duel te beëindigen. Iets waar Van der Ploeg de arbiter op attendeerde maar de man in het groen was Oost-Indisch voor de geluiden uit de Eenrum-hoek. Een hoek die uiteindelijk als ‘winnaar ‘ uit dit voorval kwamen want het was Roy Kamps die in de ‘extra tijd’ de 2-0 achter FC LEO-keeper Niels Zijlstra schoot.In het volgende duel tussen VVSV’09 en FC LEO was er een eerste plaatsverwijzing in het toernooi. FC LEO-speler Jeroen Batema, na aanmerkingen op de leiding, was de eerste die voor vijf minuten mocht vertrekken. Dit was voorafgaand aan het toernooi afgesproken, een gele kaart zou een tijdstaf van 5 minuten betekenen. Gewoonmaar wat gezien de reacties binnen en buiten de lijnen niet door iedereen goed begrepen werd. Nadat Zeester vervolgens met 1-0 van Eenrum had gewonnen ging men direct door met de volgende zes duels van de in totaal twaalf die er gespeeld moesten worden. Na de eerste zes duels, waarin alle ploegen drie keer twintig minuten in actie waren geweest, werd duidelijk dat de tweede serie een slijtageslag zou worden. De eerste pijntjes waren al zichtbaar en er moest door de trainers al redelijk wat geïmproviseerd worden om tot een team te komen. Zo verscheen voor het duel VVSV-Zeester, nadat even daarvoor FC LEO met 2-0 van Eenrum had gewonnen, de thuisploeg met Jaap Tuma als doelman binnen de lijnen. ,,Ik weet niet of ik dit wel echt leuk vind maar ik hoef in ieder geval niet meer zoveel meters te maken, aldus de routinier die niet kon verhinderen dat zijn ploeg met 5-1 klopt kreeg van de buren uit Zoutkamp. Een ploeg die eindelijk eens de kansen die ze het hele toernooi al kregen ging verzilveren. Iets wat de formatie van Marinus Siekman in het volgende duel tegen FC LEO overigens niet lukte. Dat gold ook voor de Leensters die zaterdag eveneens grossierden in het missen van kansen zodat de eindstand van 0-0 een volstrekt logische was. Het volgende duel, dat tussen gastheer VVSV’09 en Eenrum , was er eentje van een regelrechte blamage voor de Eenrumers. Gezien de kansenverhouding was een eindstand van 0-8 volstrekt logisch geweest maar toen arbiter Van Leeuwen, op aanwijzing van de centrale tijdwaarneming, voor de laatste keer floot stond er een 0-0 stand op het fictieve scorebord. Dat zorgde er vervolgens voor dat wanneer FC LEO zijn laatste duel zou winnen de ploeg van Erwin Molog toernooiwinnaar zou zijn. Maar het lukte de Leensters echter niet om van de buren uit Ulrum te winnen zodat ook dit duel in 0-0 eindigde. Een eindstand die er voor zorgde dat het laatste duel, dat tussen Zeester en Eenrum, nog van belang was. Bij winst van de Zoutkampers zouden zij het toernooi namelijk op doelsaldo winnen. Wanneer de Eenrumers zouden winnen moest dat met drie goals verschil zijn. Bij een lagere score was FC LEO winnaar van een toernooi dat in totaal bijna vijf uur duurde. Het laatste duel van de dag eindigde vervolgens in een 1-0 zege voor de Eenrumers wat dus niet genoeg was voor de eindzege. Een eindzege wat volgens de oud-teamleider van VVSV’09, Sicco van Dijk, wel degelijk tot de mogelijkheden had behoord. ,,Ik heb net nog tegen Jaap gezegd, wanneer jij met deze selectie geen kampioen wordt in zondag 5D heb je iets niet goed gedaan. Eenrum heeft namelijk een prima ploeg maar waren vandaag nog onvoldoende scherp in de afwerking. “ Dat laatste ontbrak ook beetje bij toernooiwinnaar FC LEO vond trainer Erwin Molog. ,, We zijn allemaal nog maar kort bezig dus de echte scherpte is er duidelijk nog niet. Ik heb dingen gezien die wel goed gingen maar heb meer gezien wat nog niet goed ging en daar moeten we nog hard aan werken. Maar gelukkig begint het echte werk pas op 23 september en dat is ook maar goed ook.”