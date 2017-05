EKC 2 dames zetten goede lijn niet voort

Het is de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) 2 zaterdagmorgen 13 mei niet gelukt om hun goede lijn van de afgelopen weken voort te zetten. In Groningen trad men aan tegen het vierde dameselftal van GV Groen Geel waarvan thuis met 0-4 verloren was. Groen Geel was wel de betere partij maar EKC kon aardig meekomen. Na 20 minuten spelen kwam Groen Geel alsnog op een 1-0 voorsprong toen een corner van hun door een EKC-verdedigster in eigen doel werd gekopt. Nu moest EKC op jacht naar de gelijkmaker maar ook Groen Geel bleef dreigend. Zo moest Marijn Nienhuis op de lijn redding brengen waarna de bal werd over gekopt. Ook keepster Christina Prins moest meerdere malen ingrijpen om haar ploeg voor een verdere achterstand te behoeden. De stadjers waren meer voorin maar EKC liet zich ook niet onbetuigd. Zo waren Sanne Werkman en Chantal Hofman onfortuinlijk. Toch lukte het EKC om in de 43e minuut langszij te komen. Iris Knol zorgde met een verrassend schot voor de 1-1. Tot de rust bleef het hierbij.Na de rust stond EKC net tegenover 11 Groen Geel-speelsters daar de rest op pad was naar een vrijgezellenparty van één der speelsters. Dit deerde de thuisploeg echter niet want zij nam het initiatief en gaf dat ook niet meer uit handen. Zo moest keepster Prins al na een minuut redding brengen. Zij deed dat met één hand. Aan de andere kant bleef ook EKC niet besluiteloos. Sanne Werkman zag haar schot naast gaan en Iris Knol stuitte op de keepster. Nadat keepster Prins nog twee Groen Geel-aanvallen onschadelijk maakte werd ze in de 63e minuut alsnog geklopt: 2-1. Wederom moest EKC op jacht naar de gelijkmaker. Echter het doelpunt viel aan de andere kant. In de 73e minuut wist keepster Prins nog te redden ten koste van een corner. Deze corner werd nog wel afgeslagen maar de afgevallen bal werd door een stadjer opgepikt en alsnog in geschoten: 3-1. Hierna zette Groen Geel nog wel meer aan maar keepster Prins en verdedigster Marijn Nienhuis behoedden hun team voor verdere schade. Zelf kreeg EKC ook nog wel mogelijkheden maar Iris Knol en Chantal Hofman wisten niet af te maken zodat Groen Geel – wel min of meer terecht – de wedstrijd met 3-1 won. Overigens floot de scheidsrechter – waarschijnlijk een speelster van een hoger team – een zeer matige wedstrijd waarbij ze wel floot voor overtredingen van EKC maar haar eigen team min of meer spaarde. Komende woensdag spelen de reserves in Groningen tegen GSVV The Knickerbockers 7 (aanvang 20.00 uur).