SV Bedum-zondag terug in de vierde klasse.

SV Bedum-zondag is weer vierdeklasser. De formatie van trainer Dick Visser was op eerste pinksterdag veel te sterk voor Houtigehage dat in een wedstrijd, waarin SV Bedum-goalie Lammert Lankman tot twee keer toe een strafschop stopte, op een duidelijke 4-0 nederlaag werd getrakteerd.SV Bedum stond voor het thuisduel tegen Houtigehage al met een been in de vierde klasse. De Bedumers hadden het eerste duel al met 1-3 gewonnen en gezien de kwaliteiten van de Friezen twijfelde zondagmiddag niemand aan een voor de thuisclub positieve afloop van dit tweede deel van het tweeluik. SV Bedum, dat in het uitduel al de bovenliggende partij was, kon namelijk in deze allesbeslissende return ook nog eens over een volledig fitte selectie beschikken. ,, Dat is volgens mij voor de eerste keer dit seizoen dat we alles fit en aanwezig hebben. Maar iedereen zal vorige week wel gedacht hebben, het zit er dik in dat er een feestje zit aan te komen en daar wil ik wel bij zijn, grapte Visser enkele minuten voor aanvang van een wedstrijd. Een wedstrijd die onder leiding stond van scheidsrechter Hansen uit Delfzijl die als vervanger van de verhinderde scheidsrechter Grondstra naar Bedum was gekomen. Na wat heen en weer getrap tussen beide ploegen was er al vlot in de wedstrijd een gele kaart voor Chris Smit na een overtreding op Klaas de Meer. Een wat vreemde beslissing van de verder prima fluitende Hansen want het was echt Klaas de Meer die als eerste een stevige overtreding maakte. Maar lang duurde de frustratie niet want al in de negende minuut kwamen de gastheren namelijk op een op dat moment al terechte voorsprong. Wie anders dan Jesse Fokkema leverde een voorzet op maat af die door Bas Groeneveld snoeihard achter een kansloze Stefan Tuinstra werd gekopt. Na deze vroege openingsgoal was de verwachting dat de thuisploeg hun Friese opponenten wel even hetin zouden spelen maar dat pakte duidelijk anders uit. Waar het komen tot een goede aanval bij de gasten al even zeldzaam was als een ijscokar op Alaska was dat aan de kant van de thuisploeg niet anders. Want ook aan bij de paarshemden leek het wel alsof het verboden was om elkaar de bal meer dan twee keer achterelkaar toe te spelen. Dat zorgde dat het een eerste helft werd die absoluut in de categoriegeplaatst kon worden. In de rust werd er daarom weinig nagepraat over een eerste helft maar was de voorkant van het programmaboekje van de Bedumers wel even onderwerp van gesprek omdat deze was opgesierd met een foto van SV Bedum- zaterdag 1. Nadat dit punt van aandacht richting het seizoen 2017-2018 was besproken kon iedereen zich vervolgens gaan opmaken voor de tweede helft. Een helft waar iedereen van hoopte dat die meer kijkplezier zou geven dan het gebodene van voor de rust. Al snel zag het er naar uit dat dit ook ging gebeuren toen in de 53minuut Thijs Helder, ook zondag weer met afstand de beste man op het veld, zich met een simpele schijnbeweging ontdeed van Bouke Donker. Wat volgde was een fraaie dieptepass op Jesse Fokkema die zo door kon stomen naar de achterlijn. Een Jesse Fokkema die de achterlijn weet te bereiken zorgt bijna altijd voor een prima voorzet en wat nu niet anders was. De bal werd door de linkspoot fraai naar de tweede paal verstuurd waar Chris Smit doelman Stefan Tuinstra kansloos liet: 0-2. In de 55minuut had Job Mol vervolgens