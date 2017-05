SV Bedum stevig onderuit tegen sterk SPW.

Na het eerste duel in het tweeluik met SPW kan SV Bedum zich al gaan opmaken voor de verliezersronde tegen de verliezer van de tweestrijd tussen Houtigehage en Old Forward. In Bedum werd het namelijk een 0-4 nederlaag voor de thuisploeg tegen een SPW dat op alle fronten beter was dan de formatie van Dick Visser die de klap van het ‘Schandaal van Ten Boer’ nog duidelijk niet te boven was.Het op donderdag verloren beslissingsduel tegen Blauw Geel’15 om het kampioenschap in 5D had voor SV Bedum tot gevolg dat het zondag direct weer in actie moest voor het eerste tweeluik in de nacompetitie. Een eerste tweeluik waarvoor SPW uit Stadskanaal voor naar Bedum kwam. De ‘waren in 5F achter kampioen PJC met 68 punten op een tweede plaats geëindigd en waren verder de winnaar van de tweede periode geworden wat Dick Visser deed beseffen dat het voor zijn ploeg lastig ging worden om van deze op papier sterke tegenstander te winnen. ,,Los van het feit dat we de nodige spelers met pijntjes hebben heeft ook het duel van donderdagavond er wel even ingehakt. Naast dat we donderdag ruim twee uur hebben gespeeld heeft dat duel ook mentaal wat met ons als ploeg gedaan. Want nog steeds leeft bij ons heel erg het beeld dat we donderdag bestolen zijn. Daarom hoop ik dat we ons vandaag wat kunnen herpakken en we niet voor de return in Stadskanaal al kansloos zijn, aldus Visser die tijdens de warming up Willian Wezeman zag afhaken. De centrale verdediger was toch te geblesseerd om te spelen zodat Stijn Stolwijk in de basis verscheen. Iets wat ook gold voor Arjan Darwinkel die in het doel de geblesseerde Lammert Lankman verving. Precies zoals het hoort liet de uitstekende arbiter Remco van der Wal uit Veendam het duel om precies 14.00 uur beginnen wat er voor zorgde dat er de nodige toeschouwers waren die te laat op het sportpark in Bedum arriveerden. In de eerste tien minuten kreeg men zondagmiddag in Bedum twee ploegen te zien die een afwachtende houding aannamen. Deze aftastende fase werd rond de 12minuut een beetje afgesloten toen de thuisploeg zijn eerste kans van de wedstrijd kreeg. Goed voorbereidend werk van Ruben Stuive bracht de bal bij Jesse Fokkema die zijn inzet echter naast zag gaan. Waar de gastheren hun eerste echte mogelijkheid lieten liggen deden de gasten dat na een kwartier duidelijk beter. De defensie van de paarshemden slaagde er niet in om de bal voldoende weg te werken waardoor Davey Kloen in balbezit kwam. De kleine middenvelder frommelde zich vervolgens door de verdediging van de thuisploeg en even later stond er een 0-1 stand op het scorebord. In de twintigste minuut was het vervolgens einde wedstrijd voor Thijs Helder. De middenvelder was al licht geblesseerd aan het duel begonnen maar al snel bleek dat de Bedumer eigenlijk te geblesseerd was om te spelen zodat Luuk Brands als zijn vervanger binnen de lijnen kwam. In het tweede gedeelte van de eerste helft kwamen er vervolgens wat meer mogelijkheden voor de thuisploeg. Zo was Jesse Fokkema, na een prima dieptepass van Luuk Brands, in de 25minuut dicht bij de gelijkmaker en negen minuten later leverde dezelfde Brands een voorzet af die door Frank van Loenen op de lat werd gekopt. Zo bleef het dus 0-1 in Bedum waar ook in de veertigste minuut geen verandering in kwam. Na een prima pass van Jesse Fokkema brak Job Mol door de defensie van de gasten maar ookwist het doel niet te vinden. Dat