Winsum VR1 na winst door naar finaleronde nacompetitie

Afgelopen zaterdag speelden de vrouwen van Winsum VR1 thuis de 2wedstrijd in de eerste ronde van de nacompetitie voor promotie naar de 1klasse tegen HZVV VR1. De uitwedstrijd in Hoogeveen was vorige week zaterdag 13 mei knap met 1-0 gewonnen door Winsum en met veel vertrouwen werd er om 14.33 uur afgetrapt op sportpark Schilligeham onder leiding van de aangewezen scheidsrechter Atema uit Groningen.Bij Winsum ontbrak Saskia Bakker maar met wel met 3 wisselspelers op de bank (waarvan Berber Hokwerda al heel snel nodig bleek te zijn) begon de wedstrijd onder zeer zonnige omstandigheden. Nadat Alieke Tuin van Winsum na 4 minuten haar schot op doel na een voorzet van rechts van Minke Lalkens in een mêlee van spelers zag smoren (volgens kenners was het anders zeker een doelpunt geweest) en Chantal Streppel onterecht voor buitenspel werd afgefloten toen ze ongehinderd richting doel van keeper Linda Jansen van HZVV kon opstomen, verdween het zonnige karakter van de wedstrijd in de 9minuut als een donderslag bij heldere hemel. Gitzwart werd het toen aanvoerder Linda Bakker van Winsum zonder een tegenstander in de buurt met kreten van pijn ter aarde stortte. Al snel werd duidelijk dat ze een ernstige knieblessure had opgelopen, waarvan de werkelijke ernst pas zal moeten blijken na onderzoek in de komende weken.Nadat de wedstrijd 8 minuten had stilgelegen en Berber Hokwerda als vervanger werd ingezet, was het verbazingwekkend hoe Winsum de draad direct weer oppakte. Omdat Linda Bakker als centrale middenvelder wegviel, schoof Melinda Hilbelink door en vulde Berber Hokwerda de vrijgevallen plek in van Melinda Hilbelink. De teams hielden elkaar aardig in evenwicht en er waren nauwelijks noemenswaardige spelsituaties voor beide doelen te noteren. Langzamerhand kreeg Winsum meer grip op de wedstrijd. Na een overtreding op Minke Lalkens schoot Melinda Hilbelink de toegekende vrije bal vanaf 25 meter net over het doel van HZVV, maar de echte opwinding kwam na 37 minuten zuivere speeltijd. Chantal Streppel werd in het strafschopgebied van HZVV aangespeeld, draaide goed bij haar tegenstander weg en werd even aan haar arm getrokken. De goed leidende scheidrechter twijfelde niet en legde de bal op de stip. Zo’n buitenkansje is natuurlijk wel besteed aan topscorer Chantal Streppel. Ze stuurde de keeper van HZVV naar de linkerhoek, terwijl zij de bal naar de rechterhoek dirigeerde (1-0). Dat was ook meteen de ruststand.Na rust begon de wedstrijd “vlak”. Met de in totaal 2-0 voorsprong bleef Winsum rustig voetballen, wachtende of en hoe HZVV zou proberen de wedstrijd nog te kantelen. Dat leek niet te gebeuren, totdat in de 59minuut Yvonne Visser van Winsum in haar eigen strafschopgebied dacht de bal met een sliding te onderscheppen. Ze miste echter de bal en haar tegenstander stortte ter aarde. Wederom een strafschop, maar nu dus voor HZVV. Ondanks dat keeper Willisa Scholtens als “penaltykiller” bekend staat, was de strak en hoog ingeschoten strafschop van de laatste vrouw van HZVV Verena Jager zelfs voor haar te machtig (1-1). HZVV rook haar kans en verhoogde de druk. Verena Jager schoof meer en meer door naar het middenveld, waardoor er daar een overtal ontstond voor HZVV. Nadat HZVV 4 minuten na de gelijkmaker een afstandsschot van 30 meter net zag overgaan over het doel van Willisa Scholtens, greep coach Alfred Sterrenberg van Winsum in de 65minuut in. Hij haalde de moegestreden Minke Lalkens eruit en de ingebrachte Indy Balk kreeg de opdracht om Verena Jager het (voetbal)leven zo zuur mogelijk te maken door haar constant voor de voeten te lopen. Het was ook diezelfde Indy Balk die slim in de 72minuut een overtreding uitlokte aan de linkerkant op de helft van HZVV. Yvonne Visser zette zich achter de bal en vond bij de 2paal Melinda Hilbelink, die gehinderd door 2 tegenstanders de bal toch naar de 1paal kon koppen. Chantal Streppel anticipeerde beter dan haar tegenstander en tikte de bal vanuit de lucht in één keer achter de verraste keeper (2-1). Daarmee was de buit eigenlijk wel binnen voor Winsum. Toch bleef HZVV het proberen en Willisa Scholtens moest zich een aantal keren tot het uiterste inspannen om schoten van afstand onschadelijk te maken. Ook nu was ze weer van onschatbare waarde met haar reddingen. Tegen het einde van de wedstrijd werd de licht aangeslagen Alieke Tuin bij Winsum vervangen door Iris Bijsterveld, de stand veranderde echter niet meer. Met een in totaal 3-1 score over 2 wedstrijden gaat Winsum verdiend naar de finaleronde.De finale over 2 wedstrijd, thuis en uit tegen 1klasser Hollandscheveld VR1, begint komende zaterdag 27 mei al. Dan, om 14.30 uur op sportpark Schilligeham, begint de strijd om wie zich na 4x 45 minuten volgend seizoen 1klasser mag noemen.Opstelling Winsum VR1:Keeper: Willisa ScholtensAchter: Annick de Vries, Sabine Jansen, Yvonne Visser, Marlies BijmanMidden: Jolien Dijk, Linda Bakker (17min: Berber Hokwerda), Melinda HilbelinkVoor: Chantal Streppel, Minke Lalkens (65min: Indy Balk), Alieke Tuin (85min: Iris Bijsterveld)Einduitslag: 2-1 (rust: 1-0)Scoreverloop:37e min: 1-0 Chantal Streppel59min: 1-1 Verena Jager72min: 2-1 Chantal Streppel