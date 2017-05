Winsum VR1 start nacompetitie met verdiende overwinning

Afgelopen zaterdag speelden de vrouwen van Winsum VR1 (2plaats in de 2klasse D) in Hoogeveen de eerste nacompetitiewedstrijd in de eerste ronde voor promotie naar de 1klasse tegen HZVV VR1. HZVV, dat vorig seizoen uit de 1klasse degradeerde, wist na een wisselvallig seizoen de derde plaats in de 2klasse C te bemachtigen, waardoor het recht had op een nacompetitieplaats.Er werd op kunstgras gespeeld. Niet de meest favoriete ondergrond van de Winsumse vrouwen en dat was in het begin van de wedstrijd dan ook te zien. Het was even wennen aan de kunstsprieten en de spanning van zo’n wedstrijd zal ongetwijfeld ook meegespeeld hebben. Tegen de verwachting in speelde HZVV met drie in plaats van twee spitsen en het duurde even voordat Winsum dat in de gaten had. Daarna werd het heft in handen genomen en was het voornamelijk Winsum die kansen creëerde. Slechts eenmaal werd HZVV gevaarlijk, toen een schot van Manon te Velde van links vanuit het strafschopgebied het doel in leek te verdwijnen. Keeper Willisa Scholtens echter liet ook nu weer zien over wat voor een geweldig talent ze beschikt door met een fantastische reflex de bal via de lat over het doel te tikken. Tegenover deze kans van HZVV zette Winsum meerdere mogelijkheden en kansen, echter het was allemaal net niet. Een aantal voorzetten van Alieke Tuin bereikten net niet een medespeler of de medespelers waren net te laat. Ook toen keeper Marijke Dees van HZVV op schoten en voorzetten af en toe een rebound weggaf, waren de spitsen van Winsum net niet goed gepositioneerd om de bal binnen te schieten. En zo zochten de 22 vrouwen en prima leidende scheidsrechter, de heer Koerntjes-Smid uit Assen, met een 0-0 stand de kleedkamers op.Na rust probeerde HZVV wat te forceren en er werd met meer druk naar voren gespeeld. Het spel golfde op en neer in deze zeer sportieve wedstrijd en voor de toeschouwers was het spannend en boeiend om naar te kijken. Wederom creëerde Winsum enkele mogelijkheden, maar Marijke Dees hield haar doel toch redelijk eenvoudig schoon. Berber Hokwerda werd bij Winsum vervangen door Jolien Dijk en even later kwam Minke Lalkens erin voor Saskia Bakker. Beide teams speelden vol voor de winst, maar echt uitgespeelde kansen kon HZVV niet op de kunstmat toveren. Een 2-tal strakke afschotschoten van HZVV kon Willisa Scholtens naast kijken. Melinda Hilbelink van Winsum kopte uit een hoekschop van Minke Lalkens tussen 2 verdedigers net naast. Meer en meer schoof de laatste vrouw Verena Jager van HZVV mee naar voren. Mede daardoor en doordat Minke Lalkens vanuit de spits zich naar rechts en links liet uitzakken, kwam er meer ruimte in het centrum van de HZVV verdediging voor de Winsumse spitsen Chantal Streppel en Alieke Tuin. Alieke Tuin kreeg meer ruimte voor haar “Arjan Robben dribbel” vanaf rechts en bij haar 1schot op doel na een dergelijke dribbel stond de keeper precies op de juiste positie. Haar 2schot geselde de lat en …….Inderdaad, 3x is scheepsrecht. Haar 3schot van 20 meter verdween 2 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd snoeihard in de kruising (0-1). In de resterende tijd kon HZVV geen vuist meer maken en zo won Winsum op basis van een ruime meerderheid aan kansen verdiend de wedstrijd.Komende zaterdag om 14.30 uur op sportpark Schilligeham in Winsum spelen beide teams nogmaals tegen elkaar om uit te maken wie naar de finaleronde gaat. Een gelijkspel is dan voor Winsum voldoende om door te gaan naar die finaleronde. Het zal ook zaterdag ongetwijfeld weer een spannende en enerverende wedstrijd worden. Einduitslag: 0-1 (rust: 0-0)88e min: 0-1 Alieke Tuin