was ook direct het laatste wapenfeit van de grillige aanvaller want Mol keerde na de rust niet meer terug en hij werd vervangen door routinier Ewout Bleeker. Met Bleeker en Brands op het middenveld en Fokkema en Smit als de twee spitsen kwamen er direct de nodige kansen op de aansluitingstreffer. Want als Ruben Stuive een voorzet van Jesse Fokkema in de 50minuut gewoon vol op zijn slof had genomen had het absoluut 1-2 gestaan. Maar in plaats van een uithaal produceerde de aanvoerder van de Bedumers een zacht rollertje die door de goalie van de gasten simpel kon worden opgepakt. Nadat vervolgens Arjan Darwinkel in de 52minuut eerst nog redding had gebracht door een schot van Eric Meijer uit de korte hoek te tikken kwamen de gasten een minuut later op 0-2. Een mispeer van Thijs Rietvoort zorgde dat de bal op de rechtervleugel bij Erik Meijer kwam. Wat volgde was wat kap en draaiwerk van de technicus die vervolgens een voorzet afleverde die door Benjamin Eling achter doelman Darwinkel werd getikt. Na de 0-2 voor de bezoekers werd het vervolgens aan de kant van de gastheren hinken op twee gedachten. De ene mogelijkheid was om het tweeluik tegen een sterker SPW te laten hopen en zich te richten op het tweeluik tegen de verliezer van de confrontatie tussen Houtigehage en Old Forward. Of moesten de paarshemden de schade verder beperkt houden en hopen dat men op Hemelvaartsdag in Stadskanaal kon stunten. In eerste instantie werd door de thuisploeg voor de laatste optie gekozen waarbij het echter wel duidelijk werd dat dit tegen deze tegenstander, die met Nani Antonio en Erik Meijer twee fantastische spelers in de gelederen had, een moeilijk verhaal zou gaan worden. Want de betere kansen waren in de resterende minuten in de tweede helft steeds meer voor de gasten die daar tot geluk van de Bedumers niets mee deden. Zo stond het in de 89minuut nog steeds 0-2 in Bedum en was er bij de gastheren nog een sprankje hoop op een stunt in de return. Een sprankje hoop die in de 90minuut echter de grond ingeboord werd toen Benjamin Eling met een afstandsschot de 0-3 op het scorebord schoot. En in de extratijd werd het allemaal nog erger voor de thuisploeg toen rechtsback Wilco de Lange zich liet verrassen door de snelle Rodan Farrell en Luuk Brands binnen de beruchte lijnen aan de noodrem moest trekken. Voor Brands betekende dat zijn tweede gele kaart dus rood en voor Bedum een vierde tegentreffer door een door Farrell benutte strafschop. Zo werd het een 0-4 nederlaag voor de Bedumers en had Dick Visser zijn strijdplan voor de nog resterende wedstrijden direct helder in beeld. ,,We gaan niet meer gokken op een stunt in Stadskanaal. We gaan ons nu richten op het tweeluik tegen, zoals het er nu uitziet, Houtigehage dat met ruime cijfers van Old Forward heeft verloren. Alle spelers die qua kaarten op scherp staan en de jongens die pijntjes hebben zullen daarom donderdag niet spelen. Dat heeft nu namelijk geen zin meer tegen een ploeg die bij ons in de competitie met vlag en wimpel kampioen was geworden,” aldus een duidelijk teleurgestelde Dick Visser.SV Bedum-SPW0-: 4().15. Kloen (str)., 53. Eling 0-2, 90. Eling 0-3, 90+3. Farrel 0-4(str).Scheidsrechter: R van der Wal(Veendam)Gele kaarten: Brands(SV Bedum), Van der Sluis(SPW)Rode kaart: Brands (2x geel)SV Bedum: Darwinkel; Stolwijk, De Lange, Rietvoort, Van Loenen; Helder(20. Brands), Stuive, Smit(60. Ufkes ), Wal; Mol(46. Bleeker), Fokkema.SPW: De Jonge; Van der Sluis, Antonio, Kuiper, Meijer; Kloen, Reijke, Poortinga, Baas; Eling, Farrell