Na 28 jaar weer een kampioenschap voor Stedum

In 1989 werd Stedum voor de laatste keer kampioen tegen De Wilper Boys. Precies 28 jaar later was het eindelijk weer raak voor de Stedumers die zaterdagmiddag de titel in 5A veroverden door zelf met 1-4 van hekkensluiter DIO Groningen te winnen en concurrent Oosterparkers met 4-2 onderuit zagen gaan bij Westerlee.Stedum moest zaterdag zijn laatste competitieduel tegen hekkensluiter DIO Groningen winnen om in de race te blijven voor het kampioenschap in 5A. Zelf winnen en dan hopen dat Oosterparkers punten zou verspelen tegen Westerlee wat er zaterdagmiddag moest gebeuren. Toen de touringcar vol met Stedumers de parkeerplaats van Kardinge opdraaide waren het in eerste instantie echter alleen maar geschorste of geblesseerde spelers die de bus uitkwamen. Jan Spijk en Tiemen Pestman waren namelijk geschorst en Tiemen Dijk, Yannick van den Berg en ook de al langdurig geblesseerde Matthijs Colstee waren niet van de partij. Daarnaast was het ook nog eens onzeker of Jaap Dijkema kon spelen. De aanvoerder had tijdens de training van donderdagavond last gekregen van zijn knie zodat trainer Wim Nubé voor alle zekerheid routinier Klaas Lubbers aan de selectie had toegevoegd. ,, Jaap gaan we in de warming-up testen en mocht het niet gaan dan neemt Klaas zijn plaats van centrale verdediger over.” vertelde Wim Nubé die in de warming up echter al snel het teken van zijn aanvoerder kreeg dat hij kon spelen zodat Klaas Lubbers als een van de vier wissels op de bank plaats mocht nemen. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Pol uit Buitenpost kwamen er direct wat spelenprikjes van de Stedumers die ze in de 12minuut al de zo gewenste snelle openingstreffer opleverde. Na een overtreding op Jasper Tillema mocht Stedum een vrije bal nemen. Vanaf de linkervleugel trapte Diederik Dijk de bal met rechts fraai voor het doel van de gastheren waar het Siebrand Dijkema was die de bal snoeihard tegen de touwen kopte. Deze absoluut fraaie goal zorgde voor wat meer rust in het spel van de gasten die zagen dat het aan de kant van de thuisploeg niet over liep van kwaliteit. Toch duurde het nog tot de 30minuut voordat er voor de Stedum-aanhang weer iets te juichen viel. Op het middenveld pikte Michel de Graaf de bal af van Tom Robben. De Graaf stuurde vervolgens met een fraaie steekbal Diederik Dijk op avontuur. Waar iedereen dacht dat de frêle technicus voor eigen succes zou gaan speelde hij de bal keurig door naar Robbert Slagter die goalie Edwin Cramers van dichtbij passeerde: 0-2. Zeven minuten later was het vervolgens al een beetje klaar in Groningen. Jacco Santing werd goed aangespeeld door Diederik Dijk en de spits kreeg vervolgens bijna een vrije doortocht van een slapende DIO-defensie zodat de rappe spits de bal simpel op 0-3 kom brengen. Ondanks dat het dus al vroeg met 0-3 aan de leiding was gekomen hadden de Stedumers echter nog niets want in het duel Westerlee-Oosterparkers stond het nog steeds 0-0. Dat zorgde in de rust uiteraard voor de nodige speculaties waarbij er al voorzichtig werd gesproken over een eventuele beslissingswedstrijd. Voor de tweede helft kwam arbiter Pol, die een uitstekende wedstrijd floot, met een ander tenue voor de dag omdat zijn shirt van voor de rust teveel op dat van de gastheren leek. Maar het bijzondere was dat het zwarte shirt van de onpartijdige nu voor verwarring zorgde richting het tenue van de Stedumers. Voor de tweede helft kwam bij de bezoekers Wolter van Zanten voor Jasper Tillema binnen de lijnen. De linkermiddenvelder had voor de rust een handblessure opgelopen en kon daardoor niet meer verder spelen. Waar het duel op Kardinge eigenlijk al voor de rust