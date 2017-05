EKC 2 dames onderuit tegen VVK 2

In Groningen speelden de reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdag 20 mei hun voorlaatste competitiewedstrijd tegen het tweede elftal van VVK. Thuis had EKC met 4-5 verloren. Nu had men net 12 man bij elkaar gekregen.Het was VVK dat na 8 minuten een voorsprong nam nadat een aanval over rechts goed werd afgerond: 1-0. Nu moest EKC komen maar eerst moest men VVK afstoppen waarna de gastdames de paal raakten en vervolgens ook nog eens naast schoten. Het lukte EKC om in de 17e minuut langszij te komen. Marjon Bos rende iedereen en alles eruit en noteerde de 1-1. EKC wilde wel meer maar zag VVK toch meer op komen zetten. Dat resulteerde in de 28e minuut dan ook in 2-1 voor de thuisploeg toen de EKC-verdediging op snelheid werd geklopt en keepster Prins werd omspeeld. EKC probeerde wat terug te doen maar kreeg drie minuten later ook de 3-1 om de oren. EKC liet het er echter niet bij zitten want wederom Marjon Bos brak in de 33e minuut over rechts door en schoot de 3-2 binnen. Nu leek er wat meer in te zitten voor EKC maar VVK zorgde in de 42e minuut weer voor 4-2. Twee minuten later kwam EKC door het mooiste doelpunt van de wedstrijd weer terug naar 4-3. Van zeker 45 meter afstand nam Sanne Werkman een vrije trap die de VVK-keepster door haar benen liet glippen. VVK was hiervan echter niet onder de indruk want een minuut later stond het alweer 5-3 nadat de bal uit een voorzet werd ingekopt. Dit werd ook de ruststand.Ook in de 2e helft was VVK de bovenliggende partij dat inmiddels ook de steun van het inmiddels kampioen geworden eerste elftal genoot. Bij EKC kwam het meeste gevaar nog van Marjon Bos maar ook zij vond de weg naar het doel niet. Ook VVK had het vizier niet op scherp staan en liet ook mogelijkheden liggen. EKC ontwikkelde nog wel wat aanvallende impulsen maar een treffer leverde dit niet meer op. VVK wist nog wel tweemaal (84e en 85e minuut) de weg naar het EKC-doel te vinden zodat de eindstand op 7-3 werd bepaald. Komende zaterdag speelt EKC 2 de laatste wedstrijd in Bedum tegen SV Bedum 3, aanvang 12.30 uur.