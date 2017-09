SV Bedum zondag 1 een terug en vooruitblik

Voordat ik begin aan mijn eerste verslag, open ik met een terugblik op het afgelopen seizoen. SV Bedum zo1 heeft in dit seizoen promotie als doelstelling. In de winterstop lijkt het erop dat dit niet behaald wordt. Te veel puntverlies zet ons op een achterstand van 10 punten met een 6e plek, en de vorm die nodig is om bij de eerste 4 te eindigen lijkt ver te zoeken.Ondertussen hebben "de stadse boys" bekend gemaakt dat dit seizoen hun laatste was in het paarse tenue, wel kwamen ze met een belofte. Zij zullen niet verzaken. Ook voor trainer Dick Visser bleek dit het laatste seizoen te worden, ook hij heeft verklaard aan de groep dat hij zijn tijd bij zondag 1 op een mooie manier wil af sluiten. Belofte maakt schuld, en dat bleek.Bedum blijft 18 wedstrijden ongeslagen en eindigt op een gedeelde 1e plek, Een wereldprestatie! Het bekende "Drama van Ten Boer" volgt en de play-offs tegen SPW kwamen vervolgens te vroeg. Gelukkig kregen de paarshemden nog 1 kans tegen het onbekende SV Houtigehage. Na een 3-1 overwinning in Houtigehage moest het klusje thuis geklaard worden. Met een 4-0 overwinning was de promotie een feit!Mede dankzij het doorzettingsvermogen en het geloof in een goed einde van de vertrekkende mannen hebben we het samen waar kunnen maken. Bij deze willen wij, de nieuwe selectie van SV Bedum zondag 1, deze toppers nog 1 keer bedanken en we wensen ze nog veel voetbalsucces toe!Dan nu toch echt over tot de orde van de dag.Op zaterdag 12 augustus was dan alweer de eerste training van het seizoen. Abel Darwinkel, die op 29 juni officieel tekende voor het aankomende seizoen, zal in de komende weken de groep moeten voorbereiden op een seizoen waar mogelijkheden liggen. Hij en wij denken dat we met de huidige selectie kansen hebben, die gaan we proberen met beide handen aan te grijpen. Op de dinsdag en donderdag afgelopen week zagen de trainingen er vervolgens goed uit, iedereen leek gretig en knokte vanaf het begin al voor de plekjes die Abel in mag gaan vullen.Afgelopen vrijdag vertrok een gedeelte van de selectie richting Appelscha, waar een trainingskamp werd gehouden. Met 2 trainingen en 2 groepsactiviteiten achter de rug werd er op zondag geoefend op sportpark De Steegde te Appelscha tegen Stanfries, tevens tegenstander in de competitie.Helaas is er bij deze wedstrijd vergeten de minuten bij de bijbehorende acties op te schrijven, mijn excuses voor het eenmalig ontbreken daarvan. Ook voor de verslaggever van deze pagina is het seizoen onwennig begonnen, maar hij heeft verbetering beloofd.Opstelling SV Bedum:Zuurveen, Veenstra, Tooren, Brands, Helder, Fokkema, Stuive (c), Korpershoek, Sharanshi, Thoma, ConstenWissels: Woudstra, Hajrullahi, NiewegVanaf minuut 1 was het voor de Bedumers wat onwennig voetballen. Een aantal spelers kenden elkaar nog maar enkele weken of hebben elkaar zelfs nog nooit ontmoet tot vlak voor de wedstrijd. Maar omdat Darwinkel de spelers goed had geïnstrueerd was de opdracht voor iedereen duidelijk, en stond de ploeg vanaf het eerste moment als een blok. Met aanvoerder Stuive, die de controleurspet op had, werd er weinig weg gegeven en konden we in balbezit proberen Stanfries pijn te doen.Na een kwartier gespeeld en gerommeld te hebben ontving Thoma de bal ter hoogte van de penaltystip. Door een goede passerbeweging moest een verdediger van Stanfries aan de noodrem trekken, penalty. Consten kreeg het vertrouwen om deze te mogen benutten, en hij faalde niet. 0-1!Hierna volgden aanvallen waar aan je kon