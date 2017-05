Winsum VR1 wint en ligt op koers voor promotie …….

Afgelopen zaterdag speelden de vrouwen van Winsum VR1 thuis de 1wedstrijd in de finale ronde van de nacompetitie voor promotie naar de 1klasse tegen Hollandscheveld VR1. Hollandscheveld is de nummer 10 van het afgelopen seizoen in de 1klasse B en vecht dus voor lijfsbehoud, terwijl Winsum na zeven jaar in de 2klasse te hebben gevoetbald graag een stapje hogerop wil.Op een wat temperatuur betreft tropisch sportpark Schilligeham moest het team van coach Alfred Sterrenberg van Winsum het doen zonder Yvonne Visser (bereid zich in Frankrijk voor op Alpe d’HuZes van donderdag 1 juni) en aanvoerder Linda Bakker (geblesseerd). Op voorhand een flinke aderlating, aan de andere kant is de selectie van Winsum VR1 inmiddels zo sterk dat ook deze ervaren spelers in de as van het veld goed te vervangen zijn. Dat bleek ook wel want Winsum begon sterk aan de wedstrijd. Ook al was het tempo in de wedstrijd minder hoog dan normaal door de extreme temperatuur, toch werd direct druk gezet op het doel van keeper Charetha Okken van Hollandscheveld. Dit leidde in de 5minuut van de wedstrijd tot een hoekschop, nadat Chantal Streppel op rechts 2 tegenstanders passeerde en haar voorzet tot hoekschop werd verwerkt. Alieke Tuin slingerde de bal hoog voor het doel van Hollandscheveld. De bal werd door een verdediger van Hollandscheveld uit de doelmond gekopt richting rand 16, waar op dat moment de meegekomen Indy Balk van Winsum stond. Zij bedacht zich niet en nam de bal vanuit de lucht in één keer op haar slof. De bal verdween onhoudbaar voor de keeper in de linkerbovenhoek (1-0). Hollandscheveld ging direct op zoek naar de gelijkmaker en keeper Willisa Scholtens van Winsum moest kort na elkaar 2 keer al haar keeperstalent aanwenden om haar doel schoon te houden. Ook Winsum bleef op zoek naar mogelijkheden en kansen en in de 11minuut schoot Chantal Streppel vanuit een moeilijke hoek vanaf rechts de bal hoog richting doel. De bal had net te weinig hoogte om de keeper van Hollandscheveld te verschalken. Het eerste deel van de 1e helft was zeer levendig en er gebeurde voldoende voor beide doelen om de vele toeschouwers te boeien. Na die openingsfase volgde een periode met minder spectaculair voetbal, de warmte zal daar ongetwijfeld debet aan zijn geweest. In de 30minuut was het echter bijna weer raak voor Winsum, toen de keeper van Hollandscheveld een rebound weggaf na een indraaiende vrije bal van de voet van Alieke Tuin. De bal kwam voor de voeten van Jolien Dijk die zich niet bedacht en de bal direct op doel schoot. Op de doellijn stond nog één verdediger van Hollandscheveld en zij kon met de borst redding brengen. Hollandscheveld bleef het voornamelijk proberen met de “lange bal” en in de 39minuut was het de snelle rechterspits van Hollandscheveld die attenter dan Indy Balk reageerde en alleen op Willisa Scholtens af kon gaan. Wederom redde zij bekwaam door zich zonder angst voor de bal te werpen. Een minuut later zetten Minke Lalkens en Chantal Streppel voor Winsum een mooie aanval op die iets te gehaast werd afgerond door Alieke Tuin, waardoor de keeper van Hollandscheveld redding kon brengen. Vlak voor de rust kreeg Hollandscheveld een 100 procent kans, toen na geklungel achterin bij Winsum een speler van Hollandscheveld slechts een paar meter van het doel de bal voor het inschieten had. Met een meesterlijke reflex bracht Willisa Scholtens wederom redding en zo zochten de vrouwen de kleedkamers op met een 1-0 stand.De 2helft begon zoals de eerste met al direct een gevaarlijke aanval van Winsum over rechts via Chantal Streppel. Haar voorzet verdween door toedoen van een verdediger van Hollandscheveld bijna in eigen doel. In de 53minuut werd bij Winsum de lang niet fitte Jolien Dijk vervangen door Saskia Bakker en Hollandscheveld zette meer druk naar voren en probeerde met fysieke kracht wat te forceren. Minke Lalkens van Winsum werd duidelijk nagetrapt (zonder consequenties voor de dader) en de vrouwen van Hollandscheveld hadden meer en meer commentaar op scheidsrechter Smedeman, zonder dat hij daar voldoende doortastend tegen optrad. Een afstandsschot in de 61minuut van Hollandscheveld kon Willisa Scholtens nog geroutineerd naast kijken, maar de druk werd groter en Winsum had niet meer het vermogen om daar onderuit te voetballen. Minke Lalkens moest, mede door de warmte bevangen, vervangen worden door Jenny de Blécourt en de aanvallen van Winsum werden spaarzamer. Willisa Scholtens werd meer en meer op de proef gesteld en na weer 1 van haar goede reddingen volgde een hoekschop voor Hollandscheveld. De bal werd richting de 11 meterstip gespeeld, waar een speler van Hollandscheveld in de 71minuut de bal ongehinderd in de touwen mocht koppen (1-1). Winsum had het moeilijk maar hielden stand in de wetenschap dat hun voorwaartsen altijd in staat zijn om nog een kansje om te zetten in een doelpunt. De geblesseerde Berber Hokwerda van Winsum werd gewisseld voor de net 15 jaar geworden Horizon Veldhuis (en dus maakte ze haar debuut in VR1) en beide partijen loerden op dat ene momentje waarop je een wedstrijd kunt beslissen. De beslissing in de wedstrijd viel een paar minuten voor tijd. Alieke Tuin mocht vanaf links een hoekschop nemen en haar scherp aangesneden voorzet werd door Chantal Streppel met volle overtuiging bij de 1paal binnengeschoten (2-1). Daarmee bekroonde Chantal Streppel haar goede optreden met een belangrijk doelpunt. Het slotakkoord was voor de beste speler op het veld. Een minuut voor tijd moest Willisa Scholtens redding brengen toen een speler van Hollandscheveld alleen op haar af mocht. Ook met deze actie liet ze zien dat ze het afgelopen jaar grote stappen voorwaarts heeft gemaakt in haar ontwikkeling en we mogen dan ook wel concluderen dat Winsum inmiddels beschikt over één van de beste keepers die op de noordelijke velden bij de vrouwen rondloopt.Komende zaterdag volgt de allesbeslissende wedstrijd in Hollandscheveld, aanvang 14.30 uur op sportpark De Oosthoek.Opstelling Winsum VR1:Keeper: Willisa ScholtensAchter: Annick de Vries, Sabine Jansen, Marlies Bijman, Indy BalkMidden: Jolien Dijk (53min: Saskia Bakker), Melinda Hilbelink, Berber Hokwerda (82min: Kim Veldhuis)Voor: Chantal Streppel, Minke Lalkens (62min: Jenny de Blécourt), Alieke Tuin