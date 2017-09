Nipt oefenverlies EKC dames

seizoen met een oefenwedstrijd in Eenrum tegen promovendus en medeklassegenoot Helpman uit Groningen.Beide teams waren niet compleet. Bij EKC ontbraken Emma Postma, Nicky Knol en Wendy Reitsma terwijl Janet Toonder zich in de laatste fase van de wedstrijd zich bij het team voegde. Wel speelde Janneke Rietema uit Leens haar eerste wedstrijd bij EKC. Beide elftallen moesten er toch even weer in komen en ook waren de weersomstandigheden wat broeierig. In deze eerste helft waren de betere kansen voor EKC. Zo waren Rebecca Postma, Janneke Rietema, Sarah Rijzinga en Gretha Annema onfortuinlijk. Aan de andere kant liet ook Helpman zich niet onbetuigd maar keepster Nicky Bos greep kordaat in zodat de rust met 0-0 werd gehaald.De tweede helft begon gelijk met een aanvallend EKC maar even later kwam ook Helpman weer opzetten. De stadjers moesten in de 57e en 58e minuut door keepster Bos worden afgestopt. Het was juist EKC dat in de 68e minuut de leiding nam. Uit een voorzet van rechts van Sarah Rijzinga schoot Marjon Bos de 1-0 binnen. Lang wist EKC dit niet vast te houden want zeven minuten later stond het alweer 1-1. Na een goede tegenstoot en kans van EKC was het opnieuw Helpman dat haar voorsprong uitbreidde. Een zondagsschot in de 83e minuut betekende 1-2. Twee minuten later stond het ineens 1-3 toen een aanval over rechts afgerond werd met een goed benutte voorzet. Echter liet EKC het hier niet bij zitten en zette in de slotfase nog even aan. Sarah Rijzinga zag zich tot tweemaal toe gestuit maar sloeg in de 94e minuut alsnog toe. Via Gretha Annema en Marjon Bos belandde de bal bij haar en bepaalde zij de eindstand op 2-3. Komende zaterdag gaat het naar Muntendam voor de eerste bekerwedstrijd.EKC – Helpman 2-3 (0-0). 68. Marjon Bos 1-0; 75. Helpman 1-1; 83. Helpman 1-2; 85. Helpman 1-3; 94. Sarah Rijzinga 2-3.Scheidsrechter: D. Meijer (Eenrum)EKC: Minke Toonder, Michelle Koster, Irene Bos, Nicky Bos, Sarah Rijzinga, Romy Rijzinga, Janneke Rietema, Rebecca Postma, Suzanne Bergstra, Krista Berghuis, Marjon Bos, Gretha Annema, Janet Toonder (vanaf 70e min.).