FC Groningen scoort er op los in Warffum: 0-16.

FC Groningen won woensdagavond al bijna traditioneel zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen met ruime cijfers van het RWE Eemsmondteam. Voor ruim 1000 toeschouwers werd het, na een ruststand van 0-8, uiteindelijk 0-16 in een duel waar de eredivionist met een veredeld B-elftal voor naar Warffum was gekomen.Het hoofdveld van de voetbalvereniging Warffum lag er woensdagavond als een biljartlaken bij voor de negende editie van het duel tussen RWE Eemsmondteam en FC Groningen. Een FC Groningen dat duidelijk nog niet op volle sterkte was want de eredivisionist kwam met 16 spelers, onder wie twee keepers, naar Warffum . Naast de spelers die na het seizoen nog interlandverplichtingen hadden en dus later mochten aansluiten hadden de Groningers namelijk een paar dagen eerder ook afscheid genomen van de naar Vitesse vertrokken Brian Linssen. De afwezigheid van de wat meer gelouterde namen bij de gasten, zo volgen de aanwinsten Doan, Kane en Te Wierik nog een aangepast trainingsprogramma, zorgde er echter niet voor dat Jur Smit zijn doelstelling, de score qua tegendoelpunten onder tien goals houden en ten minste een keer scoren, had bijgesteld. ,,Ook zonder de nog afwezige spelers heeft FC Groningen natuurlijk de beschikking over een prima selectie. Er zullen nu ongetwijfeld jongere spelers zijn die zich waar proberen te maken bij de technische staf. Daarom verwacht ik een gretig FC Groningen,” aldus Smit die net als velen in Warffum meekreeg dat Ernest Faber in Warffum niet van de partij was. Faber was niet aanwezig omdat hij een nieuwe aanvalsleider aan het bekijken was en waar de Groningers, volgens directeur Hans Nijland, graag snel zaken mee willen doen. Maar nieuwe spits of niet, in Warffum ging het snel met de doelpunten. Binnen een kwartier hadden de Groningers namelijk al vier keer weten te scoren. In de 7minuut opende Joël Donald de score voor FC Groningen en drie minuten later stond het al 0-2 voor de eredivisionist. In het strafschopgebied van het RWE Eemsmondteam werd een overtreding gemaakt en een prima fluitende arbiter Thom Winkel wees gedecideerd naar de stip. Tom van Weert schoot vervolgens van elf meter raak en in de elfde minuut scoorde nieuweling Django Warmerdam de 0-3. Tom van Weert was vervolgens in de vijftiende minuut verantwoordelijk voor de 0-4 en vier minuten later stond het 0-5 toen Juninho Bacuna de bal achter de sterk keepende Jacco Knol schoot. De doelman van ZEC had zich in het eerste kwartier al diverse keren weten te onderscheiden waar hij in het verdere verloop van de eerste helft gewoon mee doorging. In de resterende dertig minuten van de eerste helft wisten de in hun tweede reservetenue spelende Groningers namelijk nog maar drie keer te scoren. Eerst was het Juninho Bacuna die in de 24minuut de 0-6 binnenschoot en nog binnen het half uur zorgde Oussama Idrissi met een frommelgoal voor de zevende treffer van de wedstrijd. De laatste goal voor de rust kwam vervolgens op naam van Joël Donald die daarmee zijn tweede van de avond aantekende. Na de pauze kwamen er de nodige wijzigingen binnen beide teams. Zo kwamen aan de kant van het RWE Eemsmondteam Arjan Knol, Jort Veenstra en Teun Venhuizen als vervangers van Stefan Jansen, Henk Wieringa en Joel Huizinga binnen de lijnen. Met dit drietal verse verdedigers aan de kant van RWE Eemsmond duurde het tot de 65minuut voordat er in Warffum weer gescoord werd. Een goal die op naam kwam van invaller Amir Absalem. De negende treffer van de formatie uit Groningen werd al snel gevolgd door doelpunt nummer tien die Jesper Drost op zijn naam kreeg. Nadat Juninho Bacuna er in de 68minuut 0-11 van had weten te maken kwam de mooiste treffer van de avond op naam van Jesper Drost. In de 77minuut kwam een vloeiende aanval over meerdere schijven, waarbij de bal steeds een keer geraakt werd, uiteindelijk terecht bij Drost die de bal keurig langs een kansloze Jacco Knol schoot. Nadat Oussama Idrissi in de 78minuut met zijn tweede goal van de avond de stand op 0-13 had gebracht zorgde Django Warmerdam er in de 82minuut voor dat de veertiende goal van de eredivisionist genoteerd kon worden. Dat was voor trainer Jur Smit direct het teken om zijn doelman Jacco Knol te vervangen door Marcel Lalkens die als vervanger van de eigenlijk geselecteerde Warffum-goalie Rodney Ritsema later bij de selectie was gekomen. De jonge Noordpool-doelman stond nog maar nauwelijks onder de lat of doelpunt nummer vijftien, die op naam kwam van Oussama Idrissi, lag al in het netje. Met nog iets meer dan vijf minuten op de klok gingen vervolgens Aalderd Duinkerken en Jos Klip van het veld en het duo werd vervangen door Henk Wieringa en Michel Dries. Voor de centrale verdediger van Noordpool was het direct een afscheid want de uitbater van Bar 't Oale Nust in Uithuizen heeft besloten om een treetje lager te gaan spelen. In de 87minuut was het slotakkoord vervolgens voor Robbert de Vos die de eindstand op 0-16 bracht. Een eindstand waar Jos Klip na afloop uiteindelijk wel mee kon leven. ,,Ik heb echt een hekel aan verliezen. Maar je weet dat je duels als deze niet gaat winnen. Daarom moet je dan van andere dingen genieten zoals een perfecte grasmat en de toeschouwers die op dit duel zijn afgekomen. Want om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat het vanavond zo druk zou gaan worden.”RWE Eemsmond- FC Groningen: 0- 16( 0-8),7. Donald 0-1, 10. Van Weert 0-2( str.), 11.Warmerdam 0-3, 15. Van Weert 0-4, 19. Bacuna 0-5, 24. Bacuna 0-6, 27. Idrissi 0-7, 34. Donald 0-8; 65. Absalem 0-9, 67. Drost 0-10, 68. Bacuna 0-11, 77.Drost 0-12, 78. Idrissi 0-13, 82.Warmerdam 0-14, 84. Idrissi 0-15, 87. De Vos 0-16.Scheidsrechter: Thom Winkel( Uithuizen )Assistenten: Hans Hendriks ( Uithuizen), Jonathan Roskam( Warffum)Selectie RWE Eemsmond: Jacco Knol, Ronny Bakker( ZEC ), Jos Klip, Michel Dries, Nick van de Berg, Mark Bos, Marcel Lalkens( Noordpool ), Kevin Haan, Aalderd Duinkerken, Robert Knol, Marcel Dijkstra( Corenos ), Teun Venhuizen (Warffum), Henk Wieringa, Mark Knol, Jort Veenstra, Joel Huizinga( De Heracliden ), Stefan Jansen ( KRC ).FC Groningen: Begois; Riksman (64. Kramer), Reijnen, Kramer (46. Van Nieff), Warmerdam; Bacuna, Jenssen (64. Postma); Drost, Donald (64. De Vos), Idrissi; Van Weert (64. Absalem).