Drachtster Boys dwingt beslissingswedstrijd af na overtuigende overwinning op vv Pernis

Op vrijdag 2 juni stond de tweede finalewedstrijd van het landskampioenschap op het programma. Vanaf het begin was het duidelijk dat Drachtster Boys de nederlaag van afgelopen week recht wilde zetten en gooide gelijk veel energie in de wedstrijd.De eerste kansen waren dan ook voor Dr. Boys. Esther van Toledo wist al vroeg in de wedstrijd het houtwerk te raken en schoot hard op de paal.Na vijf minuten zetten Vera Veelers en Jessie Prijs de aanval goed op. De bal werd bij de tweede paal door Bernou Hijlkema binnengeschoten; 0-1.Door deze vroege goal kon vv Pernis niet het spel spelen dat zij het liefst spelen; afwachten en gokken op een foutje bij de tegenstander om hiervan te profiteren.Pernis moest zelf op zoek gaan naar de aanval, maar kwam totaal niet aan voetballen toe. Drachtster Boys kreeg via Rianne Mulder de volgende kans. Maar de keepster voorkwam dat de bal in het doel belandde.De eerste minuten na rust ging Pernis op zoek naar een snelle gelijkmaker. Felicia Farhad Sedighi en Suzanne Bakker waren beide dichtbij de 1-1, echter Teuny Bosma wist haar doel schoon te houden. Kort hierna nam Dr. Boys het initiatief weer over.Enkele minuten later zag Jessie Prijs haar doelpoging, na een goede combinatie met Atty Eelkema, op de paal belanden. Even later was het wel raak voor Prijs. Ze draaide voor het doel goed om Suzanne Bakker heen en schoot de bal tegendraads onhoudbaar binnen; 0-2.Na een dubbele combinatie met Esther van Toledo schoot Veelers beheerst in het doel; 0-3.Pernis probeerde nog wat te forceren in de slotfase en ging met een meevoetballende keepster spelen. Met nog één minuut op de klok was het slotoffensief voor Drachtster Boys. Met een listig tikje verraste Marian Meijer de verdediging van Pernis en tekende voor de 0-4. Dit was tevens de eindstand.Door deze overwinning heeft Drachtster Boys ervoor gezorgd dat de stand weer gelijk is en dat ook deze play-off strijd wordt beslist in een derde wedstrijd. Deze kampioenswedstrijd zal vrijdag 9 juni wederom om 20.30 uur worden gespeeld in Schiedam.