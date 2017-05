Zeester strandt in zicht van de haven

Zeester verloor zaterdag met ruime cijfers van Kootstertille. In het gelijknamige dorp werd het een 6-3 nederlaag voor de Zoutkampers die daarmee werden uitgeschakeld voor een plaats in de nacompetitieZeester wist zaterdagmiddag wat het moest doen wilde het de nacompetitie bereiken. Dan moest het uitduel tegen Kootstertille gewonnen worden en mocht OKCV niet metvan Jistrum winnen. In Kootstertille begon Zeester voortvarend aan het duel want al in de 9minuut zorgde Vince van der Veen voor een 1-0 voorsprong die echter maar drie minuten stand hield. Nog binnen het half uur kwam de thuisploeg vervolgens op 2-1 en in de 37minuut werd het zelfs 3-1 voor de gastheren. In de veertigste minuut bracht Vince van der Veen vervolgens de spanning weer wat terug door met zijn tweede treffer van de middag de stand op 3-2 te brengen. Op slag van rust wist de thuisploeg echter nog een keer te scoren zodat beide ploegen met een tussenstand van 4-2 de kleedkamer opzochten. Direct na de rust scoorde Kootstertille twee keer en werd het duidelijk dat de kans op de nacompetitie verkeken was. Vince van der Veen bracht de stand in de 62minuut nog wel op 6-3 maar het geloof was er aan de kant van de Zoutkampers niet meer om nog voor een stunt te kunnen zorgen.