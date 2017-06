Drachtster Boys schrijft geschiedenis en wint na de landelijke beker ook de landstitel

Vrijdag 9 juni stond de beslissende wedstrijd om het landskampioenschap op het programma tussen vv Pernis en Drachtster Boys. Nadat de eerste ontmoeting in een 1-5 overwinning voor vv Pernis was geëindigd en de return met 0-4 werd gewonnen door Drachtster Boys, moest deze beslissingswedstrijd uitwijzen wie de schaal voor het landskampioenschap in ontvangst mocht nemen.Om 20:30 uur werd er afgetrapt in een kolkende Groenoordhal in Schiedam. De tribune zat bomvol met supporters die hun ploeg naar de overwinning wilden helpen.Zowel Pernis als Drachtster Boys startten scherp en lieten zien dat de belangen van deze wedstrijd groot waren.Het was de thuisploeg die na vijf minuten de score opende. Een vrije trap werd door Suzanne Bakker hard in de kruising geschoten; 1-0.Pernis trok het spel meer naar zich toe en Drachtster Boys kon niet in haar spel komen waar zij de afgelopen wedstrijd zo mee domineerde.Halverwege de eerste helft verdubbelde Milenca van Ee de score door de 2-0 binnen te schieten. Haar schot werd onderweg van richting veranderd, waardoor keepster Teuny Bosma op het verkeerde been stond.Pernis nam het initiatief en hield de aanvallende drang van Drachtster Boy goed onder controle.De rust en het zelfvertrouwen die de thuisploeg uitstraalde, bleek niet helemaal oprecht te zijn. Vijf minuten voor rust was Dounia El Biyar haar emoties niet de baas. Na een duel met Atty Eelkema draaide zij zich om en duwde Eelkema hard op de grond. Een rode kaart was het gevolg en Pernis moest twee minuten in ondertal proberen de voorsprong te verdedigen. Een pittige klus wachtte Pernis, want zij waren de wedstrijd met twee wissels begonnen en moesten de wedstrijd dus met zes speelsters uitspelen.Drachtster Boys bleef in de overtalssituatie geduldig spelen en wachtte het goede moment af om tot een schot te komen. Het was Lotte Donath die de aansluitingstreffer maakte. De bal kwam door een goed opgezette aanval via Atty Eelkema en Jessie Prijs bij de tweede paal, waar Donath goed opgesteld stond en binnen kon schuiven; 2-1.Dit was tevens de stand waarmee beide ploegen de rust in gingen.In de tweede helft begon Drachtster Boys gelijk sterk. De treffer voor rust had de ploeg van Symen Abe Hoekstra vertrouwen gegeven om met een goed gevoel werd de tweede helft te starten.Esther van Toledo liet zien waar zij het hele seizoen al goed in was. Van achteruit kwam zij opdribbelen en zette haar tegenstanders op het verkeerde been. Met haar harde afstandsschot verraste zij ook keepster Bianca Troost die de bal wel aanraakte, maar niet voldoende om de gelijkmaker te voorkomen; 2-2.Drachtster Boys speelde met meer energie en controle dan in de eerste helft en trok het spel steeds meer naar zich toe. Vlak na de gelijkmaker werd ook de 2-3 gemaakt. Bernou Hijlkema pikte de bal op en schoot van grote afstand op doel. De bal werd van richting veranderd, waardoor Troost kansloos was.Pernis liet zien over een goede veerkracht te beschikken en gaf zich niet zomaar gewonnen. Een hoge corner van Viviënne Knegtmans werd door Milenca van Ee ineens uit de lucht geschoten. Met een prachtige volley schoot zij hard de 3-3 in de kruising.Drachtster Boys hield het initiatief en zorgde met een hoog baltempo dat de vrouwen van de thuisploeg veel meters moesten maken.De thuisploeg raakte zichtbaar vermoeid en het was duidelijk dat zij geen zin in een verlenging hadden. Suzanne Bakker kwam steeds vaker van achteruit mee naar voren. Veel gevaar leverde het niet op, want de doelpogingen van Milenca van Ee en Suzanne Bakker waren een simpele prooi voor Bosma.De laatste seconden van de reguliere speeltijd tikten voorbij en een verlenging moest uitsluitsel gaan geven wie deze beslissingswedstrijd zou gaan winnen.De speelsters van Pernis hadden het zwaar en Drachtster Boys kreeg hierdoor meer ruimte om te voetballen. Al vrij snel was de eerste kans voor Drachtster Boys. Marian Meijer kwam goed langs de zijlijn opstomen en gaf de bal voor op Atty Eelkema. Zij kreeg de bal iets achter zich, waardoor ze de bal niet helemaal vol kon raken. Het tikje was uiteindelijk genoeg, want Troost kon de bal net niet meer voor de lijn stoppen; 3-4.Niet veel later leek de beslissing daar te zijn. Opnieuw was Marian Meijer de aangever. Dit keer op de goed meegelopen Jessie Prijs. Haar schot werd van richting veranderd en belandde in het doel; 3-5.Ook in de tweede helft van de verlenging veranderde het spelbeeld niet. Pernis leek stuk gespeeld en Drachtster Boys had er nog wel zin in. Marian Meijer en Jessie Prijs wisten beide nog het net te vinden en schoten de 3-6 en 3-7 binnen. Pernis probeerde nog iets te forceren middels een meespelende keepster, maar kon geen verandering meer in de score brengen. 3-7 was de eindstand en dit leverde Drachtster Boys de eerste landstitel in de geschiedenis op. Een unieke prestatie, want nooit eerder won een vrouwenteam in één seizoen zowel de landelijke beker als de landstitel.Een groot compliment aan de speelsters, de staf en niet te vergeten de vele meegereisde supporters die de ploeg trouw iedere wedstrijd hebben gesteund dit seizoen.Selectie Drachtster Boys: Teuny Bosma, Richelle Gordijn, Margrythe Beute, Rianne Mulder, Marleen Reenders, Anita Vellema, Esther van Toledo, Vera Veelers, Lotte Donath, Jessie Prijs, Esra van der Heide, Marian Meijer, Bernou Hijlkema, Atty Eelkema en Brenda Bekkema.Selectie Pernis/ Barcelona Soccer School: Bianca Troost, Suzanne Bakker, Milenca van Ee, Dounia El Biyar, Viviënne Knegtmans, Jennifer Oliviera en Felicia Farhad Sedighi.