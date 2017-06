Winsum VR1 stelt promotie een weekje uit …….

Hij had zo’n mooie dag moeten worden voor de vrouwen van Winsum VR1. Samen met de heren van Winsum Zat2 in een afgehuurde bus naar eerst Noordscheschut, waar de heren in de eerste helft naar een voorsprong geschreeuwd konden worden in hun strijd om promotie naar de reserve hoofdklasse en daarna een paar kilometer verderop in Hollandscheveld tegen de plaatselijke vrouwen de 2-1 voorsprong van de week ervoor over de tijd brengen, om dan samen met de dan inmiddels gepromoveerde en gearriveerde heren van Zat2 de champagnekurken te laten knallen in het mooie zuid-drentse land. Ging het bij de heren zoals verwacht, voor de vrouwen ontwikkelde de dag zich heel anders, echt heel anders ………Iets na half drie werd op een broeierig warm sportpark de Oosthoek in Hollandscheveld afgetrapt en na een aftastend begin pakten de vrouwen van Hollandscheveld het initiatief met veel druk naar voren. Wat er precies aan de hand was met Winsum vrouwen was niet duidelijk (was het gemis van de afwezigen Linda Bakker en Indy Balk groter dan verwacht?), maar geconstateerd kon worden dat de vrouwen van Winsum niet kort genoeg in de dekking stonden, niet voldoende compact stonden opgesteld, duels te gemakkelijk werden aangegaan (en verloren) en afspraken niet werden nagekomen. Tel daarbij op dat er niet werd geluisterd naar de coaching vanaf de zijkant en de coaching onderling en het woord “chaos” kan dan zomaar uit het toetsenbord rollen. Het was de oranje-zwarte Hollandscheveldse storm overleven en fatsoenlijke aanvallen werden niet op de mat gelegd. Lang kon dat niet goed gaan. In de 6minuut kon keeper Willisa Scholtens van Winsum met een goede redding de bal nog tot hoekschop verwerken, maar vanuit diezelfde hoekschop van Kimberley Knol van Hollandscheveld verdween de bal via de handen van Willisa Scholtens en de rug van laatste vrouw Yvonne Visser in het doel (1-0). Winsum probeerde gaandeweg de 1helft iets meer grip te krijgen, maar de aanvallen werden gesmoord in goed verdedigend werk van de Hollandscheveldse vrouwen. In de 26minuut viel wederom uit een hoekschop van Kimberly Knol de 2-0, toen Willisa Scholtens de hoge voorzet uit haar handen liet glijden en Amber Tjeerdsma van Hollandscheveld zeer attent was en de bal binnen schoot. Deze stand was voor Hollandscheveld al voldoende om te promoveren, maar de stand werd nog ondragelijker voor Winsum. Wederom was het Kimberley Knol die in de 42minuut vanaf rechts een knappe voorzet losliet en haar medespeelster Yvonne Aasman bereikte, die slechts op enkele meters voor het doel van Willisa Scholtens ongehinderd mocht binnentikken (3-0). Dit leek ook de ruststand te worden met waarschijnlijk daaropvolgend een schijnbaar kansloze 2helft voor Winsum. Maar het liep anders. Op slag van rust had Alieke Tuin één van haar weinig gelukte acties van de 1helft. Vanaf rechts draaiende ze naar binnen en haar strakke schot werd door Rian Everts van Hollandscheveld van richting veranderd. Keeper Charetha Okken stond op het verkeerde been en was kansloos (3-1). Met die stand werd er gerust, zou dat ene doelpunt de ommekeer gaan brengen voor Winsum?Na rust was er duidelijk wat veranderd bij Winsum. Langzamerhand namen ze het initiatief over en Hollandscheveld ging meer en meer achteruit lopen. In de 51minuut raakte Marlies Bijman van Winsum (naar het leek) ernstig geblesseerd aan haar enkel, toen ze in een ultieme poging de bal te blokken door een speler van