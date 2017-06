Voetballen voor goed doel levert 5500 euro op

Sportpark Meij was zaterdag 3 juni het strijdtoneel van het AnKo -toernooi. Een toernooi dat niet alleen in het teken stond van het feest van de herkenning maar als eigenlijk doel had om een mooi bedrag te kunnen doneren aan de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis Groningen. Een doel waar de AnKo Commissie met het bedrag van 5500,= euro meer dan in wist te slagen.Toen Anno Wassing en Koos Sikkema vorig jaar besloten om het AnKo-toernooi nieuw leven in te blazen kwam men al snel op het idee dat er ook een goed doel aan het toernooi gekoppeld moest worden. Al snel kwam men uit bij de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis Groningen en werd 3000,= het streefbedrag. Zaterdag rond de middag bleek dat het bedrag, en wat Anno en Koos vorige week ook in dehadden genoemd, absoluut haalbaar moest zijn. Want de eerste 2000, = euro waren door diverse acties al bijna binnen voordat er ook nog maar een minuut door de in totaal achttien teams tegen een bal was getrapt. Dat zorgde dat Koos Sikkema al bij voorbaat een goed gevoel had over het weer tot leven laten komen van AnKo-toernooi. ,, Toen ik er samen met Anno aan begon had ik wel even iets van, het is al weer heel wat jaartjes geleden dat we het toernooi organiseerden. Zou er nog wel voldoende animo voor ons toernooi zijn. Maar gelukkig waren er een groot aantal teams vanuit de regio, en een paar van daarbuiten, al snel bereidt om naar Uithuizermeeden te komen om samen te gaan voetballen voor het goede doel. “ Terwijl Koos Sikkema deze laatste woorden uitspreekt kijkt de doelman van het eigen ‘Anko-team’ toch even stiekem naar de lucht die boven Uithuizermeeden allesbehalve strakblauw is. En inderdaad, even later vallen, terwijl de eerste teams met een groot aantal coryfeeën uit het heden en zeker uit het verleden zich komen melden, de eerste druppels naar beneden. Maar gelukkig voor de organisatie, naast Koos Sikkema en Anno Wassing bestaande uit Jos Dekker, Petra Sikkema, Alma Werkman en Madelon Sikkema, bleef het bij een paar druppels. Dat zorgde dat er al snel steeds meer toeschouwers naar Sportpark ‘Meij’ kwamen die tijdens de diverse wedstrijdjes van 19 minuten fantastische acties en hilarische ‘voorbij zagen komen wat het AnKo-toernooi al snel tot een mooi evement maakte. Want naast leuke potjes stonden er overal op het terrein groepjes mensen te praten en waarvan sommige elkaar al een paar jaar niet meer hadden gezien. En dat was nu precies datgene waar Anno Wassing intens van genoot. ,, Dat was vroeger ook de kracht van ons toernooi. Lekker voetballen met een stuk gezelligheid als rode draad. Dat zie ik nu weer terug terwijl de derde helft nog lang niet is begonnen, geeft de clubtopscoorder van De Heracliden met een ferme knipoog aan. Een clubtopscoorder overigens die in de wedstrijdjes liet zien dat hij op 57-jarige leeftijd het voetballen nog steeds niet is verleerd. Iets wat trouwens op meerdere van toepassing was want ook bij de dames van de Golden Oldies van Corenos en die van De Heracliden liepen er een aantal rond die het voetballen nog niet waren verleerd. Zo was er in de tweede wedstrijd tussen beide teams een vlammend schot van Mariëlle Haan te zien die maar net over het ‘Hera’-doel ging. Maar direct na afloop kwam de zeer fanatiek voetballende Mariëlle wel even melden dat ze in het eerste duel tussen beide teams wel had weten te scoren. Naast dat ze binnen de lijnen scoorde was Mariëlle , samen met Aalderd en Daan Duinkerken, er later in de middag namens de Stichting Dappere Dochters medeverantwoordelijk voor dat het AnKo-toernooi een cheque van 1000,= kreeg uitgereikt. Een gift dat door de kleine Daan werd overhandigd en wat bij velen een diepe indruk achterliet. Een mooi gebaar vonden ook Koos en Anno die ondertussen wel in de gaten hadden dat het streefbedrag van 3000,= euro duidelijk overtroffen zou gaan worden. Iets waar het inderdaad steeds meer naar uit begon te zien omdat ook het Horecaplein steeds meer een ontmoetingsplein werd zodat ook daar werd ‘gescoord’ richting een zo hoog mogelijke opbrengst. Er werd echter ook nog steeds gevoetbald door de diverse teams waarbij het deelnemen uiteraard hoog in het vaandel stond maar het willen winnen ook zeker een rol speelde. Dat maakte daarom ook dat de wedstrijden absoluut leuk om te zien waren waarbij het mooie was dat alle duels vanuit een strategische positie op het complex goed te zien waren. Wedstrijden waar rond 17.00 uur een einde kwam waarna men vervolgens al snel daarna met een voorzichtige tussenstand kon komen. Een tussenstand die de volgende dag door Koos Sikkema kon worden bevestigd. ,, Het bedrag van 5500,= , wat gisteren al voorzichtig werd genoemd klopt aardig. Dat overtreft onze stoutste verwachtingen echt. Daar willen Anno en ik dan ook iedereen voor bedanken die aan dit succes heeft meegewerkt. Het werd niet alleen qua opbrengst een fantastisch succes maar ook een prachtige reünie. Dus wat dat betreft zijn er alleen maar winnaars met uiteindelijk de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis Groningen als de grootste.”