Eerste succes Stedum tijdens Kermistoernooi Eenrum

De vrijdag voor de derde zaterdag in augustus staat in Eenrum traditioneel in het teken van het voetbal. Want al jarenlang wordt het kermisweekend in Eenrum begonnen met een aantal voetbalwedstrijden waar coryfeeën uit het heden en verleden hun medewerking aan verlenen.Op het affiche voor de ‘kermisduels ‘ stond het team oud-FC Groningen nog uitgebreid vermeldt. Maar donderdagavond laat moest het team, dat door oud-Eenrum Edwin Bolt was samengesteld voor het 7:7-toernooi, zich op het laatste moment afmelden. Een viertal spelers had opeens andere verplichtingen en ook de oud-Eenrumer was daar een van. Bolt moest namelijk in zijn functie als teammanager van de hoofdmacht van FC Groningen plotseling naar Schiphol om daar de nieuwste aanwinst van FC Groningen, de Mexicaan Uriel Antuna, op te halen. Natuurlijk was het ontbreken van oud-FC Groningen vrijdagavond even een domper voor velen maar dat werd snel naar de achtergrond verdrongen. Zo moest er nog even een populair prijzenschema voor de consumpties voor de derde helft vastgesteld worden want het voetballen was op deze vrijdagavond wel belangrijk maar dat was het randgebeuren, ook wel derde helft genoemd, ook. Maar aan het begin van de avond draaide het uiteraard nog allemaal om het voetbal en waren het VVSV’09 en Stedum die als eerste twee teams, met gastheer Eenrum als derde team, aan het minitoernooi begonnen. Een direct al bijzonder duel want in het team van de Ulrumers liepen een aantal ‘vreemdelingen’ rond. Door vakantieperikelen speelden de nu voor Zeester uit Zoutkamp uitkomende Vince van der Veen, Vijko Postma, Martijn Wieringa en Jan-Wouter Zwart bij de Ulrumers mee. En ook Stedum had door nog vakantievierende spelers wat personele problemen zodat debij Eenrum spelers moesten lenen om tot een elftal te komen. Het eerste duel van de avond liet direct het beeld zien van twee teams die nog maar weinig of geen trainingsarbeid hadden verricht. Men wist elkaar namelijk maar moeizaam te vinden waar het ging over een mooie combinatie. Iets wat mede kwam door de toestand van het hoofdveld in Eenrum. Op de donderdag waren de velden in Eenrum nog gemaaid maar daar was een dag later niets meer van te zien. Het gras stond namelijk dusdanig hoog dat een opmerking langs de kant, ze zijn er zeker even met de messen omhoog overheen gereden, absoluut gerechtvaardigd was. Waar het in het eerste duel VVSV’09 was dat de betere kansen kreeg waren het uiteindelijk de Stedumers die twee keer vanuit de counter wisten te scoren en daardoor het eerste duel van een half uur met 2-0 wisten te winnen. Ondertussen werd er op veld 2 en 3 ook volop gevoetbald maar waren hadden ook daar de meeste teams wat personele problemen. Dat zorgde dat alle teams door elkaar werden gehusseld zodat er op de beide velden een spontaan mini-toernooi ontstond met spelers van Eenrum 2 en 3 en het Eenrum 35+-team waarbij de drie teams werden aangevuld met speelsters van EKC en VVSV’09.Ondertussen stonden de teams van Eenrum en VVSV’09 op het hoofdveld klaar voor hun wedstrijd en werd duidelijk dat de thuisploeg een ware metamorfose hadden ondergaan. Vertrokken waren namelijk Adem Secer, Merlijn Harsema, Mark Balk en Michel Maggi. Daarvoor in de plaats waren Roy Knevelman, Roy Kamps, Lammert Brinkhuizen, Sander Smit en Tim Spijk de selectie van trainer Jaap van der Ploeg komen versterken. Een