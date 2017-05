VVK herpakt zich in tweede helft na blamerende eerste helft

Zondag stond voor VVK de wedstrijd tegen Zandhuizen op het programma, Voor VVK een volstrekt onbekende tegenstander.VVK begon sterk en kwam snel op 1-0. Na een goede actie van Joey Bakker, die de bal strak voor gaf, kwam hij voor de voeten van Romeo Sint Maarten die de bal de goal in werkte. Vervolgens kwam Zandhuizen wat beter in de wedstrijd, meer door het fysieke en het veel hanteren van de lange bal. Dat resulteerde ook in de 1-1, een corner werd niet hard ingekopt maar door enige miscommunicatie viel de bal binnen. En VVK was even goed van slag, daar volgde ook de snelle 1-2 uit, na een scrimmage haalde Marcel Prins de bal voor de lijn weg, echter besloot de scheids dat hij er in zat. En de gifbeker moest voor de eerste helft helemaal leeg door simpele fouten. Linksback Danny Mulder dribbelde op met de bal en was te lang aan de bal waardoor de rechtsbuiten de bal afpakte en voor gaf waar de spits de 1-3 uit kopte. Rust, VVK moest de rug rechten en de ongelukkig spelende Esteban van Spil en Danny Mulder werden gewisseld voor Alfons Hofman en Thomas Dijk. Na de rust wilde VVK snel de aansluiting hebben echter bleven de grote kansen eerst uit. Vervolgens kwam VVK beter in het spel en zorgde het na een terecht gegeven penalty voor de aansluiting. Jay Jay Jansen liet deze kans niet liggen en het was 2-3. VVK zette door en na een goede stiftbal van Bakker op Jansen rondde deze hard en hoog af, 3-3! VVK rook nu bloed en wilde door, dat resulteerde in de 4-3 waar Quimuena zijn eerste inzet gestopt zag worden, rondde hij de rebound bekwaam af en kwam VVK als winnaar uit de strijd. Dit tweeluik is echter nog lang niet klaar en VVK kan de borst nat maken in Zandhuizen wat aankomende donderdag.het strijdtoneel is