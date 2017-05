SV Bedum krijgt te weinig tegen Pelikaan S.

SV Bedum speelde zaterdag zijn laatste thuisduel tegen Pelikaans S uit Oostwold. Op het kunstgras van Bedum werd het een 1-1 gelijkspel waar de Bedumers te weinig mee kregen.Waar er voor SV Bedum niets meer op het spel stond was dat voor tegenstander Pelikaan S anders. Die ploeg deed namelijk nog volop mee in de strijd om de derde periode. In de eerste helft waren de betere kansen thuisploeg die zeker vier opgelegde kansen kreeg om aan de leiding te komen. Maar na vijfenveertig minuten stond het nog steeds 0-0 in Bedum en waar de thuisploeg zichzelf ernstig tekort mee had gedaan. Na de rust veranderde er iets aan het spelbeeld doordat Pelikaan S wat meer de aanval zocht. Maar de van een schorsing teruggekeerde Lars van der Sluis was zaterdag de doelman die met een aantal prima reddingen de gasten van het scoren van de openingstreffer afhield. Rond de 75minuut kwam er eindelijk een wijziging in de score toen Ferdi Görgülu een individuele actie keurig afrondde met een uithaal in de verre hoek. De gasten uit Oostwold gingen vervolgens furieus op jacht naar de gelijkmaker en twee minuten voor het einde scoorde Danny Holband de gelijkmakende 1-1. In de nog resterende tijd veranderde daar niets meer aan zodat het laatste thuisduel van de Bedumers in een volgens Ferdi Görgülu onterechte puntendeling eindigde. ,,Gezien onze kansen hadden we absoluut meer verdiend maar zoals vaker dit seizoen zat het ons ook nu weer niet mee.”