Van der Ploeg die vrijdagavond moest kiezen welk team hij ging coachen omdat hij dit seizoen twee verenigingen onder zijn hoede heeft. De Leenster is dit seizoen namelijk niet alleen trainer van Eenrum maar ook van VVSV’ 09. Dat zorgde dat teamleider Sicco van Dijk de coaching van VVSV’09 tegen Eenrum voor zijn rekening nam. Het tweede duel van de avond was er een tussen twee teams die aardig aan elkaar gewaagd waren. Er waren wat kansen voor beide teams waaruit beide teams een keer wisten te scoren zag ook Ronald Bouwman. Bouwman, vorig seizoen nog actief in Eenrum, was even naar zijn oude vereniging gekomen om nog even afscheid te nemen van een paar mensen binnen de voetbalvereniging. ,,Dat was mij aan het einde van het vorig seizoen niet bij iedereen gelukt en vandaar dat ik vanavond even naar hier ben gekomen. En ik moet zeggen het sfeertje op de eerste avond van de Eenrumer Kermis is absoluut leuk om mee te maken,” Ook aanwezig in Eenrum was dhr Bloemhoff uit Leens. De oud-voorzitter van FC LEO is de tachtig al ruim gepasseerd maar nog steeds een trouwe bezoeker van de diverse sportevenementen in onze regio. Dhr. Bloemhoff was een, zo vertelde hij, gelukkig man want ‘zijn’ FC LEO was weer terug op de Noord Groninger voetbalvelden. ,,Ik kan mij nu al op de competitie verheugen met wedstrijden zoals tegen Poolster, Middelstum, De Fivel Stedum en nog een aantal ploegen van het Hogeland. Want om heel eerlijk te zijn, dat hebben we te lang moeten missen. Maar eerst zondag want dan zijn hier de Grasbaanraces waar ik ook een groot liefhebber van ben. En ik weet een ding zeker, dat wordt grasbaansport van topniveau.”Topniveau wat vrijdagavond echter nog niet te zien wat Stedum, VVSV’09 en Eenrum lieten zien maar dat kon ook nog niet volgens trainer Jaap van der Ploeg. ,,We zijn met Eenrum deze week weer begonnen maar er zijn nog jongens op vakantie of gaan zelfs nog weg. Dat betekent dat het nog een aantal weken duurt voordat we eindelijk compleet zijn. En dat is bij VVSV’09 niet anders. En dat geldt natuurlijk ook voor Stedum want die hebben natuurlijk niet voor niets spelers van Eenrum en VVSV,09 moeten lenen. ”De laatste opmerking van Jaap van der Ploeg werd inderdaad bewaarheid. Want in het laatste duel van de avond speelden Harm Klaver en Vince van der Veen als gastspelers bij de formatie van Wim Nubé mee. Stedum, dat het eerste duel had gewonnen, zou aan een punt genoeg hebben om het mini-toernooi te winnen en lang zag het er ook naar uit dat het op een 0-0 zou gaan uitdraaien. Maar dat was iets waar Diederik Dijk toch anders over dacht. Met nog een paar minuten op de klok pikte de technicus aan de kant van Stedum de bal af van Siebrand Solinger. Dijk speelde zich vervolgens met een fraaie beweging vrij en even later werd Eenrum-goalie Anton Bronsema met een fabelachtige lob gepasseerd: 1-0. Dit werd uiteindelijk ook de enige treffer in het slotduel en wat er voor zorgde dat vierdeklasser Stedum het mini-toernooi won. Een toernooizege die Eenrumer Wim Nubé met een brede grijns van het veld deed stappen. ,,Het loopt toch even wat gemakkelijker over de Kermis wanneer je van Eenrum hebt gewonnen. Ik speel hier de laatste jaren steeds op de vrijdagavond met een team waar ik als trainer actief ben en dan komt er toch een stukje prestige om de hoek kijken. Dus daarom zeg ik ook heel eerlijk, voor mij is het een mooi begin van een hopelijk mooi kermisweekend”.