de 3-0 op de pantoffel maar tot wanhoop van de fans van de thuisploeg schootde bal naast. Voor de jonge aanvaller was dat ook direct zijn laatste actie want een minuut later werd hij vervangen door Luuk Brands waardoor Bas Groeneveld in de spits ging spelen. Een omzetting met positieve gevolgen voor de thuisploeg want in de 63minuut kwam er een 3-0 stand op het scorebord te staan toen Bas Groeneveld door Luuk Brands goed de diepte werd ingestuurd. Wat volgde was een prima voorzet die dusdanig van richting werd veranderd door Klaas de Meer dat zijn eigen keeper op slag kansloos werd. Maar voor alle zekerheid gaf Jesse Fokkema de bal nog een tikje mee zodat hij deze derde goal op zijn naam kreeg. Na de 3-0 was duidelijk dat de thuisclub de bloemen, en overige feestartikelen, mocht laten komen en men het bier koud kon zetten. De kans dat de gasten zich nog weer in de wedstrijd zouden spelen was namelijk te verwaarlozen. Zo werd het ook in de tweede helft steeds meer eenwaar iedereen van hoopte dat er snel een einde aan zou komen. Nadat eerst Ruben Stuive tien minuten voor het eindsignaal nog even voor een fraaie actie zorgde door bijna vanuit stand de bal op de lat te schieten kwam er twee minuten later nog 4-0 op het scorebord te staan. Frans van Loenen brak door de defensie van de gasten en stoomde direct door richting achterlijn. De rechtervleugelverdediger trok de bal vervolgens goed voor waar het voor de ingevallen Dave Gall een koud kunstje was om doelman Tuinstra kansloos te laten. Dat zorgde er helemaal voor dat nu deuitgepakt konden worden want met nog iets meer dan vijf minuten te gaan gingen in Bedum de feestregisters nu helemaal open. Een feest dat in de via SV Bedum-doelman Lammert Lankman eerst in de wedstrijd nog een fraai hoogtepunt kreeg. In het eigen strafschopgebied maakte Frans van Loenen hands en een prima fluitende arbiter Hansen moest daarom naar de stip wijzen. Voor de elfmetertrap kwam routinier Harm Hiemstra naar voren die zijn penalty door Lammert Lankman gestopt zag worden. Maar onpartijdige Hansen had echter iets onreglementairs gezien zodat de bal voor een tweede keer op de stip moest. Maar ook bij de tweede poging was Lankman degene die als winnaar uit de strijd met Hiemstra kwam waardoor de 4-0 stand geen wijziging meer onderging. Niet veel later floot Hansen voor de laatste keer en mochten Dick Visser en zijn mannen feest gaan vieren. Een promotiefeest waarmee er voor Dick Visser een einde kwam aan zijn periode als hoofdtrainer bij de zondagtak van SV Bedum. ,,Ik wil het niet over dit laatste duel hebben want die was gewoon slecht. Maar over het gehele seizoen is deze promotie wel terecht te noemen. Dat zorgt dat ik kan terugkijken op soms moeizame maar uiteindelijk toch een hele mooie periode bij de zondagtak van SV Bedum,” vertelt een blije en trotse Dick Visser die in Bedum als tweede trainer binnen de zaterdagafdeling verder gaat.SV Bedum- Houtigehage 4-0(1-0)9. Groeneveld 1-0, 53. Smit 2-0, 63. Fokkema 3-0, 82. Gall 4-0.Scheidsrechter: Hansen(Delfzijl)Gele kaarten: Smit, Wal(SV Bedum), De Meer, Vegter(Houtigehage)SV Bedum: Lankman; Van Loenen, Wezeman, Rietvoort, Helder; Stuive, Wal(63. Bleeker), Smit, Groeneveld; Fokkema, Mol(56.Brands).Houtigehage: Stefan Tuinstra; De Meer, Zwiers, Van Vulpen, Van der Meer; Van der Veen, Gerrit Tuinstra, Van der Mei, Donker; De Roos, Vegter.