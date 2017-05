Drachtster Boys plaatst zich voor de finale om landskampioenschap na spectaculaire beslissingswedstrijd

Vrijdag 19 mei was de dag van de beslissingswedstrijd in de halve finale tussen de vrouwen van Drachtster Boys en KTP Nieuw Roden. Voor beide ploegen was het alles of niets.Om 20.30u werd er afgetrapt door de thuisploeg. De supporters van zowel de uit- als thuisploeg hadden groots uitgepakt, wat resulteerde in een prachtig blauw met oranje gekleurde zaal.Drachtster Boys begon de wedstrijd met het balbezit, maar werd al vroeg vastgezet door KTP Nieuw Roden dat snel druk zette.Het eerste kansje was voor de vrouwen van Nieuw Roden. Een vrije trap werd door Mariël Miedema in de muur geschoten.Aan de andere kant kreeg ook Drachtster Boys de eerste kans uit een vrije trap. De inzet van Esther van Toledo werd gestopt door keepster Joukje van der Meer.In de vijfde minuut werd een ogenschijnlijk onschuldig duel tussen Nancy Loth en Lotte Donath afgefloten. De scheidsrechter twijfelde geen moment en bestrafte Nancy Loth met een gele kaart en toonde Donath vroeg in de wedstrijd een rode kaart. Natrappen was het oordeel.Een zware dobber voor de thuisploeg die al vroeg in de wedstrijd de formatie om moesten zetten. Met een man minder toonde de thuisploeg zich weerbaar en hield stand.De kansen voor Drachtster Boys werden naarmate de wedstrijd vorderde groter en groter. Bernou Hijlkema was dichtbij de openingstreffer, maar vond van der Meer op haar weg. Met nog anderhalve minuut op de klok was het dan eindelijk raak, Atty Eelkema scoorde de 1-0. Esther van Toledo zag van achteruit goed de ruimte en speelde Eelkema in het midden vrij. Atty Eelkema bleef koel en kon de bal achter van der Meer in het doel schieten; 1-0.Met deze verdiende voorsprong ging Drachtster Boys de rust in.In de tweede helft kwam KTP Nieuw Roden met een duidelijke overtuiging het veld op. Al na tien seconden was het Martine Kooiker die met haar doelpoging keek hoe scherp Bosma uit de kleedkamer was gekomen en even later omspeelden Renée Huizinga en Mariël Miedema de Drachtster verdediging. Het verdekte schot van Huizinga werd door Bosma knap uit de korte hoek getikt. Halverwege de tweede helft werd het harde werken van KTP Nieuw Roden beloond. Grytsje van den Berg veroverde op eigen helft de bal. Haar snelheid zorgde ervoor dat zij ver kon komen en de bal voor kon zetten op Martine Kooiker. Laatstgenoemde twijfelde niet en schoot hoog binnen. Kooiker tekende hiermee voor de gelijkmaker; 1-1.Lang leek KTP Nieuw Roden hier niet van te kunnen genieten. Jessie Prijs en Esther van Toledo liepen samen op Joukje van der Meer af. Prijs koos voor een balletje breed op van Toledo. Zij schoof de bal van dichtbij echter naast het doel.De reguliere speeltijd tikte verder en na 40 minuten kende de wedstrijd geen winnaar. Verlenging was het resultaat.KTP Nieuw Roden kon het opbrengen om druk te blijven zetten wat er al snel voor zorgde dat Nancy Loth in balbezit kwam. Haar schot werd tot corner verwerkt. Een goed ingestudeerde corner van Nieuw Roden en een onoplettendheid in de verdediging bij Drachtster Boys, zorgde ervoor dat de bal terechtkwam bij de geheel vrijstaande Mariël Miedema. Zij maakte van dichtbij geen fout en schoof de bal in het lege doel; 1-2.In de tweede helft van de verlenging kwam Vera Veelers al snel goed door langs de zijlijn. Ook haar voorzet was goed, maar Jessie Prijs tikte de bal in de handen van Van der Meer.Het leek dat Van der Meer haar ploeg op de been kon houden en de tijd begon te dringen.Drachtster Boys zette alles op alles en ging met meevoetballende keeper spelen.Met nog anderhalve minuut op de klok zorgde Marian Meijer voor een geweldige apotheose. Een inzet van Bernou Hijlkema werd gestopt voor van der Meer en kwam voor de voeten van Meijer. Zij haalde van dichtbij hard uit en schoot de bal hoog in het doel; 2-2.Aangezien ook de verlenging geen winnaar opleverde, waren het penalty’s die de beslissing moesten geven.De eerste penalty werd genomen door de thuisploeg. Sanne Bijlstra maakte geen fout en schoot de bal onhoudbaar in de hoek.Mariël Miedema mocht de openingsstrafschop aan de zijde van Nieuw Roden nemen. De spanning werd haar teveel, ze miste.Vera Veelers was de volgende in de reeks van Drachtster Boys. Met veel overtuiging schoot ook zij de bal beheerst in de hoek.De druk kwam bij Amber Bandringa. Zij mocht de volgende penalty voor KTP Nieuw Roden nemen en moest deze scoren om haar ploeg in de race te houden. Zij bleef rustig en schoot de bal hard en beheerst in de hoek.Esther van Toledo mocht de laatste en beslissende strafschop nemen. Resoluut schoot zij de bal achter Van der Meer en de beslissing was daar: Drachtster Boys plaatste zich voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de finalestrijd om het landskampioenschap!Een knappe collectieve prestatie van het team, de staf en het publiek die er met zijn allen voor hebben gezorgd dat het een avond was waar werkelijk waar alles in zat.In de andere halve finale heeft vv Pernis na een spannende slotfase aan het langste eind getrokken, waardoor volgende week de eerste wedstrijd wordt gespeeld in de finale tussen vv Pernis en Drachtster Boys. Volgende week zal de eerste wedstrijd worden gespeeld in Drachten. Een week later zal de return plaatsvinden in Schiedam.