beslist was werd dat in de 52minuut helemaal duidelijk. Na weer een fraaie pass van Diederik Dijk kwam Jacco Santing wederom in scoringspositie en niet veel later stond het 0-4 op Kardinge waar de onweersbuien keurig omheen trokken. Ondertussen kwam het bericht door dat de thuisploeg in Westerlee tegen Oosterparkers op voorsprong was gekomen zodat het er nu echt naar uit begon te zien dat Stedum kampioen in 5A zou gaan worden. Rond de 57minuut kwam de thuisploeg terug opeens terug tot 1-4 toen Tom Robben een fout in de defensie van de Stedumers afstrafte. Maar niet veel kwam de melding dat Westerlee was uitgelopen naar een 3-0 voorsprong zodat het duidelijk werd dat Stedum de titel bijna niet meer kon ontgaan en wat zijn weerslag had op het verdere verloop van het duel. De gasten waren nu uiteraard duidelijk meer met het naderend kampioenschap bezig en bij de thuisploeg ontbrak het duidelijk aan kwaliteit om het de aanstaande kampioen nog echt lastig te maken. Daardoor kabbelde het duel rustig naar het eindsignaal waarbij aan de kant van de bezoekers Klaas Lubbers en Jochem Wieringa, als vervangers van Aldert Weerd en Jacco Santing, ook nog speeltijd kregen. Maar opeens kwamen er verontrustende berichten uit Westerlee waar de stand opeens 3-2 was geworden. Zo werd het opeens toch weer actueel waar het ging over een eventueel beslissingsduel tussen Stedum en Oosterparkers omdat de stadjers maar twee goals meer hoefden te maken om een extra wedstrijd uit het vuur te slepen. Maar rond 16.15 uur kwam het bericht uit Westerlee dat het duel daar was afgelopen en de thuisploeg met 4-2 had gewonnen. Dat zorgde dat de aanhang van Stedum alvast een voorschot nam op het naderend kampioensfeest waar scheidsrechter Pol echter nog niet aan wilde meewerken. De onpartijdige liet namelijk zeker een tiental minuten doorspelen voordat hij eindelijk voor de laatste keer floot. Maar na dit laatste fluitsignaal was het ook bij de spelers en staf groot feest en vloeide de champagne direct rijkelijk op sportpark Kardinge waar DIO Groningen in alle opzichten een prima gastheer was. In het feestgewoel was clubtopscoorder Siebrand Dijkema uiteraard oprecht blij dat Stedum eindelijk weer eens kampioen was geworden. ,, De laatste keer was in 1989 zo is mij deze week nog verteld en toen was ik net 3 jaar en was mijn broer Jaap net geboren. Daarom is het ook echt fantastisch om dit kampioenschap mee te maken.” Iets waar zijn broer Jaap het helemaal mee eens was. ,,Prachtig om dit mee te maken al zag het daar donderdag voor mij nog niet naar uit. Maar gelukkig had ik vandaag geen last van mijn knie gehad zodat ik het kampioenschap, wat toch een hoogtepunt in je carrière is, als speler mocht meemaken.”DIO Groningen-Stedum: 1-4(0-3).12. Siebrand Dijkema 0-1, 30. Slager 0-2, 37. Santing 0-3, 52. Santing 0-4, Robben 1-4.Scheidsrechter J.K. Pol (Buitenpost).Gele kaarten: Chrishna, Van der Sluis(DIO Groningen).DIO Groningen: Cramers; Van der Sluis, Loopstra, Van der Schuur, Waltmans; Chrisha, Kloetstra, Van den Bos, Robben; Hooijer, Kruizinga.Stedum: Zijlema; Harmen Pestman, Jaap Dijkema, De Jonge, Weert(70. Lubbers); Tillema(46.Van Zanten), De Graaf, Slager, Diederik Dijk; Siebrand Dijkema, Santing(80.W-ieringa).Blij en opgelucht:Trainer Wim Nubé was niet alleen blij maar ook opgelucht dat Stedum zaterdagmiddag de klus had weten te klaren. ,,We liepen de laatste weken echt op ons tandvlees. Vooral verdedigend hadden we de nodige problemen en dat had ons in een eventuele beslissingswedstrijd of de nacompetitie weleens kunnen opbreken. Maar met dit voor Stedum fantastisch resultaat zijn die zorgen nu voorbij en mogen we ons volgend seizoen in de vierde klasse laten zien.”