Degradatie dreigt voor De Heracliden

De Heracliden maakt door het 1-1 gelijkspel van zaterdag in het uitduel tegen Kootstertille nog steeds kans om vierdeklasser te blijven. Maar dan moeten dezaterdag in het thuisduel tegen de ‘wel beter voor de dag komen dan zaterdag in Friesland want anders moet er echt voor een derde degradatie binnen drie jaar gevreesd worden,De Heracliden was na een duidelijk tegenvallend seizoen veroordeeld tot het spelen van de nacompetitie. Voor de vierdeklasser stond er zaterdag het eerste duel van een tweeluik tegen vijfdeklasser Kootstertille op het programma. Een eerste duel dat in Friesland gespeeld werd en waar De Heracliden-trainer Kees Pranger absoluut niet rouwig om was. ,,We weten wel iets van Kootstertille maar dat is niet veel. Daarom tref ik ze liever eerst in een uitduel zodat we niet direct wat neer moeten zetten. Kootstertille is vanuit een goed seizoen in de nacompetitie terecht gekomen wat voor ons totaal anders is. Ik hoop dan ook dat we vandaag mentaal sterk genoeg zijn om hier met een zo goed mogelijk resultaat weg te komen,” aldus Pranger die er voor had gekozen om Mark de Boer en Jeroen Linstra buiten de basisopstelling te houden. Op een uitstekende grasmat begonnen de gastheren rond tien over twee direct voortvarend aan het duel tegen de gasten uit Uithuizermeeden. Er kwamen al direct wat kleine kansjes voor de thuisploeg maar tot echt hachelijke situaties voor het doel van Pieter Buikema leidde dat nog niet. In de 9minuut was er eindelijk een eerste kans voor de gasten maar Tim Ottema was nog onvoldoende scherp om tot scoren te komen. Drie minuten later was er lichte paniek aan de kant van De Heracliden. In een duel met Pieter Hoekstra raakte Frank de Boer namelijk geblesseerd aan zijn bovenbeen. Een blessure die er niet goed uitzag zodat Sebe-Jan Vogel zich ging warmlopen voor een eventuele invalsbeurt. Maar het lukte verzorger Arjan Tiekstra om Frank de Boer toch weer binnen de lijnen te krijgen al was duidelijk te zien dat de aanvaller niet meer okselfris was. In de 16minuut werd dan ook duidelijk dat Frank de Boer niet meer verder kon en er gevreesd moet worden dat hij de return van aanstaande zaterdag ook gaat missen. Als vervanger kwam Sebe-Jan Vogel binnen de lijnen wat er voor zorgde dat de bezoekers anders gingen spelen. Want waar Frank de Boer meer een zwervende aanvaller is moet de lange Vogel het meer hebben van het kaatsen van de ballen op zijn medespelers. Nadat Aize Storm rond de 25minuut de eerste gele kaart van de wedstrijd had gekregen van een uitstekende scheidsrechter De Kleine was er even later een mogelijkheid voor de gasten toen Sebe-Jan Vogel een voorzet van Joël Huizinga rakelings over kopte. Wat er vervolgens in de overige twintig minuten van de eerste helft gebeurde kon in een woord samengevat worden. Er gebeurde namelijk niets tussen twee ploegen die beide in niets lieten zien dat ze vierdeklasse waardig waren. Het rustsignaal kwam dan ook als een geschenk uit een steeds donkerder wordende wolkenpartij zodat de toeschouwers de gezellige kantine konden opzoeken. Een kantine waar ze door de thuisvereniging werden getrakteerd op gebak waarbij sommige toeschouwers zich afvroegen of dit een compensatie was voor het gebodene in de eerste helft. In de tweede helft kreeg het publiek aan het begin van de tweede helft een wat aanvallender De Heracliden te zien. Dat zorgde dat er wat kleine mogelijkheden voor de gasten kwamen maar om nu te zeggen dat Kootstertille-keeper Albert-Jan Merkus echt in actie moest komen zou de waarheid niet zijn. In de 54minuut moest De Heracliden voor de tweede keer noodgedwongen wisselen. In een onschuldig duel raakte Ilyas Bahar geblesseerd en moest daardoor vervangen worden door Jeroen Linstra. Met Linstra voor de, volgens de geruchten , naar de zondagtak van SC Stadspark verhuizende Bahar in de ploeg kwam er wat meerin het spel van de gasten wat De Heracliden in de 58minuut zelfs een 0-1 voorsprong opleverde. Jeroen Linstra veroverde op de rechtervleugel de bal op linkervleugelverdediger Pieter Hoekstra. Wat volgde was een pass naar de linkervleugel waar Mark Knol de bal prima aannam om vervolgens Tim Ottema goed aan te spelen. Waar veel spelers de bal blind op de goal zouden hebben gerost deed de jonge aanvaller dat echter anders door de bal beheerst achter keeper Merkus te tikken: 0-1. Een voorsprong die, precies eender als de druppels regen, opeens uit de lucht kwam vallen zorgde dat de thuisploeg even van slag was. Maar de formatie van trainer Paul de Vries herstelde zich snel want in de 65minuut stond het alweer 1-1. Op de rechtervleugel begon Douwe Hoekstra namens Kootstertille aan een aanval die hem eerst langs Henk Wieringa bracht omdat die verzuimde om een nuttige overtreding te maken. De volgende opponent was Stefan Haan die ook niets deed om Hoekstra op een nette manier even een halt toe te roepen. Dat zorgde er vervolgens voor dat de aanvaller van Kootstertille in het strafschopgebied van de gasten arriveerde waar Jort Veenstra nu een noodgreep moest toepassen om Hoekstra een halt toe te roepen. Dat zorgde echter wel dat arbiter De Kleine zeer gedecideerd naar de stip wees en het even later Aize Storm was die voor de 1-1 stand zorgde. Na de gelijkmaker probeerden devervolgens wel om direct door te drukken om zo te proberen met een iets veiliger marge aan de return te kunnen beginnen. Maar precies eender als voor de rust was ook de slotfase van de tweede helft niet meer om aan te zien zodat er na negentig minuten dan ook een terechte 1-1 stand op het scorebord stond.Kootstertille- De Heracliden: 1-1( 0-0 )58. Ottema 0-1. 65. Storm 1-1(str.)Scheidsrechter: J . de Kleine ( Surhuisterveen )Gele kaarten: Storm( Kootstertille ), Vogel( De Heracliden).Kootstertille: Merkus; Hiemstra, Storm, Kloostra, Hoekstra; Bierma, Van der Heide, Douwe Hoekstra; Jouke Waaksma( 57, Wopke Hoekstra), Gerbrand Waaksma, Tabak( 87. Faber).De Heracliden: Buikema; Wieringa, Mark Linstra, Stefan Haan, Huizinga; Veenstra, La Crois, Bahar(55. Jeroen Linstra ), Knol(79. Mark de Boer); Frank de Boer(16. Vogel ), Ottema.Teleurstellend:Kees Pranger was duidelijk niet tevreden met het 1-1 gelijkspel van zijn ploeg. ,,We komen door een prima goal op 0-1. Maar als ik dan zie hoe de gelijkmaker tot stand komt. Dan moet je buiten je eigen strafschopgebied veel scherper zijn. Maar aan de aan de andere kant, wij hebben zaterdag het thuisvoordeel en ik hoop dat we daardoor het vierdeklasserschap kunnen behouden voor De Heracliden.