Drachtster Boys krijgt flinke tik in finalestrijd om landskampioenschap

26 mei 2017, een memorabele dag voor de club Drachtster Boys, dat zich nooit eerder plaatste voor de finale om het landskampioenschap. De tegenstander, Pernis/ Barcelona Soccer School, had hierin meer ervaring en is de regerend landskampioen.Drachtster Boys speelde dit seizoen al twee keer tegen de vrouwen uit Schiedam en beide ontmoetingen eindigden in een overwinning voor Pernis.Om 20.30u werd er afgetrapt door Drachtster Boys. De aftrap leverde gelijk een gevaarlijk moment voor de goal van Bianca Troost op, maar Marian Meijer wist de bal niet in het doel te krijgen.De wedstrijd begon zoals verwacht; Drachtster Boys nam het initiatief, Pernis zakte in en wachtte geduldig op een foutje van Drachtster Boys, zodat zij uit de counter konden profiteerden.Marian Meijer draaide gevaarlijk weg voor de goal, maar haar schot werd knap gekeerd door Troost.Een goed opgezette aanval tussen Esther van Toledo en Jessie Prijs werd door laatstgenoemde voorgezet op Rianne Mulder. Zij kwam goed voor haar man, maar haar schot ging hard op de paal. Vijf minuten voor rust sloegen de gasten toe. Balverlies achterin van Jessie Prijs werd genadeloos afgestraft. Felicia Farhad Sedighi was goed meegelopen en kon van dichtbij binnenschieten; 0-1. Drachtster Boys leek snel wat terug te kunnen doen. Vera Veelers zette de bal na een goede actie over de linkerflank goed voor op de tweede paal, maar Esther van Toledo miste de bal. Milenca van Ee werd aan de andere kant in de spits aangespeeld en maakte zich sterk. Ze draaide goed weg om Atty Eelkema en schoot de bal vervolgens rustig binnen; 0-2.Gelijk na de rust waren de eerste kansen voor Pernis. Een schot van Milenca van Ee belandde op de paal. Met nog 13 minuten op de klok veroverde Jessie Prijs de bal en stoomde goed op door het midden. Ze hield goed het overzicht en had oog voor de meegelopen Brenda Bekkema die de bal binnen kon schuiven; 1-2. Drachtster Boys kende hierna een goede fase en drong aan voor de gelijkmaker. Brenda Bekkema en Jessie Prijs waren dichtbij, maar Troost redde. Vera Veelers was het dichtst bij de gelijkmaker. Haar eerste inzet werd gekeerd door Troost. De rebound was ook voor Veelers en deze schoot ze goed hoog in de andere hoek. Troost liet echter zien uit welk hout zij gesneden was en met een geweldige reflex redde zij ook op deze inzet. Een vrije trap van Esther van Toledo en een inzet van Marian Meijer werden ook niet omgezet in doelpunten. Drachtster Boys kreeg veel kansen, maar de bal leek er niet in te willen voor de thuisploeg. Drie minuten voor tijd sloeg de beruchte voetbalwet toe. Aan de andere kant verwerkte Esther van Toledo de bal achterin niet goed. Felicia Farhad Sedighi was attent en punterde de bal binnen. Drachtster Boys wilde wat forceren. Atty Eelkema deed het keepersshirt aan en Drachtster Boys probeerde op deze manier kansen te creëren. Suzanne Bakker strafte dit gelijk af toen zij de bal veroverde. Zij schoot de bal vanaf eigen helft in het lege doel; 1-4. Vlak voor tijd werd het nog erger en maakte Pernis ook de 1-5. Felicia Farhad Sedighi schoot de bal in de verre hoek en gooide de wedstrijd op slot. 1-5 was tevens de eindstand.Volgende week mag Drachtster Boys op bezoek in Schiedam en wacht de lastige klus om de stand weer gelijk te trekken.