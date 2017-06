Buitenlanders heersen op Grasbaanraces Loppersum

Wanneer het voetbalseizoen een aantal weken tot het verleden behoort krijg ik met regelmaat de opmerking te horen, lekker rustig zeker nu het voetballen voorbij is. Dat is deze zomer niet anders want ook nu komt deze opmerking met regelmaat voorbij. Iets wat gelukkig niet het geval is want de redacties van de Ommelander Courant of Oostermoer hebben op sportgebied altijd wel iets voor mij in petto. Waar het op dit moment dus rustig is op voetbalgebied is dat met andere sporten waar ik in de beide kranten over mag schrijven anders. Interviews en reportages waar ik steeds vaker van hoor, waarom plaats je dat niet op Puurvoetbalonline. Het antwoord was dan steevast, Puurvoetbalonline is een voetbalsite en dus blijft deze 'schoenmaker' blijf bij zijn leest. Maar de wereld om ons heen verandert en daarom bedacht ik mij vorig zomer, waarom ook niet. Het is mijn eigen website en ik doe er niemand pijn mee. Sterker nog, het geschrevene met bronvermelding plaatsen zorgt dat evenementen waar vrijwilligers veel tijd insteken extra in de publiciteit komt en komen de sporters en of vrijwilligers van verenigingen of organisaties nog meer in beeld.Rond 1800 toeschouwers waren zaterdag in Loppersum getuige van de Esso Internationale Grasbanraces. Grasbaanraces die ook nu weer voor prima wedstrijden zorgden maar de pech hadden dat de inbreng van de Deutsche Masters voor zijspannen en de het presteren van de Nederlanders bij de Specials Internationaal duidelijk onvoldoende was.Een week eerder sprak voorzitter Peter Post de hoop uit dat het nog even zou gaan regenen om de grasbaan in Loppersum in een nog betere conditie te krijgen. Een wens die op vrijdag met de nodige buien in vervulling ging zodat men voor aanvang van de Esso Internationale Grasbaanraces sprak van uitstekende omstandigheden. Omstandigheden die op het sportieve anders waren door het ontbreken van Jannick de Jong. Hangende het onderzoek naar eventueel dopinggebruik mocht Jannick de Jong in Loppersum namelijk niet aan de start verschijnen. Dat zorgde dat men in Loppersum op zoek ging naar een andere publiekstrekker en die vond in de persoon van Theo Pijper. Een coureur van naam waar bestuurslid Gert-Jan Maneschijn op voorhand al tevreden mee was. ,,Theo staat garant voor het leveren van strijd en ik verwacht dat hij, samen met de overige coureurs die we hebben gecontracteerd, voor het nodige spektakel gaat zorgen. Spektakel wat er ook moest komen van de wedstrijden bij de zijspannen. Het actieve bestuur van de MFAC Loppersum wilde namelijk een keer wat anders en was in zee gegaan met de organisatie van de Deutsche Masters voor zijspannen. Dat is een club van combinaties die eigenlijk alleen maar in Duitsland rijdt maar na overleg met voorzitter Peter Post genegen had om naar Loppersum te komen. Die twee onderdelen, de specials internationaal en zijspannen, werden zaterdag aangevuld met de ST1, ST2 en de 125 cc specials waarmee Loppersum een uitstekend programma had samengesteld en waar men om exact 17.00 uur mee begon. Nadat de 125 cc specials de spits hadden afgebeten werd in het eerste blok bij de specials al duidelijk dat de Nederlandse inbreng het lastig ging krijgen. Theo Pijper, Henri van der Steen, Dirk Fabriek en Romano Hummel kwamen niet in het stuk voor en het was maar goed dat de voor Sjoerd Rozenberg rijdende Mark Beishuizen er nog een beetje van bakte. Anders was het helemaal van een matig gehalte geweest wat de Nederlanders in het eerste blok lieten zien. Na de specials maakten de zijspannen hun opwachting in Loppersum. In het eerste blok was het even wennen voor de combinaties maar ook voor het publiek dat niet de namen van William Matthijssen / Sandra Mollema of Wilfred Detz / Wendy Arling hoorde maar die van Mike Kolb/Nadin Pierick of Sebastian Kehrer/Patrick Lepnik. Na de zijspannen waren het de coureurs in de ST1 en ST2 die in actie kwamen. Waar de eerste series in de andere klasses nog wat onder de maat bleven was dat in deze twee klasses duidelijk anders. Twaalf rijders op de baan is op voorhand al spectaculair en helemaal als men ook nog eens aan elkaar gewaagd is. Door de prima baanconditie en even prima baandienst had men in Loppersum de vaart goed in het programma en na het tweede blok werd duidelijk dat bij de zijspannen de combinatie Mike Kolb/Nadin Pierick op eenzame hoogte stond en bij de specials Edward Kenneth, Paul Hurry en