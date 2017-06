JAHEKO wint 28e editie Bedrijvenvoetbaltoernooi Bedum

De finale in de 28editie van het Bedrijvenvoetbal in Bedum werd een prooi voor het team van JAHEKO uit Bedum. Het team bestaande uit o.a. spelers van Stedum, Loppersum, en Lycurgus en Middelstum was namelijk met 1-0 te sterk voor het team Duikbedrijf Wal/ Anytime.Voordat de finale van het toernooi zaterdagavond om exact 19.00 uur van start ging waren er op de vrijdagavond en zaterdag overdag al tientallen duels gespeeld. Want niet alleen kwamen er elftallen in het veld, ook was er een 7:7-toernooi voor 45-plussers en een damestoernooi. Dat zorgde uiteraard voor een groot aantal teams dat naar Bedum was gekomen waar de weersomstandigheden op de vrijdagavond duidelijk wat minder voor waren. De vrijdag had qua temperatuur namelijk even met een dip te maken maar die was een dag later gelukkig weer voorbij. Een gegeven waar ook Rob van der Werf als voorzitter van de stichting Bedrijvenvoetbal Bedum oprecht blij mee was. ,,Laten we eerlijk zijn, als buitenevenement ben je afhankelijk van het weer. Dat werd vanochtend al snel beter waardoor we nu overal teams zien zitten die er, samen met het publiek, een mooi feest van maken. Want het Bedrijvenvoetbaltoernooi draait allang niet alleen maar meer om het sportieve. Voor velen is het ook een soort van reünie wat het ieder jaar weer tot een mooi feest maakt,” aldus Van der Werf die ondertussen zag dat het rond de klok van 17.00 uur richting de kwartfinales bij het 11:11 toernooi en bij het 7:7 richting de halve finales ging. Waar in het 7:7 het team van Le Nez de huizenhoge favoriet was werd duidelijk dat in het ‘grote’ toernooi er weleens een verrassende winnaar kon gaan komen. Want rond 17.30 werd duidelijk dat de ploegen van Multipromo en van Onlineveilingmeesters de finale niet zouden bereiken. Wie dat uiteindelijk wel deden waren het team van JAHEKO en de formatie van Duikbedrijf Wal/ Anytime. Maar voor deze finale werd gespeeld waren het eerst de ploegen van Le Nez en het verrassend goed presterende team van schildersbedrijf Groefsema, die in de finale van het 7:7-toernooi stonden.In deze finale, die onder leiding stond van scheidsrechter Bert Kamstra, was er al snel een hilarisch moment toen de wedstrijdbal was verdwenen. Opeens was iedereen druk om dit voor het spelen van een voetbalwedstrijd toch wel belangrijk attribuut te zoeken maar het duurde zeker een aantal minuten voordat het exemplaar weer werd teruggevonden. Snel daarna werd duidelijk dat het team van Le Nez in deze 7:7-finale de bovenliggende partij was. Dat zorgde echter niet direct tot het scoren van een of meerdere goals want team Groefsema hield keurig stand. Zo begon het er steeds meer naar uit te zien dat deze finale door strafschoppen beslist moest gaan worden maar waar het team van Le Nez anders over dacht. Onder aanvoering van een excellerende Gert Haak ( tegenwoordig trainer van kersverse eerste klasser VV Groningen) werd de druk namelijk nog meer opgevoerd. Met nog drie minuten op de klok viel dan ook uiteindelijk toch de 1-0 door een treffer van de vroeger voor het eerste team van CVVB voetballende Gertjan Hageman die de bal snoeihard in het dak van het doel schoot. Dit was ook even later de eindstand in een duel waarin de ‘oudjes’ lieten zien dat ze het voetballen nog niet waren verleerd.Na de 7:7-finale waren het tegen 19.00 uur de teams van JAHEKO en Duikbedrijf Wal/ Anytime die het veld opkwamen voor de laatste wedstrijd van een weer zeer geslaagde 28editie van het Bedrijvenvoetbaltoernooi Bedum. Maar voordat het duel kon beginnen moest eerst het arbitrale trio nog even naar binnen omdat de tenues van de scheidsrechters iets teveel overeenkwam met die van JAHEKO. Maar toen de mannen in het zwart terugkwamen kon arbiter Candogan al snel het beginsignaal geven voor een finale van 2x 12 ½ minuten. Waar het team van JAHEKO bestond uit spelers van diverse teams uit stad en ommeland was het team van Duikbedrijf Wal/ Anytime voornamelijk opgebouwd uit spelers die dit seizoen voor SV Bedum-zondag uitkwamen.Al snel in de finale bleek dat Duikbedrijf Wal/ Anytime de iets betere ploeg was maar in JAHEKO-doelman Dirk Pijl een stevige sta in de weg vond. De doelman, die dit seizoen nog twee keer voor Stedum keepte, bewees namelijk dat hij als voor veel teams nog steeds een welkome versterking zou zijn. Aan de andere kant kreeg ook JAHEKO een paar kansen om de score te openen. Maar de defensie van de ‘blauwen’, onder leiding van de voor Forward voetballende Nick Breukelman, hield de gelederen goed gesloten. Na de eerste helft stond het dan ook nog 0-0 en ook in het begin van de tweede helft werd er nog niet gescoord en er al toeschouwers waren die zich op een naderende strafschoppenserie gingen verheugen. Halverwege de tweede helft kreeg assistent-scheidsrechter Wouter Horst de lachers op zijn hand. Horst vond namelijk dat de bal niet helemaal op de lijn lag voordat Dirk Pijl een doeltrap nam. Gezien de reacties van de toeschouwers werd deze constatering echter duidelijk in twijfel getrokken. Waar even later ook twijfel over bestond was de treffer die door het team van JAHEKO werd gescoord. Een treffer die Ivan Milkovic op zijn naam kreeg maar die volgens de spelers van Duikbedrijf Wal/ Anytime vanuit een buitenspelpositie werd gescoord. Maar arbiter bleef bij zijn beslissing zodat er een 1-0 stand op het scorebord kwam te staan. Een stand waar Duikbedrijf Wal/ Anytime nog wel verandering in probeerde te brengen maar Dirk Pijl en zijn teamgenoten gaven in de nog resterende minuten niets meer weg. Dat zorgde dat er met het team van JAHEKO weer een nieuwe winnaar aan de lijst met winnaars kon worden toegevoegd en waar Dirk Pijl na afloop best trots op was. ,,Je voetbalt met een groep spelers, dat nooit samenspeelt. Wanneer je dan een toernooi als dit weet te winnen is dat een prima prestatie. Gaandeweg het toernooi gingen we steeds beter spelen met uiteindelijk een mooie zege in de finale als beloning.”