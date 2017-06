SV MARUM MO-13 VEROVERT DERDE PLAATS OP BEKERFINALE IN EMMEN

De eerste wedstrijd is tegen Leeuwarder Zwaluwen. Dat er erg veel spanning op de wedstrijd staat is duidelijk zichtbaar. Waar de meiden doorgaans met goed positiespel en veel inzet alles weten te winnen na de winterstop, gaat de eerste wedstrijd helaas verloren met 0-3. Na de bespreking, waarin genoemd wordt dat ze vooral moeten genieten van zo’n dag, wordt de draad opgepakt tegen Grijpskerk. Grijpskerk wordt vooraf gezien als de grote favoriet om de beker te winnen. Met zeer goed voetbal en veel strijd is Marum duidelijk de bovenliggende partij en het is wachten op een doelpunt van Marum. Helaas valt het doelpunt aan de andere kant. Met een mooie aanval door het midden weet Grijpskerk de 0-1 te scoren. Gelukkig weet Marum in de laatste minuten alsnog de dik verdiende gelijkmaker binnen te schieten wat een enorme vreugde tot gevolg heeft bij de meiden en alle meegereisde supporters.In de laatste wedstrijd wordt aangetreden tegen SJO Dronryp Foarút . In deze prachtige wedstrijd laat Marum zien waarom ze thuis horen in de finale. Met goed voetbal, veel inzet en prachtige combinaties wordt deze wedstrijd volledig terecht met 3-1 gewonnen. Met Leeuwarder Zwaluwen als terechte winnaar en Marum keurig als derde wordt het toernooi toch nog een groot succes voor Marum. Vol trots worden de beker en de bijbehorende medailles in ontvangst genomen.