Stephan Katt de dienst uitmaakten. Want ook in het tweede blok werd duidelijk dat de Nederlanders het moesten afleggen tegen hun buitenlandse collega’s. In de ST1 ging de strijd tussen de leider in het tussenklassement, Stef Hamstra Mark Dijkstra en Frank Hamming. Dit drietal gaf qua puntenaantal elkaar maar weinig toe en waren daarom al snel zeker van een plaats in de finale. Iets wat bij de ST2 ook snel duidelijk was voor Mark Helmhout, Jan Okke Loonstra en Rindert Boonstra. Iemand die niet de finale in haar klasse wist te bereiken, maar wel dapper rond reed, was de 11-jarige Amber Sterre van der Duin uit Marum. Het meisje met een prachtige voornaam ging nog niet als de ‘brandweer’ over de baan maar luid was wel de bijval wanneer de dappere Amber Sterre van der Duin over de finish kwam. Nadat de diverse series waren afgewerkt ging het rond de klok van 19.30 uur richting de laatste twee blokken in het programma. Blokken waarin bij de specials de Nederlanders nog wel wat meer mochten laten zien en men ook bij de zijspannen nog wat meer spektakel verwachtte. Bij de specials internationaal hadden Edward Kenneth, Stephan Katt en Paul Hurry zich na de series voor de A-finale geplaatst. Dat betekende dat Theo Pijper, Romano Hummel, Henri van der Steen en Mark Beishuizen dat via de B-finale moesten bewerkstelligen. Nadat de baandienst voor de voorlaatste keer de piste weer in de juiste conditie had gebracht kwamen de mannen voor de B-finale naar het startlint. En even later was het Romano Hummel die als eerste de bocht na start en finish indook. Hummel werd gevolgd door de Tsjech Martin Malek die in de tweede bocht probeerde om bovenlangs de Hoogkerker te passeren. Maar Hummel hield de deur dicht voor Malek die in de tweede ronde nog meer gas gaf maar wat hem duur kwam te staan. Want bij het uitkomen van de tweede ronde had de Tsjech zoveel snelheid dat hij onderuit gleed. Dat zorgde uiteraard voor een herstart zonder Malek zodat de vier Nederlanders samen mochten uitmaken wie als nummer 1 en 2 naar de A-finale zouden gaan. Dat waren uiteindelijk Theo Pijper en Romano Hummel die beide te sterk waren voor het duo Beishuizen en Van der Steen. Nadat de zijspannen ook nog wat punten hadden gescoord voor hun klassement in de stand om het Duits Kampioenschap stond de finale van de ST1 op het programma. Een prima finale waarin Stef Hamstra even liet zien dat hij niet voor niets aan de leiding gaat in de tussenstand. Hamstra kwam direct aan de leiding en stond deze ook niet meer af al kwam Erwin Mulder uit Koekange nog wel even dicht in de buurt. Vervolgens kwam de ST2 in actie en ook dat werd een finale om van te smullen. Jan Okke Loonstra en Mark Helmhout waren in de series al aan elkaar gewaagd en dat was in de finale niet anders. Een paar keer werd het stuivertje wisselen tussen beide mannen maar uiteindelijk ging de man uit Zwaagwesteinde, Mark Helmhout, als eerste over de finish. Bij de zijspannen zorgde de combinatie van Oliver Möller en Dana Froboss vervolgens voor een daverende verrassing door de gedoodverfde favoriet Mike Kolb, met in de bak Nadin Pierick, te verslaan. Na deze eindelijk een race bij waarbij de combinaties elkaar opzochten om echte duels uit te vechten was het rond 20. 45 uur tijd voor het klapstuk van de avond, de A-finale bij de Specials Internationaal. Waar grote delen van het publiek nog even de hoop had dat Theo Pijper en Romano Hummel zouden gaan ‘vlammen’ kon daar al snel een streep door. Het was namelijk ook in de finale de buitenlandse inbreng die heer en meester was. Waar Paul Hurry zijn vier series allemaal had gewonnen moest hij in de finale echter zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot Edward Kennett. Hurry moest echter ook nog eens goed opletten want nummer drie Stephan Katt had in de laatste ronde ook nog ‘wilde’ plannen. Maar wat de ‘Catman’ ook probeerde, voor hem bleef een derde plek het maximaal haalbare in het hoofdnummer van de Esso Internationale Grasbaanraces Loppersum.Uitslagen Esso Internationale Grasbaanraces125 cc specials:1 Christian Wagemans Oosterwolde2 Sem Ensing Peize3 Nigel Hummel, GroningenST11 Stef Hamstra Opende2 Erwin Mulder Koekange3 Wybe Valkema JoureST21 Mark Helmhout Zwaagwesteinde2 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen3 Rindert Boonstra RypsjerkZijspannen:1 Möller/Froboss Duitsland2 Kehrer/ Lepnik Duitsland3 Kolb/Pierick DuitslandSpecials Internationaal1 Edward Kennett Engeland2 Paul Hurry Engeland3 Stephan Kat Duitsland4 Romano Hummel Nederland5 Theo Pijper Nederland