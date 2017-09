Eerste oefenduel SV Bedum JO19-1,

Op dinsdag 22 augustus speelde de JO19-1 selectie van SV Bedum haar eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het seizoen 2017 – 2018. De selectie van trainer Jelmer Meinardi, assistent Bas Helder en leider Rian Arends speelde op het sportpark in Bedum tegen Drachtster Boys JO19-1. Een mooi duel tussen twee teams die al geruime tijd in training zijn en beide toewerken naar de hoofdklasse in een verschillend district.Opstelling SV Bedum: Jordy Haveman, Stijn Arends, Tim Staal, Luc Kuiper ©, Mark Kruizinga, Robin ten Kate, Iwan van der Tuin, Stephan Mangoendirjo, Tom Hofman, Ruurd Oosterhof, Djen BakkerBank: Maurits Schmidt, Guus Rozema, Ard-Jan van der Giezen, Stef Klugkist (speelde niet)Afwezig: Jelle Loonstra, Julian Walraven, Rick SmitOm 19:30 uur werd er afgetrapt op veld 4. Een grasveld dat er daadwerkelijk prachtig bij ligt. Kort gemaaid, verse lijnen, een ondergaande zon en veel publiek. Mooie omstandigheden voor het JO19 team van SV Bedum dat voor deze wedstrijd aangevuld werd met Ruurd Oosterhof uit de JO19-2 selectie en Guus Rozema uit de JO17-1 selectie. In de eerste helft kwam Drachtsterboys in de 10minuut terecht op voorsprong. Een afgeslagen bal in de 16 meter werd hard binnengeschoten. De ploeg van trainer Mark Peters had hiervoor al een grote kans op de 0-1 gemist. De voorsprong was dan ook terecht. Bedum creëerde na de openingsgoal een aantal grote kansen op de gelijkmaker en Drachtster Boys zette tegelijkertijd aan om de 0-2 te maken. Een leuke en open eerste helft waarin beide ploegen een aantal doelpunten hadden kunnen maken. Na 45 minuten was de ruststand 0-1 in het voordeel van Drachtster Boys.In de tweede helft schoot Mark Kruizinga de Bedumers in de 77minuut naar 1-1. De 18 jarige Bedumer wist het net te vinden na een knappe solo vanaf de linkerkant. Bedum kreeg na de gelijkmaker steeds meer de overhand in de wedstrijd, maar moest waakzaam blijven voor snelle uitvallen van Drachtster Boys. Na 90 minuten floot scheidsrechter Jitze Medema af en eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel.SV Bedum JO19-1 bedankt alle bezoekers en tevens de twee gastspelers die ons deze wedstrijd versterkt hebben. We zijn blij dat Maurits Schmidt na lang blessure leed zijn debuut heeft kunnen maken en dat nieuwkomer Stephan Mangoendirjo zijn draai binnen het team gevonden heeft. Ook waren we verheugd met het bezoek van hoofdtrainer Remy van der Wal die voor zijn training aanwezig was bij de wedstrijdbespreking in de kleedkamer. We kijken uit naar de komende wedstrijd. Deze wordt op zaterdag 26 augustus gespeeld tegen ONR (uit) om 11:30 uur.