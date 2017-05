Geen nacompetitie voor Rood Zwart Baflo

Rood Zwart Baflo won zijn laatste competitieduel met ruime cijfers van Groninger Boys. In Baflo werd het een 7-1 overwinning voor de thuisploeg die door de resultaten op de andere velden echter wel naast de nacompetitie greep.Rood Zwart Baflo had nog een kleine kans om de nacompetitie te halen maar dan moest alles echt meezitten. Zelf moesten de Bafloërs dan ruim winnen van Groninger Boys en dan moest Kootstertille en niet OKVC de derde periode winnen. De thuisploeg begon direct voortvarend aan zijn opdracht om zelf een ruime score te realiseren want al in de 6minuut zorgde Mark van Zanten voor 1-0. Vijftien minuten stond het vervolgens 2-0 in Baflo door een treffer van Dennis Tromp zodat het er al vroeg in de wedstrijd goed uitzag voor de thuisploeg. Maar in het verdere verloop van de eerste helft slaagden de gastheren er vervolgens wel in om de nodige kansen te creëren maar waren het de gasten die in de 42minuut terugkwamen tot 2-1. Doordat de stand in het duel Jistrum-OKVC ook nog maar 1-2 was en ook Kootstertille tegen Zeester op voorsprong stond maakte Rood Zwart Baflo nog alle kans op het bereiken van de nacompetitie. Dat zorgde dat de thuisploeg in de tweede helft alles op de aanval gooide om te proberen op doelsaldo OKVC voor te blijven en te hopen dat Kootstertille de derde periode zou gaan winnen. In de vierde minuut van de tweede helft bracht Chris ten Boer de stand op 3-1 en in de 70minuut kwam er door een goal van Reinout Geuze een 4-1 stand op het scorebord te staan. Ondertussen kwamen er in Baflo de berichten binnen dat OKVC er tegen Jistrum ook driftig op los scoorde en Kootstertille wel op voorsprong stond tegen Zeester maar qua doelsaldo achterliep op de ploeg uit Oldehove. Dat zorgde dat RZB nog meer moest scoren om zijn vierde plaats vast te houden en daarbij moest hopen dat Kootstertille ruim afstand van Stedum nam. Twee goals van Mark van Zanten en een doelpunt van Justin van Solkema zorgde uiteindelijk voor een 7-1 winst voor de Bafloërs die echter niet hoog genoeg was. Want in Jistrum won OKVC met 9-1 van de hekkensluiter in 5B en doordat Kootstertille maar met 6-3 van Zeester won stond Rood Zwart Baflo dus met lege handen. Een scenario waar bestuurslid Jacob Cleveringa na afloop in berustte. ,,Dat we de boot gemist hebben is niet vandaag gebeurd want met 7-1 winnen van Groninger Boys is prima. Maar in andere wedstrijden, zoals in het thuisduel tegen Zeester, hebben we dure punten laten liggen.”