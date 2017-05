Wel een periode maar nog geen kampioenschap voor SV Bedum.

Jesse Fokkema was zondagmiddag de grote man aan de kant van SV Bedum. In het met 6-0 gewonnen duel tegen laagvlieger Farmsum die de Bedumers wel de tweede periode maar nog geen kampioenschap opleverde, nam de aanvaller namelijk twee goals en drie assists voor zijn rekening.]Voor SV Bedum was het verhaal zondag helder. Wilde de ploeg kampioen worden moest het niet alleen zelf van laagvlieger Farmsum winnen maar moest concurrent Blauw Geel ’15 ook nog eens puntverlies lijden. Wisten beide ploegen hetzelfde resultaat te behalen dan zou er later in de week een beslissingsduel op neutraal terrein volgen. Uiteraard hoopte Dick Visser dat het niet zo ver zou komen maar toch hield de trainer van SV Bedum wel rekening met dat scenario. ,, Ik hoop uiteraard dat we vandaag de klus kunnen klaren maar verwacht eerlijk gezegd dat ook Blauw Geel’15 zijn wedstrijd gaat winnen. Dat wij winnen zijn we aan onze stand verplicht. Wanneer wij namelijk thuis niet weten te winnen van, en met alle respect, Farmsum dan hebben we eigenlijk nergens recht op,” aldus Visser die voor het duel tegen Farmsum geen beroep kon doen op Thijs Helder. De middenvelder ondervond nog steeds hinder van een spierblessure maar hoopte wel dat hij, mocht het op een beslissingswedstrijd uitdraaien, aan het einde van de week weer speelklaar zou zijn. Het eerste half uur van het duel tussen SV Bedum en Farmsum was er eentje waarin niets gebeurde wat de toeschouwers ook maar enigszins in een lichte staat van opwinding kon brengen. De thuisploeg deed wel wat dappere pogingen om tot scoren te komen maar het bleef voorlopig bij pogingen. In de 32minuut kwam er eindelijk een eerste echte kans voor de Bedumers toen Jesse Fokkema een fraaie voorzet losliet die door Chris Smit maar net werd overgeschoten. Vijf minuten later had Farmsum opeens een groot probleem. De gasten waren maar met twaalf spelers naar Bedum gekomen maar in de 37minuut moest de enige wisselspeler die de gasten hadden al binnen de lijnen gebracht worden. Bij een ongelukkige actie raakte centrale verdediger Robin de Vries namelijk dusdanig geblesseerd dat hij niet meer verder kon. Als zijn vervanger kwam Steven Schipper binnen de lijnen. Na het wegvallen van De Vries werd het er in verdedigend opzicht niet beter op bij de gasten en het leek dan ook een kwestie van tijd dat de thuisploeg op voorsprong zou komen. Toch moest daar nog lang op gewacht worden want pas in de 43minuut werd er voor de eerste keer gescoord in Bedum. Vanaf rechts nam Jesse Fokkema een corner die door de bij de tweede paal vrijstaande Thijs Rietvoort diagonaal werd binnengekopt: 1-0. Terwijl de eerste vijfenveertig minuten al twee minuten waren verstrekken slingerde Jesse Fokkema nog maar eens een voorzet voor het doel van Farmsum waar Bas Groeneveld de bal snoeihard achter een kansloze Daniel Venhuizen kopte: 2-0. Dit was even later ook de ruststand in Bedum terwijl het in het duel tussen Harkstede en Blauw Geel’15 nog steeds 0-0 stond. Terwijl de smartphones door de diverse voetballiefhebbers steeds vaker geraadpleegd werden omdat ook de ontknoping in de eredivisie bijna ieder zijn aandacht vroeg kwam de thuisploeg al snel in de tweede helft helemaal op rozen te zitten. Vanaf rechts mochtJesse Fokkema in de 56minuut wederom een corner nemen en hoewel Brian Trof nog wel een poging deed om de bal weg te trappen verdween de treffer nummer drie rechtstreeks in het doel van de Farmsumers. Toen vier minuten later Job Mol, uit weer een corner van Jesse Fokkema, de 4-0 op het scorebord kopte werd duidelijk dat er nu alleen maar richting Harkstede gekeken moest worden. Nadat Job Mol in de 65minuut was vervangen door Luuk Brands kwam er twee minuten later het bericht dat Blauw Geel ’15 in Harkstede de leiding had genomen. Dat zorgde dat een beslissingsduel nu nog duidelijker in beeld kwam want de kans dat de thuisploeg zou verliezen was al nihil en ook had niemand in Bedum het idee dat Blauw Geel’15 nog van Harkstede zou gaan verliezen. In de 73minuut kwam er vervolgens een 5-0 stand op het scorebord te staan toen Robbert Wal een voorzet van Chris Smit achter doelman Daniel Venhuizen frommelde. Ondertussen was Frans van Loenen naar de kant gegaan en hij werd vervangen door Stijn Stolwijk. Van Loenen stond qua kaartenlast op scherp en wat ook gold voor Willian Wezeman die even later werd vervangen door Kick Mulder. Zo stond het richting het slotsignaal dus 5-0 in Bedum en 0-1 in Harkstede waarin Bedum nog een keer verandering in kwam. In de 88minuut was Jesse Fokkema, die met drie assist en een goal al een belangrijk aandeel in de zege had, namelijk nogmaals trefzeker. De aanvaller rondde van dicht bij een vrije trap van Chris Smit keurig af. Dat zorgde dat er na negentig minuten een eindstand van 6-0 op het scorebord stond die voor een dubbel gevoel zorgde bij de Bedumers die weliswaar de tweede periode wisten te winnen maar uiteraard liever als kampioen waren gehuldigd. Maar dat gaat in ieder geval nog een paar dagen duren omdat een beslissingsduel nu uitsluitsel moet geven wie er kampioen wordt en wie er nacompetitie moet spelen. Waar en wanneer dat moet gebeuren is echter nog de vraag. Beide clubs kwamen er zondagavond namelijk samen niet uit waar en op welke ondergrond het duel gespeeld gaat worden. Waar de Bedumers namelijk kunstgras als voorkeur hebben heeft Blauw Geel’15 een voorkeur voor het spelen op natuurgras. Dat zorgt dat de beslissing door de KNVB genomen zal worden waarbij een ding zeker is. Het beslissende duel zal voor aanstaande zondag gespeeld moeten worden omdat er dan met de duels in de nacompetities begonnen wordt.SV Bedum-Farmsum: 6-0 (2-0).43. Rietvoort 1-0, . 45+3. Groeneveld 2-0, 56. Smit 3-0, 60. Mol 4-0, 73. Wal 5-0, 88. Fokkema 6-0.Scheidsrechter W . Spieard (Oude Pekela).SV Bedum: Lankman; Wezeman(80. Mulder), Rietvoort, Van Loenen(72. Stolwijk), De Lange; Stuive, Wal, Groeneveld, Mol(65.Brands); Fokkema, Smit.Farmsum: Venhuizen; Brian Trof, De Vries(37. Schipper), Tuma, Bisschop; Latupeirissa, Veenhuis, Toxopeus, Hasheme; Nap, Kevin Trof.Jammer:Dick Visser was na afloop uiteraard teleurgesteld dat hij en zijn team de 6-0 overwinning op Farmsum niet bekroond zagen worden met het kampioenschap. ,,Dat is zeker jammer maar ergens had ik dit scenario wel verwacht. Vandaar dat ik de jongens die qua kaarten op scherp stonden heb gewisseld zodat we voor het beslissingsduel tegen Blauw Geel’15 een complete selectie tot onze beschikking hebben.”