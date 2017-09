Stevige zege SV Bedum JO19-1

Op zaterdag 26 augustus speelde de JO19-1 selectie van SV Bedum haar tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het seizoen 2017 – 2018. Na het 1-1 gelijkspel tegen Drachtster Boys JO19-1 mocht de selectie van trainer Jelmer Meinardi, assistent Bas Helder en leider Rian Arends het vandaag opnemen tegen Oranje Nassau Roden JO19-1. Een oefenduel dat op korte termijn werd georganiseerd. De A1 selectie van SV Bedum zou volgens planning spelen tegen Be Quick, maar deze tegenstander had te weinig spelers. Gelukkig waren we welkom in Roden en konden we onder goede en zomerse omstandigheden de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding spelen.Selectie SV Bedum JO19: Jordy Haveman, Robin ten Kate, Tim Staal, Iwan van der Tuin, Luc Kuiper ©, Mark Kruizinga, Maurits Schmidt, Stef Klugkist, Stephan Mangoendirjo, Christopher Vos, Djen Bakker, Tom Hofman, Iwan van der Tuin, Thijs van Dijken Afwezig: Jelle Loonstra, Julian Walraven, Rick Smit, Ard-Jan van der GiezenOm 11:30 uur werd er afgetrapt op sportpark ‘oranje’ in Roden. SV Bedum JO19-1 begon gretig aan de wedstrijd en speelde in de eerste 10 minuten veelal op de helft van ONR. Toch was het ONR dat na 10 minuten het net wist te vinden. Na balverlies in de as van het veld wist het team van trainer Erik Kloosterman razendsnel te counteren. De handige spits passeerde keeper Jordy Haveman vanuit een lange bal en schoot beheerst de 1-0 binnen. Direct na de 1-0 volgende nog een grote kans voor de Rodenaren. Een afstandsschot van een meter of 25 zeilde rakelings langs de kruising. SV Bedum JO19-1 herpakte zich hierna goed en wist tot de 45minuut 8 grote kansen te creëren. In de 22minuut verdiende de ploeg een strafschop. Tim Staal schoot hard binnen en bracht hiermee de stand op 1-1. Hierna volgde een goal van Luc Kuiper die na een knappe solo beheerst binnen schoot. In de 42minuut wist Tom Hofman het net te vinden na een voorzet van Iwan van der Tuin.In het begin van de tweede helft kregen beide teams een aantal kansen. Keeper Jordy wist een schot van de Rodenaren knap te pareren en in de tegenaanval kon SV Bedum JO19-1 ook gevaar stichten rond de goal van ONR. Echter bleven doelpunten aan beide kanten uit. In de 74e minuut schoot Luc Kuiper SV Bedum JO19 vanaf 11 meter naar een 4-1 voorsprong gevolgd door een snelle goal van Christopher Vos in de 76minuut. De 17 jarige aanvaller van de A2 selectie kwam na een scherpe steekbal 1 op 1 met de keeper en schoof de bal beheerst binnen. In de 84minuut wist ook Maurits Schmidt het net te vinden. De keeper van ONR kon redden op een schot van Stef Klugkist, maar Maurits stond goed opgesteld en schoot in tweede instantie gericht binnen. Na 90 minuten floot de scheidsrechter af en eindigde de wedstrijd in een 1-6 overwinning voor SV Bedum JO19-1.SV Bedum JO19-1 bedankt ONR voor de goede organisatie rondom de wedstrijd. Tevens willen we gastspelers Thijs van Dijken en Christopher Vos van SV Bedum JO19-2 bedanken voor hun inzet! Deze week trainen we op dinsdag en donderdag van 18:30 tot 20:00 uur en spelen we op zaterdag 2 september onze eerste bekerwedstrijd tegen HFC JO19-1. De wedstrijd wordt gespeeld op het sportpark in Bedum en begint om 15:00 u.