zien dat de ploeg nog niet op elkaar ingespeeld is. Vooral bij de laatste pass werden loopacties niet begrepen of werd de spits weggestuurd op het moment dat hij juist in de voeten aangespeeld wilde worden. Wel bleef Bedum de sterkere ploeg en creëerde Stanfries slechts enkele kansjes uit dode spelmomenten.Vanaf ongeveer de 30e minuut begon het beter te lopen bij Bedum. Een voorzet van Fokkema werd niet goed verwerkt door de verdediging. Alerte aanvaller Consten profiteerde hiervan en plaatste zich met deze actie alleen voor de keeper. Met een wippertje over de inglijdende keeper maakte hij er 0-2 van.Enkele minuten later leek de 0-3 gelijk te volgen. Veenstra veroverde de bal op de linksback positie. Hij speelde Fokkema in op het middenveld die opende en Thoma de linkerhoek instuurde. Na een goede passeerbeweging kon Thoma vrijuit het zestienmetergebied inlopen en de bal laag en strak voorzetten. Korpershoek rekende er niet op dat Stuive vlak voor hem de bal zou missen, hierdoor liep de jongste aanwinst per ongeluk de bal naast het doel.Stuive moest hierna het veld verlaten door een charge die we liever niet zien in een oefenwedstrijd. Gelukkig bleek de schade mee te vallen en viel Stuive later in de wedstrijd wel weer in. Woudstra mocht in de laatste minuten van de 1e helft nog even laten zien wat hij in zijn mars had. En het duurde niet lang voordat hij zijn sterke kant kon laten zien. Na een solo vanaf de middellijn van Fokkema volgde een schot die in de linkerhoek leek te verdwijnen. Een sterk staaltje keeperswerk voorkwam dit met een corner van links als gevolg. Fokkema legde de bal strak in het doelgebied waar invaller Woudstra helemaal vrij stond. Hij liet de bal op zijn kaalgeschoren koppie vallen en stuurde hem de verre hoek in, 0-3!Enkele seconden na de aftrap floot de scheidsrechter voor de rust.De 2e helft begon Bedum met een ietwat veranderde samenstelling. Abel vond de 0-3 een mooie stand om gelijk wat te puzzelen en te kijken of een aantal spelers wellicht beter tot hun recht kwamen op andere posities.Opstelling 2e helft:Zuurveen, Helder, Tooren, Brands, Veenstra, Fokkema, Hajrullahi, Stuive, Woudstra, Consten, NiewegDe 2e helft werd door deze vele wisselingen een wat slordigere helft voor de Bedumers, toch kwam Stanfries er nog steeds niet aan te pas en had het, ook in de 2e helft, geen noemenswaardige aanvallen of kansen gehad.Bedum deed zichzelf echter een aantal keer te kort door kansen niet af te maken. Hajrullahi mikte tot twee keer toe net naast het doel en Nieweg maakte twee maal ook net niet af. Voorzetten van zowel links als rechts belanden achter de tweede paal of verdwenen rechtstreeks in de handen van de doelman. Hieraan was te zien dat er nog genoeg bij valt te spijkeren aan de vorm en conditie van de paarshemden. De wedstrijd eindigt met een 0-3 eindstand.Zuurveen is de speler die het hardst zal juichen na de wedstrijd, want de eerste 0 op het scorebord is op 0 blijven steken, wat een keeper altijd goed doet. Toegegeven, Stanfries heeft weinig kansen gehad, maar Zuurveen hield het doel desondanks keurig schoon en leverde een foutloze wedstrijd af.Na de wedstrijd mocht de ploeg tevreden terug kijken. De eerste overwinning is een feit, er zijn leuke aanvallen voorbijgekomen, er werden geen kansen weggeven, maar er valt gelukkig ook genoeg te verbeteren.De komende weken, tot aan de start van de nieuwe competitie, zal ik mij grotendeels gaan bezig houden met het voorstellen van de nieuwe selectie. Houdt deze pagina dus goed in de gaten.Programma beker:03-09 14:30 SV Bedum - Warffum10-09 14:00 Farmsum - SV Bedum17-09 14:30 SV Bedum - FC Lewenborg