Bobo Miedema houdt Eenrum in de race voor de prijzen

Bobo Miedema was de grote man in het duel Eenrum-Groen Geel. Met vier treffers had de jonge aanvaller namelijk een belangrijk aandeel in de 5-1 overwinning van de thuisploeg zodat Eenrum nog steeds in de race blijft voor een plaats in de nacompetitie.Na het dure verlies van een week eerder tegen Blauw Geel’15 wist Eenrum-trainer Ronald Bouwman wat er zondagmiddag moest gebeuren tegen Groen Geel. ,,Het verhaal is helder. We kunnen ons geen gelijkspel, of nog erger, een nederlaag veroorloven willen we het bereiken van de nacompetitie in eigen hand houden. Dat zal geen gemakkelijke opgave worden omdat Groen Geel een ploeg heeft die vaak in een andere samenstelling speelt. En dat is iets wat ze als tegenstander onberekenbaar maakt,” aldus Bouwman die voor het duel tegen Groen Geel geen beroep kon doen op de met knieproblemen kampende Michel Maggi en Adem Secer die een week eerder tegen Blauw Geel’15 een rugblessure had opgelopen. Na een prima solo en een dito goal van pupil van de week David Mulder begon het duel tussen Eenrum en Groen Geel om een paar minuten over twee echt. Direct was het de thuisploeg die het heft in handen nam en al in de 5minuut kwam er een 1-0 stand op het scorebord te staan. Siebrand Solinger verstuurde een prima pass richting de linkervleugel waar Bobo Miedema de bal in ontvangst nam. De jonge spits van de Eenrumers zag dat Milan Rutkowsky goed was meegelopen en die reageerde vervolgens attent op de voorzet van Miedema. Na deze snelle openingstreffer van de gastheren kabbelde het duel wat verder zodat de toeschouwers de resultaten die een dag eerder op de noordelijke amateurvelden waren tot stand waren gekomen rustig konden bespreken. Nadat rond de 25minuut Bart Lutchen door een voortreffelijk fluitende scheidsrechter Haas wegens aanmerkingen op de leiding terecht op de bon was geslingerd viel een minuut later de 2-0. Een prima pass van Siebrand Solinger werd goed opgepikt door Bobo Miedema die op volle snelheid kon doorstomen naar het doel van de bezoekers en even later doelman Klaas Jan Boersma kansloos liet. Na de tweede goal van de roodbaadjes kwamen er ook wat mogelijkheden voor Groen Geel. Er werd wat meer geschoten op het doel van Anton Brontsema maar echt verontrustend was dat allemaal niet. In de 33minuut waren de gasten dicht bij de aansluitingstreffer maar een vrije trap van Ronald Visscher werd fraai gepareerd door doelman Brontsema. Ondertussen kwam er wat meer ruis op de lijn tussen arbiter Haas en de spelers van Groen Geel. Steeds vaker werd er door de spelers van de gasten gezeurd over een beslissing die in hun ogen niet terecht was. Maar de onpartijdige uit Groningen was daar duidelijk Oost-Indisch doof voor waardoor de zeurende spelers besloten om maar te kappen met die onzin. Met nog zeven minuten in de tweede helft te gaan had Bobo Miedema de 3-0 op zijn schoen. De rappe aanvaller brak weer eens door de trage defensie van de gasten maar trof in doelman Klaas Jan Boersma een hinderlijke sta in de weg. De lange doelman was vervolgens in de 44minuut de hoofdrolspeler in een aflevering die niet had misstaan in de voetbalstrip. Boersma leek namelijk verdacht veel op de stuntelige ‘Lange Jan met de Pet’ toen hij bij een inzet van Bobo Miedema de bal keurig leek te pareren. De goalie maakte echter bij het ingrijpen een onverwachtse beweging waardoor hij de bal niet klemvast kreeg en het speeltuig alsnog over de doellijn hobbelde wat de 3-0 betekende. In de rust kwamen er vervolgens wat tussenstanden door in Eenrum. Zo stond het bij Blauw Geel’ 15-Kloosterburen 0-3 en in Rotterdam ging Excelsior met 2-0 aan de leiding tegen Feyenoord. Tussenstanden die uiteraard voor de nodige gesprekstof zorgden wat gezien het spel van beide ploegen ook prima kon. Want wat vooral de thuisploeg in de eerste twintig minuten na de rust liet zien was niet om aan te gluren. Het waren namelijk de gasten die in deze fase het spel dicteerden en zelfs een paar keer gevaarlijk dicht in de buurt van doelman Brontsema mochten komen. Iets wat in de 65minuut ook het geval was. Bij weer een aanval van de stadjers werd er niet goed ingegrepen door de defensie van de thuisploeg zodat Robert Heerspink de stand op 3- 1 kon brengen. Eenrum raakte echter niet echt van slag door de dadendrang van Groen Geel. De Eenrumers bleven namelijk doorgaan met het matige spel wat er in de eerste twintig minuten van de tweede helft op de mat werd gelegd. Er kwamen in het verdere verloop van de tweede helft wel wat kansjes voor de thuisploeg maar die ontstonden meer door een gelukkige samenloop van omstandigheden dan dat er een uitgespeelde aanval aan vooraf ging. Zo zag het er steeds meer naar uit dat het bij een 3- 1 stand zou blijven in Eenrum waar het venijn zondagmiddag echter in de staart zat. In de 85minuut was daar namelijk opeens een opleving aan de kant van de gastheren. Mark Dijkstra, rond de 70minuut in de ploeg gekomen voor Milan Rutkowsky, verstuurde een prima pass richting de wegsprintende Bobo Miedema. De spits was de defensie van de bezoekers vervolgens weer veel te snel af en even later was ook de matige keeper Klaas Jan Boersma kansloos op de inzet van de jonge aanvaller. Een minuut later was het weer raak toen Bobo Miedema attent reageerde op pass van invaller Tim Roelink die Siebrand Solinger was komen vervangen. De rappe aanvaller kwam door de prima actie van Roelink alleen voor keeper Boersma te staan om vervolgens beheerst de 5-1 te scoren. Een minuut later kreeg Bobo Miedema vervolgens een publiekswissel van trainer Ronald Bouwman die zijn ‘goudhaantje’ wel heel erg dankbaar mocht zijn. Want zonder de inbreng van de jonge aanvaller was het zondagmiddag nog een hele klus voor een zeer matig spelende Eenrum geworden om de drie punten in eigen huis te houden.Eenrum-Groen Geel: 5-1(3-0).5. Rutkowsky 1-0, Miedema 2-0, 44. Miedema 3-0, 65. Heerspink 3-1, 85. Miedema 4-1, 86. Miedema 5-1.Scheidsrechter R. Haas(Groningen).Gele kaarten: Lutchen(Groen Geel).Eenrum: Brontsema; Van der Tuuk, Harsema, Hamminga, Van der Woude; Solinger(82. Roelink), Nubé, Rubio Garcia; Rijzinga, Miedema(87. Bakker), Rutkowsky(66. Dijkstra).Groen Geel: Boersma; De Veen, Heerspink, Tanis, Buitenkamp; Visscher, Kooiker, Van den Tillaart, Horst; Luschen, Smalbil.