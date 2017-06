Winsum VR1 “vergeet” prachtig seizoen te bekronen

Na de teleurstelling van het verlies na strafschoppen in en tegen Hollandscheveld de week ervoor, stond afgelopen zaterdag voor Winsum VR1 al weer de volgende kraker op het programma. Een beslissingswedstrijd tegen VIOD VR2 in Kollum om nog één plaats in de 1klasse.Wederom werden de accu’s bij de vrouwen van Winsum na een lang seizoen (dit was al weer de 36wedstrijd dit seizoen) zo maximaal mogelijk opgeladen en blessures en “einde seizoen” pijntjes zoveel mogelijk genegeerd met de gedachte “het is nu of nooit”. En zo begon om 14.35 uur Winsum op sportpark Baensein ook aan de wedstrijd. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Neil Judkins (scheidende hoofdtrainer Alfred Sterrenberg was verhinderd) werd er vanaf minuut 1 vol gas gegeven en de vrouwen van VIOD geen rust gegund om in de wedstrijd te komen. Het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van de friezinnen uit Driezum. In de eerste 19 minuten rolde de ene naar de andere aanval richting doel van VIOD. Afstandschoten, voorzetten, vele hoekschoppen, ballen net naast, net voorlangs ..….allemaal net niet. En toen brak de 19minuut aan. VIOD kreeg een vrije bal op 30 meter van het doel van Willisa. Het schot van Lianne Westra stuitte net voor keeper Willisa Scholtens en de bal ketste via haar borst weer terug het veld in. VIOD aanvaller Froukje Schaafsma was alerter dan de verdediging van Winsum en zij tikte de bal eenvoudig binnen (1-0). De korte mouwen van de getailleerde shirtjes van de vrouwen van Winsum werden nog verder opgestroopt en er werd vol passie aangevallen. Maar wederom was het allemaal net niet. Ballen vlogen weer voorlangs zonder dat er iemand bij kwam, schoten werden geblokt door de hechte verdediging van VIOD en Chantal Streppel mikte de paal op de paal. Het was Winsum schijnbaar niet gegeven. VIOD daarentegen begon steeds makkelijk te voetballen en in de 30minuut was het ineens 2-0, toen er aan de linkerkant bij een actie van Regina de Groot niet doortastend werd ingegrepen door de verdediging van Winsum en de daaropvolgende voorzet werd ingeschoten door Baukje de Vries. VIOD nam meer en meer de wedstrijd in handen en zelfs 3 hoekschoppen achterelkaar van Winsum bracht in de laatste minuut van de eerste helft geen wijziging in de stand.Na rust zagen de vele supporters een wedstrijd, waarin VIOD voetballend duidelijk makkelijker en beter acteerde en Winsum hoopte op die paar momenten die voor de ommekeer in de wedstrijd konden zorgen. De geblesseerde Marlies Bijman werd bij Winsum werd vervangen door Saskia Bakker, die met haar strakke passes probeerde haar voorwaartsen te bereiken, die meer en meer op een eiland kwamen te staan. Toch wel onverwacht viel in de 65minuut de 2-1, toen Chantal Streppel de opbouw van VIOD verstoorde en Minke Lalkens in balbezit kwam. Zij zag vanuit haar ooghoek de keeper van VIOD een meter of 12 voor haar doel staan en vanaf 35 meter boogde ze de bal met veel gevoel in het lege doel. Winsum leefde op en persten alles uit hun vermoeide lichamen wat er nog in zat. In de 73minuut redde Willisa Scholtens voortreffelijk toen ze 1 op 1 kwam met een aanvaller van VIOD en zo bleef Winsum vrouwen in de wedstrijd. Even later werd Daniëlle Mulder gebracht voor Jolien Dijk, om met haar snelheid nog meer diepte in het spel van Winsum te brengen, maar al 7 minuten later viel de beslissende 3-1, toen er niet adequaat werd verdedigd en wederom Baukje de Vriesr ongehinderd de bal binnen kon schieten. Even leek een paar minuten voor tijd Daniëlle Mulder na een goede actie nog de spanning in de wedstrijd terug te brengen, maar haar schot werd knap door de keeper van VIOD via de lat over het doel getikt. Ook Alieke Tuin kreeg vlak voor tijd nog een goede schietkans op aangeven van Daniëlle Mulder, maar haar schot ging recht op de keeper.En zo eindigde het seizoen voor Winsum met lege handen. Een werkelijk prachtig seizoen zonder het te kunnen bekronen met een prijs. Het hele seizoen gestreden om het kampioenschap, constant op de 2plek gestaan, in 5 nacompetitiewedstrijden laten zien dat ze uit het goede (voetbal)hout gesneden zijn en toch niets gewonnen. Ook dat is voetbal. Maar met de wetenschap dat deze ervaring het team en de individuele spelers zal sterken, kan met veel vertrouwen het nieuwe seizoen in de 2klasse tegemoet gezien worden.Opstelling Winsum VR1:Keeper: Willisa ScholtensAchter: Annick de Vries, Sabine Jansen, Yvonne Visser, Marlies Bijman (55min. Saskia Bakker)Midden: Jolien Dijk (75min. Daniëlle Mulder), Melinda Hilbelink, Berber HokwerdaVoor: Chantal Streppel, Minke Lalkens, Alieke Tuin