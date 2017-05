Winsum VR1 sluit competitie af met dubbele cijfers

Afgelopen zaterdag speelde Winsum VR1 haar laatste competitiewedstrijd thuis tegen nummer 9 van de ranglijst Achilles VR1 uit Assen. Voor Winsum stond de 2plaats in de eindrangschikking (met de daarbij op voorhand gunstige indeling voor de nacompetitie) op het spel, alleen bij winst zou die plaats definitief gehandhaafd blijven. Achilles had de KNVB al laten weten dat ze volgend seizoen vrijwillig een stapje terug doen naar de 3klasse, dus was het een wedstrijd zonder echt belang. Winsum VR1 was op Annick de Vries na compleet en uit op revanche voor de wedstrijd van de week ervoor tegen VIOD. Daar werd onnodig verloren, vooral omdat daar een dozijn kansen om zeep werd geholpen. Dat zou Winsum geen 2keer overkomen. En zo geschiedde, al werd er in de 1helft ook nog te veel kansen onbenut gelaten. Het veldspel was ondanks het zeer hobbelige veld goed verzorgd en Winsum probeerde met vlot combinatiespel de verdedigend ingestelde Achilles vrouwen “stuk” te spelen. Na een 4-0 ruststand werd het uiteindelijk 10-0!Hieronder de “highlights” van de wedstrijd, zonder de pretentie te hebben volledig te zijn:min: voorzet Alieke Tuin op Chantal Streppel die op de keeper schiet.min: schot van Chantal Streppel uit de draai recht op de keeper.min: hoekschop Alieke Tuin vanaf links, vrije kopkans voor Yvonne Visser, de bal gaat naast.13min: hoekschop Jolien Dijk vanaf rechts, Alieke Tuin kopt binnen (1-0).17min: lob van Alieke Tuin naar Saskia Bakker, schot via de lat over het doel.24min: voorzet Alieke Tuin vanaf links, Saskia Bakker kopt naast.27min: strakke voorzet Alieke Tuin vanaf links, een verdediger van Achilles schiet in eigen doel (2-0)30min: Linda Bakker schiet op doel terwijl de keeper al uitgespeeld is, een verdediger “redt” met de hand. Saskia Bakker schiet de strafschop laag en strak binnen (3-0).33min: Jolien Dijk schiet op de lat, Saskia Bakker schiet de rebound beheerst binnen (4-0).46min: Berber Hokwerda vervangt Sabine Jansen.52min: voorzet Alieke Tuin vanaf rechts, Chantal Streppel schuift de bal langs de keeper (5-0).53min: opening van rechts naar links door Alieke Tuin, Chantal speelt omspeelt haar tegenstander en geeft op maat voor aan Saskia Bakker die kan binnenschieten (6-0).55min: voorzet Alieke Tuin op Melinda Hilbelink, de bal ketst op de lat.59min: Saskia Bakker wordt vervangen door Minke Lalkens.63min: Chantal Streppel loopt de bal binnen (7-0).65min: Jolien Dijk “kopt” de bal met haar neus, wat leidt tot een langdurige bloedneus en even wordt gedacht aan een scheve neus. Het valt mee maar ze wordt wel vervangen door Jenny de Blécourt.71min: Berber Hokwerda verliest op rand 16 van Achilles de bal na een individuele actie maar zet meteen weer druk op de bal, waardoor de bal via haar voet bij Minke Lalkens belandt. Zij omspeelt ”koeltjes” de keeper en scoort (8-0).73min: Melinda Hilbelink schiet een vrije trap vanaf 20 meter direct binnen (9-0).89min: Voorzet van Linda Bakker en Chantal Streppel scoort de 10-0.En met deze wedstrijd werd de reguliere competitie door Winsum prima afgesloten. De doelstellingen die aan het begin van het seizoen werden uitgesproken “meedoen om de titel en een plaats in de nacompetitie voor promotie naar de 1klasse afdwingen” zijn keurig gehaald. De 22 competitiewedstrijden brachten 15 overwinningen, 5 gelijke spelen en maar 2 verliespartijen. Hiermee kwam het aantal punten op 50 en een meer dan verdiende 2plaats in de eindrangschikking. Met 74 doelpunten voor en 30 tegen kwam het doelsaldo uit op +44. In vergelijking met vorig seizoen, toen de 6plaats op de ranglijst werd behaald, valt vooral het veel lagere aantal tegendoelpunten op. Toen moest er nog 49x gevist worden door de toenmalige keeper en nu dus “slechts” 30x, het bewijs dat Winsum het dit seizoen verdedigend gezien (o.a. door zeer goed keeperswerk van Willisa Scholtens) een stuk beter voor elkaar hadden. Topscorer werd net als vorig seizoen Chantal Streppel met nu “slechts” 27 doelpunten, haar ongelofelijke aantal van 37 competitiedoelpunten van vorig seizoen was natuurlijk ook niet te overtreffen.Winsum gaat nu de nacompetitie in. Promotie naar de 1klasse kan afgedwongen worden door eerst in een dubbele confrontatie af te rekenen met HZVV VR1 uit Hoogeveen (nummer 3 uit de 2klasse C) en daarna ook in 2 wedstrijden tegen of Groen Geel VR1 (nummer 4 2klasse D) of Hollandscheveld VR1 (nummer 10 1klasse B). Komende zaterdag is voor Winsum de eerste nacompetitiewedstrijd in Hoogeveen, waarna de return tegen HZVV volgende week zaterdag 20 mei in Winsum volgt.Opstelling Winsum VR1:Keeper: Willisa ScholtensAchter: Indy Balk, Sabine Jansen (46min: Berber Hokwerda), Yvonne Visser, Marlies BijmanMidden: Jolien Dijk (65min: Jenny de Blécourt), Linda Bakker, Melinda HilbelinkVoor: Chantal Streppel, Saskia Bakker (60min: Minke Lalkens), Alieke Tuin