SV Bedum-zaterdag besluit seizoen met zege

SV Bedum moest het in zijn laatste wedstrijd van het seizoen opnemen tegen het tegen degradatie vechtende LTC uit Assen. In de Drentse hoofdstad werd het 2-3 overwinning voor de Bedumers die al vroeg in de wedstrijd tegen een 2-0 achterstand aankeken.Voor SV Bedum stond er eigenlijk niets meer op het spel maar voor LTC des te meer. De Assenaren moesten namelijk winnen om een rechtstreekse degradatie nog te kunnen ontlopen. De thuisploeg kwam dan ook scherp uit de startblokken en kwam al vroeg in de wedstrijd op een 2-0 voorsprong. Nadat deze eerste storm van de gastheren wat was geluwd herpakte Bedum zich iets en kwam het in de 35minuut tot 2-1 door een goal van Erik Kaspers. Nadat een fikse onweersbui er voor zorgde dat het duel even gestaakt moest worden zorgde Wilco Stolwijk er voor dat beide ploegen weer op gelijke hoogte kwamen. Door de stand in de wedstrijd The Knickerbockers-De Weide wist LTC dat het moest winnen waardoor de Assenaren steeds meer alles of niets gingen spelen. Dat betekende dat de paarshemden daardoor meer ruimte kregen om tot scoren te komen. In de 88minuut was het Jake Smit die LTC in rouw dompelde door een foutieve terugspeelbal te onderscheppen en vervolgens de 2-3 te scoren. Een stand waar in de resterende minuten geen verandering meer in kwam zodat SV Bedum zijn laatste wedstrijd van het seizoen 201-2017 winnend afsloot.