Hollandscheveld vol op haar enkel werd geraakt. Ze kon niet verder en werd vervangen door Saskia Bakker. Gaandeweg werd steeds duidelijker dat de Winsumse vrouwen over een betere conditie beschikten en meer en meer de wedstrijd in handen namen. Wilissa Scholtens moest bij een snelle uitval van Hollandscheveld nog wel redding brengen, maar in de 72minuut kon de belangrijke 3-2 voor Winsum op het elektronische scorebord gezet worden. Wederom was het Alieke Tuin die haar schot via een verdediger van Hollandscheveld en de paal in het doel zag verdwijnen. Hiermee was de stand over 2 wedstrijden weer gelijk (4-4) en Winsum ging op jacht naar de winst, waar Hollandscheveld alleen nog maar mocht hopen op een verlenging en strafschoppen. Die leken er niet te komen, want in de 90minuut liet Chantal Streppel van Winsum vanaf 18 meter een schot los richting linker kruising. De bal leek erin te suizen, maar had net niet voldoende vaart, waardoor de keeper van Hollandscheveld de bal met de vingertoppen nog net over de lat kon drukken.De verlenging klopte op de deur en Winsum had het gevoel dat in de 2x 15 minuten extra speeltijd de tegenstander rijp was voor de sloop. De totaal leeggespeelde Berber Hokwerda van Winsum werd vervangen door Jenny de Blécourt en iedereen op en langs het veld voelde dat de spanning en de mate van dramatiek met de minuut steeg. Winsum was duidelijk uit op een knock-out en die kwam er ook, tenminste ………… In de 9minuut van de 1verlenging snelde Alieke Tuin langs de linkerflank en liet een paar meter voor de achterlijn een voorzet los richting tweede paal. Chantal Streppel voelde waar de bal zou komen ging in volle sprint richting de paal waar ze net op tijd was om de bal met een simpele voetbeweging binnen te tikken. De scheidsrechter wees naar de middenstip ten teken dat het een doelpunt was. Echter boze dromen zijn hardnekkig. Zoals al vaker dit seizoen zijn de vrouwen van Winsum op z’n zachtst gezegd niet altijd fair behandeld in uitwedstrijden door scheidsrechters en grensrechters. Ook deze grensrechter stak pontificaal de vlag omhoog om te redden wat er te redden viel. De scheidsrechter bedacht zich niet en zonder overleg met de betreffende grensrechter besloot de scheidsrechter zijn al genomen beslissing terug te draaien en het doelpunt af te keuren voor naar men aannam buitenspel. Voetbalkenners en toeschouwers van beide partijen keken vol ongeloof naar dit tafereel, wat later zou blijken hèt cruciale moment in de wedstrijd.Uiteindelijk hielden de vrouwen van Hollandscheveld stand en moesten strafschoppen de doorslag geven wie zou promoveren naar de 1klasse. Vermoeidheid en spanning bij de strafschoppennemers maken het moeilijk om niet te spreken van een loterij. Nadat de 1strafschop door Hollandscheveld werd gemist leek het erop dat Winsum aan het langste eind zou trekken, maar uiteindelijk werden 2 strafschoppen door Winsum net iets te hoog gemikt, terwijl Hollandscheveld er uiteindelijk 4 van de 5 strafschoppen wist binnen te schieten. En zo eindigde de droom van de vrouwen van Winsum om te promoveren naar de 1klasse met een slecht einde, maar …………..de droom leeft voort. En wel komende zaterdag al weer. Aangezien er nog een plaats is vrijgevallen in de 1klasse B, strijdt Winsum om 14.30 uur in Kollum in één wedstrijd tegen competitiegenoot VIOD VR2 om promotie. Het is dus nog niet gedaan, en met de ervaring van de wedstrijd van afgelopen zaterdag in de zak zullen de vrouwen van Winsum sterker voor de dag komen dan ooit. Getergd en vastbesloten om uiteindelijk het resultaat in eigen hand te nemen.