Marum, kampioen, oleeeeoleeeeeeheee!

Met spanning werd er uitgekeken naar de kampioenswedstrijd Marum - Noordwolde. Marum had de heenwedstrijd met 0 - 4 gewonnen en de resultaten van de laatste weken waren zonder meer goed te noemen, echter Noordwolde had de laatste 8 wedstrijden weten te winnen en kampioenswedstrijden zijn van die wedstrijden waar meer bij komt kijken en gebeuren dingen die vaak niet te verklaren zijn.Maar opende fel en joeg de tegenstander op. Dit resulteerde in een schietkans voor Tom Boezerooij die zijn tegenstander er weer eens uit liep. Hij schoot echter keihard tegen de keeper aan die al op de grond lag. Hier moet Tom toch eens wat gaan op verzinnen. Ik denk dat er in huize Boezerooij wel iemand rondloopt die hem hierover een advies kan geven. Na de openingsfase sloeg blijkbaar de spanning toe en was het alleen maar "hotsknotsbegonia" voetbal. Beide teams konden de bal niet in de ploeg houden en ballen werden weggeschoten zonder dat er over nagedacht werd. Beide teams kregen ook kansen. Noordwolde zat er ook een aantal keren dichtbij maar de Marumer defensie wist niet van wijken en Keeper Jacob Beimers, die overigens zijn afscheidswedstrijd speelde, moest een aantal keren handelend optreden om zijn doel schoon te houden. In de 29ste minuut besloot Jordy Swieringa de aanvallers te gaan ondersteunen, echter voordat hij gevaarlijk kon worden werd hij getorpedeerd door een verdediger van Noordwolde. Scheidsrechter Brinkhuizen uit Sauwerd was zeker van zijn zaak en floot voor een strafschop. Een gejuich steeg op van de 678 toeschouwers die het veld omzoomden, maar hij moest er nog wel even in. Daan Assink kende geen zenuwen en als altijd schoot hij onberispelijk raak: 1 - 0 na 30 minuten. Vervolgens was Noordwolde de kluts even kwijt en Marum wist hier 2 keer van te profiteren via Tom Boezerooij die, wederom op volle snelheid, zijn tegenstander zijn hielen liet zien, in de 30ste en 37ste minuut liet hij de 2- en de 3 nul aantekenen. Een 3 - 0 voorsprong bij de rust, een droomstand!Ja, en dan denk je welke kant kan deze wedstrijd nog opgaan? Blijft Marum door voetballen of koestert het zijn voorsprong en zou Noordwolde nog tot iets in staat zijn?Nou, Noordwolde bleek het niet op te geven en zocht wanhopig de aanval om de 3 - 1 te maken en als je dan misschien ook nog de aansluittreffer weet te maken weet je nooit welke kant de wedstrijd misschien nog op kan gaan. Maar ja, met alleen maar als en misschien kom je er niet. Noordwolde probeerde het wel, maar er zat geen overtuiging in en gezegd moet worden dat Marum een klasse beter was. Beide teams kregen kansen, echter het was Kino Elias, er in gekomen voor Tom Boezerooij, die in buitenspelpositie de 4 - 0 dacht te maken, echter dat feest ging dus niet door. In de 90ste minuut viel de treffer dan als nog. De wederom goed invallende Jorrit Jonkman wist op snelheid een tweetal verdedigers van Noordwolde te kloppen en in plaats van zelf te schieten zag hij vanuit zijn ooghoek Kino Elias volkomen vrij staan en deze liet vervolgens het net bollen, eindstand 4 - 0. Vervolgens brak een groot feest los wat tot in de kleine uurtjes duurde. Marum voor de tweede keer naar de tweede klasse. Een zichtbaar emotionele trainer Jan Mulder bleek een intens gelukkig mens te zijn. "hier doe je het hele seizoen dus voor. We hebben een fase gekend dat het tegen zat, maar toen het een keer ging lopen waren we niet meer te houden", aldus de meefeestende Jan Mulder.Vervolgens bleef het nog lang onrustig in Marum………………………