Derde wedstrijd moet beslissing geven in duel tussen Drachtster Boys en KTP Nieuw Roden

Vrijdag 12 mei kon Drachtster Boys geschiedenis schrijven door voor het eerst de finale van de play-offs te halen. Nadat er vorige week in Leek gewonnen werd door de vrouwen uit Drachten moest er vandaag thuis gewonnen worden van KTP Nieuw Roden om een finaleticket te veroveren.KTP Nieuw Roden zette Drachtster Boys gelijk onder druk en zorgde ervoor dat Drachtster Boys moeite had met de verzorgde opbouw van achteruit. Verdedigend stond het aan beide kanten goed georganiseerd, wat er voor zorgde dat er weinig grote kansen weg werden gegeven in de beginfase.Halverwege de eerste helft leek Bernou Hijlkema de score te openen. Een goede voorzet van Esther van Toledo belandde bij de tweede paal bij Bernou Hijlkema. Zij leek de bal voor het intikken hebben, maar haar poging ging echter naast. Niet veel later kreeg Marian Meijer een kans, maar ook deze werd gered door van der Meer.Het slotakkoord van de eerste helft was voor de thuisploeg. Een hard schot van Jessie Prijs belandde onverdienstelijk op de paal en een snelle counter van Prijs werd knap gered door van der Meer.In de twee helft bleef het spelbeeld onveranderd. Een verre uitgooi van Teuny Bosma op Jessie Prijs werd door Amber Bandringa bijna in eigen goal gekopt. Joukje van der Meer tike de bal alert naast.Met nog twaalf minuten op de klok doorbrak Grytsje van den Berg de spanning en opende de score. Een goed opgezette aanval van KTP Nieuw Roden belandde voor de voeten van Van den Berg die het hoofd koel hield en de bal in het doel schoot; 0-1.KTP Nieuw Roden bleef de druk op te voeren en Drachtster Boys had hier zichtbaar moeite mee. Mariël Miedema wist even later ook doel te treffen. Een vrije trap van dichtbij werd hard ingeschoten. Via de hak van Bernou Hijlkema belandde deze in het net; 0-2.KTP Nieuw Roden bleef de bal snel verplaatsen. Het was opnieuw Grytsje van den Berg die mocht scoren. Zij onderschepte de bal en schoof de bal vervolgens beheerst in de verre hoek; 0-3.Drachtster Boys leek aangeslagen en was de organisatie kwijt. In de slotfase deed Amber Bandringa extra pijn door er 0-4 van te maken. Door een onzorgvuldige pass van Teuny Bosma in de voeten van Amber Bandringa, kon zij de bal eenvoudig in het lege doel schieten. Niet veel later floot de scheidsrechter voor het eindsignaal.Door deze overtuigende overwinning van KTP Nieuw Roden wordt er volgende week een beslissingswedstrijd gespeeld tussen beide ploegen. Deze wedstrijd zal vrijdag 19 mei om 20.30u in Drachten worden gespeeld. De winnaar van deze wedstrijd zal zich plaatsen voor de finale van de play-offs voor het landskampioenschap.