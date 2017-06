SV Bedum op koers voor promotie naar vierde klasse.

SV Bedum deed zondagmiddag goede zaken in de strijd om promotie naar de vierde klasse. In Houtigehage wonnen de Bedumers namelijk met 1-3 van de plaatselijke hoofdmacht in een wedstrijd die vooral na de rust als kijkspel zwaar door de ondergrens ging.Na het verloren twNa het verloren tweeluik tegen SPW kreeg SV Bedum- zondag nogmaals de kans om de vierde klasse te bereiken. Om dat doel te bereiken moesten de Bedumers het opnemen tegen Houtigehage dat zijn tweestrijd met Old Forward had verloren. Waar Dick Visser er donderdag voor had gekozen om de return in Stadskanaal te laten lopen door een team de wei in te sturen bestaande uit spelers van de lagere teams aangevuld met junioren was daar zondagmiddag in Houtigehage uiteraard geen sprake van. Want zo wist ook Visser, er moest in Friesland een goed resultaat worden neergezet om er voor te zorgen dat de return in Bedum op pinkstermaandag geen kansloze missie werd. ,,We kunnen vandaag gelukkig met onze vaste basiself beginnen. We hebben wel wat jongens die niet helemaal fit zijn maar dat risico nemen we dan maar. En verder moeten we eerst maar even de kat uit de boom kijken wat Houtigehage betreft. We weten weinig van ze en dat maakt dat het tot een lastig verhaal,” aldus Visser die vervolgens zag dat zijn ploeg al in de vierde minuut op 0-1 kwam. Op de linkervleugel werd Jesse Fokkema goed aangespeeld door Ruben Stuive. Wat volgde was een prima voorzet die door Bas Groeneveld snoeihard achter Houtigehage-keeper Stefan Tuinstra werd gekopt. Twee minuten later had het 0-2 moeten staan toen Jesse Fokkema door de defensie van de gasten brak. Helaas ging de linkerspits voor eigen succes want bij een breedtepass op de goed meegelopen Job Mol was er in dit geval meer kans op succes geweest. Rond de tiende minuut had de thuisploeg over geluk niet te klagen dat het de wedstrijd met elf spelers mocht vervolgen. Bij de zijlijn was het namelijk Andries Zwiers die Job Mol genadeloos onderuit schoffelde. Een overtreding die rijp voor rood was maar door de verder prima fluitende arbiter Van der Kamp met geel werd afgedaan. Een scheidsrechter Van der Kamp die zondagmorgen om 11. 00 uur pas hoorde dat hij het duel in Houtigehage mocht leiden omdat scheidsrechter Mc Bean zich had afgemeld. In de 20minuut viel vervolgens de 0-2. Na een overtreding op Jesse Fokkema kreeg Bedum een vrije trap te nemen die door dezelfde Fokkema keurig voor het doel werd geschoten. Daar dook Chris Smit als een duveltje uit een doosje op om de bal keurig achter een vertwijfelend graaiende doelman Tuinstra te koppen. Tot dat moment had de thuisploeg nog niets laten zien wat op een aanval leek en waar in het resterende gedeelte van de eerste helft ook geen verandering in kwam. Het vreemde was echter dat de gasten weinig tot niets deden met het armentierig spel van de gastheren zodat er na vijfenveertig minuten nog steeds een 0-2 stand op het scorebord stond. In de rust heerste er onder de meegereisde SV Bedum-aanhang daarom ook een vrolijke stemming. De verwachting was namelijk dat hun favorieten na de rust de thuisploeg wel even op een grotere achterstand zouden gaan zetten. Na de rust keerde aan de kant van de bezoekers de lichtgeblesseerde Thijs Helder niet meer terug en voor hem kwam Stijn Stolwijk binnen de lijnen. Na ongeveer tien minuten in de tweede helft leek het tweeluik tussen Houtigehage en SV Bedum al een voorbeslissing te krijgen. Een voorzet van Jesse Fokkema zeilde over de defensie van de thuisploeg richting de tweede paal. Daar stond Thijs Rietvoort vervolgens klaar om de 0-3 binnen te tikken. Maar net voordat de bal over de doellijn zou verdwijnen zorgde Bas Groeneveld nog even voor een extra tikje zodat het de middenvelder was die deze derde goal van de Bedumers op zijn naam kreeg. Aan de kant van de thuisploeg s werd nog even gedacht aan buitenspel maar onpartijdige Van der Kamp wees gedecideerd naar de middenstip. Na de 0-3 zakte het spel van de Bedumers vervolgens naar een bedenkelijk niveau. Waar het spel van de thuisploeg al een uur niet om aan te zien wilden de gasten daar schijnbaar niet voor onder doen en werd het laatste half uur er daardoor eentje waarin een dramatisch spelende thuisploeg steeds meer kansen op een treffer kreeg. Dit omdat de paarshemden er, en tot afgrijzen van trainer Dick Visser, er namelijk helemaal niets meer van bakten. Zo zagen de beide spitsen, Jesse Fokkema en Job Mol , alleen maar ‘vuurpijlen’ hun kant opkomen want van een normale aanval van de Bedumers was absoluut geen sprake meer. Nadat assistent-scheidsrechter Lieuwe de Meer zich in de 85minuut nog een brevet van onvermogen had opgesteld door voor buitenspel te vlaggen terwijl centrale verdediger Willem van Vulpen zeker vijf meter achter Job Mol stond, kwam Houtigehage in de 87minuut terug tot 1-3. Zwak ingrijpen van de SV Bedum-defensie bracht de bal bij Bauke Donker die doelman Lammert Lankman met een schuiver in de verre hoek wist te kloppen. Na de 1-3 braken er daardoor opeens angstige tijden aan voor de Bedumers en hun aanhang. De Friezen kregen namelijk in de gaten dat er misschien nog wel meer te halen zou zijn waardoor de return van volgende week geen formaliteit zou zijn. Maar zo ver lieten de bezoekers het echter niet komen al moest er het nodige kunst en vliegwerk aan te pas komen om de uiteindelijke 1-3 zege over de streep te trekken. Een zege waar Dick Visser na afloop uiteraard blij mee was maar niet over de manier waarop het allemaal was gegaan. ,,We hadden niet alleen veel ruimer afstand moeten nemen van Houtigehage maar krijgen ook nog eens een knullige goal tegen. Maar als ik heel eerlijk ben, wanneer we over twee duel niet van deze ploeg weten te winnen dan hebben we ook nergens recht op.”Houtigehage-SV Bedum: 1-3(0-2)4. Groeneveld 0-1, 20. Smit 0-2, 57. Groeneveld 0-3, 87. Donker 1-3.Scheidsrechter: Van der Kamp(Sint Johannesga)Gele kaarten: Van der Meer, Van der Mei (Houtigehage).Houtigehage: Stefan Tuinstra; De Meer, Zwiers, Van Vulpen, Van der Meer; Van der Veen, Gerrit Tuinstra, Van der Mei, Donker; De Roos, Vegter.SV Bedum: Lankman; Van Loenen, Rietvoort, Wezeman, Helder(46. Stolwijk); Stuive, Groeneveld(72. Bleeker), Wal(80.Gall), Smit; Fokkema, Mol.