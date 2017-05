Slechte scheidsrechter kost Bedum de titel

SV Bedum werd donderdagavond duidelijk bestolen. Het beslissingsduel tegen Blauw Geel’15 eindigde na verlenging namelijk in een 4-2 nederlaag voor de Bedumers omdat de gelijkmakende 2- 2 in de elfde minuut (!) van de extra tijd nooit door scheidsrechter Tuinstra en zijn neutrale assistent Patrick Roos goed gekeurd had mogen worden.In Ten Boer stonden donderdag Blauw Geel’15 en SV Bedum tegenover elkaar voor het beslissende duel wie zich tot kampioen in zondag 5D mocht kronen. Al snel na het eerste fluitsignaal was daar een eerste kans voor de Bedumers maar Job Mol zag zijn schot naast gaan. In de 7minuut was het vervolgens wel raak voor SV Bedum toen Frans van Loenen een corner van Jesse Fokkema snoeihard binnenkopte. Na de 0-1, de Bedumers waren op papier de uitspelende ploeg, kwam Blauw Geel wat meer voor het doel van Lammert Lankman en kwamen er meerdere kansen voor de stadjers om tot scoren te komen. In de 22minuut werd het echter nog mooier voor de Bedumers toen Robbert Wal een voorzet van Jesse Fokkema achter de BG-doelman schoot. Zeven minuten later was daar de op dat moment meer dan verdiende aansluitingstreffer voor de stadjers toen Frank Boonstra een vrije trap in de verre hoek schoot. In het laatste kwartier van de eerste helft gebeurde er vervolgens nog van alles in Ten Boer. Zo waren er de nodige kansen voor de paarshemden om op 1-3 te komen maar had het ook prima 5-2 voor Blauw Geel’15 kunnen staan. Waar de eerste helft bol stond van spektakel was de tweede helft daar maar een slap aftreksel van. De stadjers wisten zich namelijk maar weinig te creëren tegen een compact spelende SV Bedum. Zo ging het duel met nog steeds een 1-2 stand, richting de 90minuut en zag het er naar uit dat SV Bedum later op de avond een feestje kon gaan vieren. Dat zorgde dat er achter het doel van Blauw Geel’15 al wat fakkels werden aangestoken maar wat voor arbiter Tuinstra nog geen aanleiding was om voor het einde te fluiten. Het duel ging namelijk gewoon door in Ten Boer waar het duel de tiende minuut aan extra tijd al was gepasseerd toen Tuinstra besloot dat er nog een corner door de stadjers genomen moest worden. Een corner met vervelende gevolgen voor de Bedumers. Want voor iedereen duidelijk waarneembaar werd er in het doelgebied van Bedum een duidelijke overtreding gemaakt waarbij Bedum-doelman Lammert Lankman uit balans raakte. Daarbij verloor de goalie de bal die hij even daarvoor klemvast had gepakt en die hij nu achter de doellijn zag rollen en wat voor de 2-2 zorgde. Een gelijkmaker die bij de Bedumers uiteraard voor woede zorgde richting Tuinstra en zijn assistent Roos zorgde omdat die eerder in de wedstrijd voor ieder wissewasje met zijn vlag stond te zwaaien maar zich nu achter zijn collega verschool. De goal, die nooit goedgekeurd had mogen worden, zorgde echter wel voor een verlenging waarin SV Bedum logischerwijs een verslagen indruk maakte. Duidelijk was namelijk te zien dat de paarshemden een mentale tik van deze arbitrale blamage hadden gekregen. Een tik die nog erger werd toen na vijf minuten in de eerste verlenging Youri Kleve de stand op 3-2 bracht en wat zorgde dat het geloof in een goed resultaat bij de formatie van Dick Visser nu helemaal was verdwenen. Dat het in de tweede verlenging, door een goal van weer Youri Kleve, ook nog eens 4-2 werd was daarom ook alleen maar voor de statistieken van belang. Maar na afloop werd het allemaal nog vervelender voor de Bedumers. Arbiter Tuinstra liet namelijk weten dat hij inderdaad de tweede goal nooit had mogen goedkeuren en zijn voor heel veel voor pietluttigheden vlaggende assistent Roos kwam met de opmerking dat hij de overtreding wel had gezien maar het niet nodig vond om zijn collega op het voorval te attenderen.